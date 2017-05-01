一道产品面试题：小明要喝果汁，妈妈没空，怎么解决？（续集）

先附上本文的思维导图，以便大家阅读：

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回顾

从 产品经理

在打开新脑洞新世界之前，我们先来回顾一下上一篇小明故事中的案件回顾。

题目：小明打完球回家，感觉很累，想喝果汁，但是妈妈又在做饭，没有时间给他买果汁。可是小明真的很累，没有力气去买果汁。请问怎么解决？

在上一篇文章中，我们是以妈妈作为产品经理，小明作为用户，切入这个题目主题，全家人是全部用户，全家人的第一需求是吃饭，小明是个别用户，喝果汁是第二需求，妈妈在有限的投入和受限情况下，如何尽可能的实现小明的需求，并解决小明的痛点？

将题目翻译为：如何在有限的投入或者受限的情况下，尽可能地实现用户的需求，并解决用户的痛点？

从需求角度

然后有人说我的题目的开始就错了，为什么场景一定是在家里？为什么妈妈作为产品经理？为什么需求一定要理解为小明要喝水？我们可以跳出这些界限，站在远处来看待这个题目，也许我的需求就找错了？

那么这道题翻译一下就是：如何分析用户场景，找到真正的需求，真正的解决问题？

当然面试官更愿意在这样一个生活性的面试题上看到作为产品经理多角度思考问题的能力这一条是不变的。既然要解决这样的问题，我们首先要剖析题目然后发现问题找到真正的需求，以产品经理的思维解决问题。

新脑洞

不同的场景角度

寻找用户需求的根本是结合用户场景，首先我们还原一下小明的流程：

小明产生喝果汁的需求产生时间点是到家前还是到家后，如何在不同的场景解决口渴问题？我们换个角度，如果在球场小明就口渴了，那么解决一整个篮球场的解渴问题比小明回家喝水意义更大。

小明打完球回家，感觉很累，想喝果汁，如果小明在球场解决了口渴的问题，就不会出现回到家口渴，妈妈忙，自己的累的矛盾点，那么需求分析：如何解决打球时候能喝果汁？

领会：学会透过表象，寻找需求在不同场景的解决方法

在球场边设立自动售饮料机或小卖部

自己带杯子，球场提供水源

球场的饮料快送服务

不同的用户角度

在上一篇文章中，我们把用户框死定在了小明和全家人身上，把妈妈作为提供服务的产品经理，那么，我们有没有想到这个问题里面，如果把妈妈作为用户，她的痛点和需求。妈妈在做饭，没有时间给他买果汁，她的痛点是忙不过来，需求是需要人手分担，那么需求分析：如何解放父母，更多时间陪孩子的需求/引入外来服务的需求？

领会：任何人都可以是用户，学会换角度思考

妈妈在忙，找爸爸帮忙

外卖点起来，解放人和解放时间

大方向的解决方法：人工智能的到来，解放人

话外音：对于上面这个脑洞结合到现实开发中，可以这么理解：产品经理天天工作满足用户的需求，我们也是很辛苦的，我们很忙，如何解放产品经理，让我们更多的自由？（愚见，勿喷）

需求和痛点的结合

上一篇文章中我们一直想着以小明为中心，来解决他的需求，我们换个角度，来分析一下他的痛点和需求的关系，小明真的很累，没有力气去买果汁，那么累是痛点，果汁是小明的需求，那么累和买果汁之间的是什么联系？小明累了就一定不能买果汁吗？仔细想来，并不是，那么需求分析：如何进行儿童激励以达到需求？

领会：不要一味满足用户的需求，学会站在用户的角度“忽悠”

妈妈的鼓励小明自己去买果汁的

妈妈忽悠小明喝牛奶，你还小，喝牛奶长个子

有趣的评论

这次文章比较火爆，引起很多脑洞、思维碰撞，有很多有趣的评论，看着表象是个好笑的段子，但是深度思考下，会有新的产品经理思维想法，我挑选一些摘抄下来，分享给大家。

如果小明不去打篮球就没有那么多问题了

为什么小明想喝果汁一定要找妈妈

打球不带水引发的事故

妈妈没空，找爸爸

然而我妈是：“要吃饭了喝什么饮料！喝汤！”

万一下次要喝雪碧，就往死理打

总结

希望大家在回答产品经理面试题时，能多从产品经理多角度思考问题，这才是面试官想听到的思维方式。

以上是我对这个有趣题目的再次剖析解答，和大家一起分享，如有新的思考角度和想法，欢迎留言，希望我们相互学习，一起进步。

愚见，请各位多批评。

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一道产品面试题：小明要喝果汁，妈妈没空，怎么解决？

作者：玲子，微信公众号：玲子奋斗史。不卑不亢，从容优雅，面对一切，我是玲子。职业产品经理，关注互联网人工智能、商业产品，擅长需求挖掘和运营管理。我是个励志气质聪颖漂亮的女青年。





