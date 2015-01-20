运营就是对运营过程的计划、组织、实施和控制，是与产品生产和服务创造密切相关的各项管理工作的总称。从另一个角度来讲，运营管理也可以指为对生产和提供公司主要的产品和服务的系统进行设计、运行、评价和改进的管理工作。
网站运营是网络营销里的一个重要名词，它主要是指网络营销体系中一切与网站的运营推广有关的工作， 主要包括网站流量监控分析、目标用户行为研究、网站日常更新及内容编辑、网络营销策划及推广等内容。一切围绕网站运行而所做的系列工作叫网站运营。
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云落的主题哈，你的网站和我的类型不够匹配啊。
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博主，您好，boke123导航（boke123.net）从2015年8月5日起正式更名为boke112导航(boke112.com)，欢迎有空前去围观，谢谢。
换个好点的域名吧，你这个可记忆性太差了。
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不错的，做任何项目没有运营思维是难于成事的！
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