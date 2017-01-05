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滴滴运营总监黄宇：滴滴的运营之道 HOT 2017-01-12
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数据分析逻辑：流量转化漏斗模型详解 HOT 2017-01-05
2017
01-26
01-26
自媒体收入变现和广告推广的那些方法论 NEW
每天和这些优秀的自媒体人泡在一起，聊什么呢？ 聊的实际就是方法论，就是他们看待世界、理解内容和粉丝的不同角度与方式。 在自媒体的世界里（包括直播、微信、微博、短视频等），超级大号和正在进入超级大号序列的自媒体，往往有着极强的方法论。他们看待世界、理解内容和粉丝的角度与方式其实不一样。 .... Read More >
2017
01-26
01-26
5个大V讲述如何成为超级大V NEW
这次我们邀请了五位超猛的猛人，讲一个话题：在今天这样的时刻，从一个新人到做成一个超级大V，还有多大的机会？还需要多长时间，及怎样的准备？甚至，他们是怎么获得收入的？ 要知道，现在的时刻风云变幻：好多人说微信公众账号红利过去了、一些人对于内容创业春天究竟过没过去还在纠结、直播在火、更多人才刚刚站到自媒体的门口准备进来。哪个才是真实？ 我们在上周五（10月28日，顺便说一下，后续还会有几期.... Read More >
2017
01-26
01-26
2017年想在短时间内做成超级大号？这条规律或许能给你一些帮助 NEW
为什么进入超级大号序列不用讨论吧？那是无数目光、优质客户、超高收入的真正云集之地啊！我们只要关心一个问题即足够，怎么进？ 进入2017年，如果还想在短时间内做成超级大号，我们观察到的这些规律或许能给你一些参考。 第一条是你站立的位置。或者说，你是希望用什么身份来提供什么内容？ 第一个答案是专家。 年底梳理新进入超级大号序列中的自媒体，普遍发现他们都是以准专家的身份进入，比如“贾客虫”，.... Read More >
2017
01-26
01-26
如何利用社交红利快速引爆产品 ——驾驭庞大社交网络的深度思考和方法 NEW
徐志斌：所谓的新媒体、自媒体，还是社交网络、社交传播、社交营销，都是同一概念在一个大环境当中的不同的呈现。社交网络的崛起带来了大量以账号形式进来的人，又因账号天然的内容、天然的属性、天然的故事性受到了关注，一跃成为所谓的自媒体、网红，这就是我们所说的新媒体。 在这些变化中，蕴含了很多不一样的东.... Read More >
2017
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解读2016年互联网行业由盛转衰的原因 NEW
2016年，互联网由盛转衰是一种必然。互联网弥补信息鸿沟的优势一早就被开发完了，而大家对为什么会这样还毫无所知。 <img src="http://www.iyunying.org/wp-content/uploads/2017/01/41504d0d784983f7f2a90cd8c6e8.... Read More >
2017
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复盘笔记：一场成功的大直播非常值得念叨的几个关键词 NEW
在1月11日美拍的年会直播上，微播易做到了同时在线用户25.8万，点赞数接近400万。从策划到推进到执行完成，用时正好一周。 年底微播易将线下的行业大会取消，改成直播平台上专为直播特性定制的大活动，半月内接连两场，第一场12月26日在一直播平台上，3小时内吸引了805万（现在已经到了808万，.... Read More >
2017
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01-26
哈佛大学推荐20个快乐的习惯 NEW
1 要学会感恩 Be grateful 让自己变慢脚步，看看你的四周，关注生活中的细微之处：人行道上淡紫色的花，美丽的日落，洗去你一天疲惫的淋浴，伴侣眼中的笑容。当你的感恩之心能够欣赏生活的美，思考和祝福，你自然就充满了幸福感。 2 明智的选择自己的朋友 Choose your friends wisely 根据哈佛，影响个人幸福最重要的外部因素是人际关系。所以如果你想变得开心的.... Read More >
2017
01-26
01-26
如何利用从众心理/羊群效应做营销 NEW
中国人人性中最大的弱点——从众心理！ 有耐心读完这篇文章的人，你的钱，你的市场，就不会被那些走野路子的对手们抢走了！ 下面压箱底的四招干货端上来，因为太干，吃起来有点费劲儿，消化了之后就会感到无比酸爽，用起来武功就会搞出别人一筹！ 四大招数利用“从众心理”（也叫“羊群效应”）卖货： 1.包装案例 2.用画面感描述购买者人数 3.打造“溢出现象” 4.诱导用.... Read More >
2017
01-26
01-26
借见智库：不要让你的个人品牌碎了一地 NEW
本文作者：王文佶（借见智库创始人兼首席执行官） 精卫衔微木，将以填沧海。 刑天舞干戚，猛志固常在。 同物既无虑，化去不复悔。 徒设在昔心，良辰讵可待。 《读山海经·其十》[作者]陶渊明[朝代]魏晋 一、江湖上有你的传说真好 1、去年年底，一位.... Read More >
2017
01-26
01-26
千万运营值得深度思考你是小白还是大牛？ NEW
为什么做了很多年运营的朋友依然是职场小白？对于小白而言你是不是早就想成都大牛了呢？ 在很多大牛和小白之间看来的话，并不是说大牛能牛在什么地方，关键还是和小白有着不一样的运营思维在里面。其实这样的例子在工作中并不是不常见，就像一间公司里面的项目负责人，在处理问题的能力上和一般的职员应该是有着显著.... Read More >
2017
01-26
01-26
如何低成本获取高价值精准用户？ NEW
1/4 文章围绕4大模块分别介绍在这4模块里如何低成本甚至0成本的获取高价并且精准的用户，干货满满，相信大家一定会有所收获。 产品上线前，若是你是个运营，首先应考虑产品的目标人群，并结合产品属性去获取精准用户，而这部分人作为产品的核心用户，对于产品内测和运营是个至关重要的.... Read More >
2017
01-26
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如何在广告投放前辨别流量真假优劣 NEW
从广告投放的基础知识入手，针对采量的注意事项、流量渠道的特性与应用以及广告素材的有效利用这几大问题，你们都能从文中找到答案。当然，王慧在现场演讲之前说的第一句话就是：对于游戏发行商来说，最重要的还是充足的预算。广告商务和投放人员的经验都是靠钱锻炼出来的，这一点，不能否认。但是，忽略预算问题，很多发行.... Read More >
2017
01-26
01-26
牛逼的运营是这样处理问题的！ NEW
在现有环境下，我们把在一些领域有突出的能力或者某方面有很多独特见解的人称为“大牛”、“大咖”，因为他们在这个领域有多可以学习的地方，所以我们一般都会很仰慕很牛逼的人。 在运营这个行业，牛逼的运营也有很多，我们想知道他对运营行业的见解和观点，也更愿意把他们作为目标去学习、努力超越他。那我.... Read More >
2017
01-26
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2016年电商关键词：有你不知道的趋势和陷阱 NEW
又到了岁末年终，即将过去的2016年，互联网创业并不平静。 数据显示，2016年互联网行业新增创业公司数量2677家，同比下降77%。获得投资的互联网企业数量为5644家，同比下降26%。易观发布《中国移动互联网市场趋势预测》将2016年的互联网总结为“公司锐减，资本放缓，退出乏力”、“政策全面介入，双向调控市场”、“用户付费意识走向多元，从消费物质到消费精神”等十个关键词。 这份互联网市场趋.... Read More >
2017
01-26
01-26
如何更好地做 App 的渠道追踪？ NEW
我详细从下面三个角度解答下： 常见的 App 渠道追踪方法； 基于用户设备标记的解决方案； App 渠道数据分析的两大思路（案例）。 Part 1 | 常见的 App 渠道追踪方法 因为应用商店不提供渠道来源数据，所以 App 推广效果监测一直是个老大难的问题。为了追踪 .... Read More >
2017
01-25
01-25
曾和天涯齐名的水木社区四分五裂，BBS已末路？ NEW HOT
20世纪与21世纪之交，是互联网急速扩张又猝然崩溃的时代。 互联网进入了百姓人家；各种新商业模式借助互联网聚集了大量的资本，很多人变成百万富翁。美股纳斯达克指数在2000年3月10日冲上5048.62点…… 在那个年代，除了网站和聊天工具之外，互联网原住民们还有一个空间，叫做BBS。对于.... Read More >
2017
01-25
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阿里巴巴2016年B2B全年营收达111.8亿 NEW
2017年1月24日，阿里巴巴集团发布2016年第4季度（阿里2017财年第三财季）业绩，托比网按惯例整理了阿里巴巴B2B业务的相关数据。2016年第四季度，阿里巴巴B2B业务（包括1688、阿里巴巴国际）营收达30.68亿人民币，同比增长18.36%。 其中，阿里巴巴中国营收达15..... Read More >
2017
01-25
01-25
破界时代，商业模式层出不穷，到底要如何创新？
日前，中国人民大学金融与证券研究所研究员、华夏基石领衔专家施炜教授在“中国人民大学商学院2017新年论坛”中发表了题为《破界时代的战略转型与商业模式创新》的主题演讲，对新的经济长波和技术革命，民营企业转型的内外部制约，以及转型的关键因素等进行了探讨。 以下根据施炜教授主题演讲整理： 商业.... Read More >