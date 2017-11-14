一个电子商务公司的运营方案

定位：锁定服装时尚购物，提供专业着装搭配方案.打造行业时尚购物领先地位. 属性 ：最新、最全面的日韩服装种类，专业服装设计师提供时尚搭配方案. 客户群：在校大学生、家庭女性、年轻白领、公司高管等有消费能力的青年男女. 特色：省时、省心、自主服装搭配让您开心购物.时尚、乐趣的服装购物网站. 市场目标概述 前期：(1—3个月)

“XINGSHOW”有很好的企业背景，深厚的会员基础，产品有广泛的受众群体。把网站信誉和产品质量的保证体现给消费体，让消费体对所购产品—–买的开心，用得放心。同时利用网络、平面媒体进行有效周期性推广营销，全国一线城市及周边地区的上网者都是我们的潜在用户。定期的优惠方案，稳定已有客户群和进一步开发客户购买力。 中期：(4—8个月)

利用前期的市场扩展及运营数据，展开网站增值服务(策划消费者互动、设计师竞赛、消费者与设计师互动等模式)大力挖掘市场潜力。帮助大多数消费者提供专业服装搭配带动产品销售业绩提升是”XINGSHOW”购物的最终目标，尽管目前的市场还相对较小，但是市场需求和潜力非常巨大，预期在不久的将来(1年)会有突破性的进展。“XINGSHOW”必将在搭建线上购物后实现利益最大化。 一. 项目优势及特点简介 优势

利用自身的平台优势，为消费者体提供时尚服装搭配及个人形象设计师，吸引客户进入XINGSHOW购物平台提供的产品和服务。 特点

由B2C商业模式销售扩展为B2C+SNS多元化销售模式。通过多元化的商品推介、平台推广、增值服务等多种形式，将消费者聚集起来，扩大宣传推广规模，形成良好的品牌效应。 二. 项目运作的可行性 竞争分析

在服装行业电子商务市场，真正能提供多元化服务的网上商城不多，像倍美丛、衣时尚、等大型知名品牌并没有象XINGSHOW一样利用设计搭配带动消费者的商业街购物模式和提供SNS多元化服务，大部分都是以B2C的形式经营或者都是单一类别的产品经营的网上商城，

对消费者而言选择上有很大的局限性和被动性。 自身优势 1. 广泛性

所有18到35岁的男女群体都可以成为XINGSHOW在线购物网站的会员，享受服装设计师提供的专业搭配服务和自由搭配的购物趣味，设计师带动消费者或客户推荐消费(直销模式)，同时可以加快XINGSHOW在线购物人气的汇聚。 2. 互惠性

利用在线购物网站提供的服务优势将丰富设计师的个人经验与市场风格走向，收取设计师会费，由客户选者设计师，在由设计师带动客户消费产生互惠性。 3. 多样性

由客户消费后的口碑相传、设计师提成激励制度、策划线下线上活动、整合推广拓展销售渠道。 4. 地域性

打破地域观念，使自己的产品和服务得到全国各地客户认知，足不出户就可以将自己产品在全国推广。通过在线购物平台可以被更多的客户选择，同时自身也可以选择更多的销售渠道。

总结以上几点，胜利广场会吸引更多的商家入住，带动胜利广场的招商工作。因为成为胜利广场的商户可以获得网上宣传的强大优势，网上购物打破了地域、时间的界限，可以使商户自身的资源最大化(人力、物力、财力)。反之，如果商户条件成熟，可以由传统的经营方式向现代的经营方式跳跃，实现网上贸易。这样就能节省更多的人力、物力、财力。足不出户，贸易全国。老的商户变为网上贸易会员，那样胜利广场就会有入住新的商户。长此以往循环效应，必将取得双赢的局面。 三.网站建设宗旨及商业模式 宗旨

成为行业领先的专业购物类网站。 商业模式

B2C的商业街模式;B2C和SNS相结合。 四.网站发展规划与建设进度 1、发展规划

前期：主要是建设一个网上多元化服装购物商城，为消费者提供一个新型的购物模式和消费渠道以满足大家对美观和时尚的需求。同时利用互联网这个媒体达到宣传整个企业和站点的目的。为以后扩大站点的规模和影响力打下良好的基础。 网站群的受众设定：以省会城市、直辖市向周边地区扩散。

后期：利用网上购物平台已有的影响力和知名度，建设真正的在线购物网站，一个由B2C+SNS的综合性服装商城站点。这是一种全新的电子商务模式，在投入初期迅速获得回报，真正通过经营电子商务获得利润，从而迅速获得回报. 网站群的受众设定：面向全中国。 五.市场销售 1.产品定位

产品多样化、时尚化，年轻化，服务多元化.

产品受众体主要是年轻人，所以这类受众体追求的产品应该是具有活力的代表时尚潮流的产品。故网络推广应该联合这一实际特点作出相应的推广策略。 2.品牌和商标

通过市场运作，熟悉行业特点，创出自己的品牌。 3. 质量和服务

追求正常经营下客户无退货要求，把好质量关，质量不好的货坚决不发货。加强售后服务的管理。

4. 产品策略的调整

根据市场需求作出适当的调整，以完善网站经营的缺口。 六、定价策略 1. 定价目标

统一调配产品价格，使线上购物平台的零售价不得高于线下销售的价格。 2. 定价导向

根据客户反映作出适当调整，同时保证产品的正常利润。 3. 定价及价格调整

根据产品市场调控情况而定。