运营就是对运营过程的计划、组织、实施和控制，是与产品生产和服务创造密切相关的各项管理工作的总称。从另一个角度来讲，运营管理也可以指为对生产和提供公司主要的产品和服务的系统进行设计、运行、评价和改进的管理工作。

网站运营是网络营销里的一个重要名词，它主要是指网络营销体系中一切与网站的运营推广有关的工作， 主要包括网站流量监控分析、目标用户行为研究、网站日常更新及内容编辑、网络营销策划及推广等内容。一切围绕网站运行而所做的系列工作叫网站运营。

而爱运营网站的目的就是收集和整理互联网上一切和运营相关的知识。

www.iyunying.org—— 爱运营

创办于2014年5月， 目标是为活跃在各个领域的运营同学，提供友好、高效、专业的交流平台。

欢迎各行各业，从事运营的朋友们加入我们。

如果您有兴趣来投稿的话，请发邮件至admin@iyunying.org或直接注册用户进行投稿。我们需要对您做一个小小的审核与评价，只要您符合要求，都可以成为爱运营的投稿者，为您带来更多的业务订单与声望。

当然啦，如果您是一个网站运营爱好者，或者淘宝运营爱好者；欢迎在这里提出新的讨论话题，大家一起探讨学习，进步！

如果您在运营过程中遇到了困难，也欢迎到这里来寻求支援，我们很乐意帮助你。