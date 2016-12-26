置 顶
置 顶
如何做好内容运营，打造出现象级的产品 HOT 2016-12-26
置 顶
2016年移动互联网报告：移动互联网吃掉世界 HOT 2016-12-26
2016
12-30
12-30
人人都在讨论小程序的功能，但我想说一说几种推广方法 HOT
大家追热点的速度越来越快，大部分人更愿意成为信息的传播者，直接复制粘贴“小程序的X问X答”就可以成为一篇文章。但是，这又有什么卵用呢？ 大家追热点的速度越来越快，大部分人更愿意成为信息的传播者，直接复制粘贴“小程序的X问X答”就可以成为一篇文章。但是，这又有什么卵用呢？ .... Read More >
2016
12-30
12-30
在小公司做运营需要注意什么？ HOT
在小公司做运营在资源和人员都不齐全的情况下怎么做才能令自己快速成长以及需要注意什么？ 如果你同时在大公司和小公司做过运营，那你肯定对这两者之间的差异有所感悟。 首先说说大公司，资源雄厚，内部各部门之间协调共同完成工作，在这里你可以熟悉一个大型的品牌活动需要哪些环节，哪些.... Read More >
2016
12-30
12-30
2016年度报告怎么做？2017年市场推广运营方案怎么做？
抓住用户需求。这是运营的基础。做好产品，产品是最大的营销。推广是助力，营销只是锦上添花。 2016年年度报告指南 1，整体运营数据 2016年UV，订单数，成交数，收入。 2，日均运营数据 3，月度运营数据 1）各个.... Read More >
2016
12-30
12-30
你的产品做的越好，用户满意度越不重要
顾客就是上帝；0差评是最大的鼓励；一切以用户为本；唯一KPI就是用户满意；以客户为导向。 顾客就是上帝； 0差评是最大的鼓励； 一切以用户为本； 唯一KPI就是用户满意； 以客户为导向。 这些宣传语也好，企业文化也罢亦或者是营销或者产品部的.... Read More >
2016
12-30
12-30
90后的百度副总裁只有一个，但苦逼的运营却有很多！
90后的李叫兽只有一个，但苦逼的运营却有很多！我们要静守，一起抱团度过这段一脸蒙逼的成长。 专门为运营从业者操碎心的运营研究社在上周通过公众号和朋友圈，发起了《2016年运营人生存现状调查》，共收到有效问卷668份，现对数据分析结果对外分享。 .... Read More >
2016
12-30
12-30
被遗忘的利益，小程序的运营价值在哪里？
为什么开发小程序？如何评估用户价值？ 在12.28的公开课上，张小龙分享了很多条小程序的关键形态和规则，其中的几点诸如入口支持、场景举例、功能案例的说明，让小程序有了更具象的描述，也是对小程序的规范做了指引。 在关于为何诞生小程序时，张小龙对需求的空白区做了非常多的阐述.... Read More >
2016
12-30
12-30
自媒体经济如何实现IP打造和流量变现?
这是一个互联网的时代，这更是一个自媒体的时代，在微信、微博、QQ、今日头条、腾讯新闻、UC订阅等等领域活跃着成千上万的自媒体。 这是一个互联网的时代，这更是一个自媒体的时代，在微信、微博、QQ、今日头条、腾讯新闻、UC订阅等等领域活跃着成千上万的自媒体。他们每天以极高的更新频次.... Read More >
2016
12-30
12-30
掌握了新媒体的这三条秘诀，你也能刷爆朋友圈
不管是BAT巨头，还是新兴创业公司，新媒体已经成了产品和品牌的传播第一选择，但是无数公司花了钱，耽误了时间，却没有任何效果。 不管是BAT巨头，还是新兴创业公司，新媒体已经成了产品和品牌的传播第一选择，但是无数公司花了钱，耽误了时间，却没有任何效果。市面上的成功案例永远属于别人.... Read More >
2016
12-30
12-30
原每日优鲜副总裁颜乐：“社交引爆”做到0成本日均17000+新客
用户终身价值是否大于用户的获取成本，代表这家企业是否有被投资的价值。 今天分享的主题是社交拉新，内容相当干，大家做好准备。 在这之前先跟大家说一个公式，这是投资人看一家企业是否有投资价值，最关注的一个点：用户终身价值是否大于用户的获取成本，代表这家企业是否有被投资的价值.... Read More >
2016
12-30
12-30
2016年互联网赚钱行业分布
2016
12-30
12-30
10个关键点解读2016中国互联网从业者生存现状
2016年12月，三节课在微信公众平台发起了一场针对2016年度中国互联网从业者生存现状的大调查。经过两个多星期的时间，我们一共回收了一共3780份完整的问卷。 根据问卷里的所有回答，我们整理出了一份《2016中国互联网从业者生存现状报告》（下载链接见文末）。 和其他同类型的行业.... Read More >
2016
12-30
12-30
Nielsen：2016年美国最热应用TOP 10
美国市场研究机构尼尔森（Nielsen）发布了美国 2016 年度排名前十的应用榜单，令人吃惊的是，Facebook、Google 两家强势霸榜，占据了前八名。 排名第一、第二的分别是 Facebook 和 Facebook Messenger。其中 Facebook 的月活量达到了 1.46.... Read More >
2016
12-30
12-30
人口统计属性仍然是视频广告定向最常用的指标
Videology Groudp的新调查显示，广告商和品牌营销人员仍然主要依靠年龄和性别来定向和测量广告。 调查人员询问广告商和营销人员：经常使用哪种方法部署网络视频广告？ 广告商最常用的是人口统计属性定向（67%）和行为定向（67%）； 其次是基于内容进行定向（55%）；.... Read More >
2016
12-30
12-30
用户研究工作中的14个经典方法
历时2个多月的编撰和设计，经过仔细的梳理与总结，百度商业UED的用户研究工程师们将用户研究工作中的经典方法一一总结出来，与大家分享讨论，感谢和我们微博互动的同学们，也欢迎更多对用户体验感兴趣的同学加入讨论，大家共同努力、共同进步! 1、【眼动&脑电研究】将眼动仪和脑电设备联机同步，可以.... Read More >
2016
12-30
12-30
这个家居品牌的创新尝试，让我们看到了技术营销的未来
科技一直在深刻改变人们的生活。当扫码一条街已经成为常态，当线上购物替代到店消费，对于各大品牌而言，新的消费场景和消费模式让它们不得不进一步思考用户，思考自己，寻找更有效的营销突破口。 消费理念的变迁也让众多以广告为生的互联网公司开启营销的技术革命和产品革命。无论国际互联网广告巨头Faceboo.... Read More >
2016
12-30
12-30
25岁李叫兽成最年轻副总裁，而我们要如何去追热点呢？ HOT
2016年12月，百度宣布全资收购北京受教信息科技有限公司，公司创始人、知名营销类公众号“李叫兽”作者李靖携团队加盟百度，任副总裁。李靖本人仍独立负责受教信息科技公司原有的科学化营销创意工具业务。 消息一出，整个互联网都炸开了，这无疑是今天最大的热点，朋友圈和各大互联网科技平台头条开始.... Read More >
2016
12-29
12-29
在网站流量唱衰的情况下，做好网站运营工作需要什么神技能？ HOT
在人人都是自媒体的时代，自媒体平台受到了众多企业的青睐，企业纷纷开始转移内容运营阵地，企业网站运营的工作渐渐受到冷落，但内容运营的精髓和本质都是一样的。我始终相信做得好网站运营的人，你也一定做好的其他平台的内容运营！今天就来谈谈网站运营需要什么样的神技能？ 一、网站运营的定义 我.... Read More >
2016
12-29
12-29
运用App数据分析解决的四类常见用户问题 HOT
在APP运营过程中，会衍生出大量的数据，通过数据分析提取有用的信息，能更好地把控APP的运营态势，并进一步指导APP运营。 APP数据来源比较广泛，但总的来说可归纳为两大方面：外部数据和内部数据。外部数据涉及到的主要是行业大数据，了解APP在整个行业所处的位置；内部数据则紧紧围绕着APP展.... Read More >