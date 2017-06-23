看看聚美优品直播社区是做什么的？

1、聚美优品直播社区是做什么的？

在这里面用户可以看到好友与达人的购物分享，以及进行直播互动，通过内容推荐促进美妆等商品的购买。

——通过让用户发现好友、达人的购物分享了解到更多商品，因为信任、跟风等因素（爱美）而促进购买。

——直播的现场互动效果显著，一方面用户通过达人的现场商品试用和沟通可以更直观了解商品，另一方面达人会分享新商品供用户参考丰富选择。

2、直播社区的产品逻辑

用户：

主要是认证达人与普通用户这2类。

社区认证的达人通过高质量的购物商品分享，引发普通用户的关注和跟随，在分享内容（直播）中进行互动，最终引发购买。

普通用户中又细分为消费者和消费者好友，将其他社交关系引流到爱美商品的这里，或者在此社区中建立的好友关系，可以了解好友的爱美动态和交流心得想法，促进购买。

数据：

达人们会分享优质的购物商品内容，一方面在社区中发帖，另一方面进行现场直播，普通用户就可以在社区中看这些帖子，或者去参与观看直播，期间对帖子进行评论交流，与直播中的达人互动咨询商品问题，最终达到商品购买。

普通用户也可以发帖和直播带来内容数据，更多的在帖子或直播评论区中进行交流，或者直接与其他用户聊天。

汇合点：

在社区帖子列表页中，用户可以看到达人们分享的帖子，帖子详情页可以看到更详细的内容，并且进行评论交流；

在直播详情页中，用户可以看到主播直播内容，在这里进行观看和评论交流。

关键路径：

1、用户在社区中查看达人分享帖子列表页，进入帖子详情页查看，页面中有该分享商品的“相关推荐”，用户可以直接在此加入购物车进行购买操作。并且还有相关帖子推荐，用户能看到更多类似相关商品。

2、用户在直播列表页选择主播查看，进入直播页进行观看，和评论交流。通过主播推荐去购买相关商品，还可以通过该页面的“星店”直接去购买商品。

核心业务结构图：

3、小结

稍微看看其数据表现，

社区帖子的浏览量并没有直接显示，但是从代表性的拥有1373w粉丝的大号分享内容的互动数来看，社交频率并不高，一般在10个点赞上下，评论个别。

而直播相对用户数要更大，最高的超过5w的在线观看，普通的几百几千都有，不过总直播人大概10个上下，主播太少。

这个功能是通过内容推荐促进（美妆等）商品的购买，是推荐更多商品和提升商品购买转化率，从用户群上来说聚美优品专对女性用户（的美妆商品电商），像化妆品、衣服等相关商品也比较适合做直播互动。

应该来说，这个功能是在今年3月份上线，对于该产品从产品逻辑上来看确有价值，但是目前可见的数据表现一般。

试着做个功能借鉴参考，比如“唯品会”是否有必要也上这个功能？

可以了解到，唯品会是“做特卖，限量抢购”，从“低价、优质、限量”去带来的购买，除开“低价优质”这已经非常吸引人，更讲究的是“抢购”，时效性非常重要（看直播看帖子再去买，明显不符合这种情况）。并且，从其用户群上来说更加宽泛，商品种类更加繁多，不太适合直播这种形式表现。更不用说目前数据表现一般。

所以，尽管“直播社区”功能从技术上不存在大的技术门槛，但实际必要性来说，目前并不值得唯品会借鉴。







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转载请注明: 爱运营 2017年06月23日 于 网站运营 发表