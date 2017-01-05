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滴滴运营总监黄宇：滴滴的运营之道 HOT 2017-01-12
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数据分析逻辑：流量转化漏斗模型详解 HOT 2017-01-05
2017
01-21
01-21
想成为老司机，你一定要知道的搜索技巧！ NEW
在日常网络中搜索引擎是我们用的最多的工具，它可以帮助我们找到特定的信息，但同时也会找到大量的无关信息，让我们陷入大海捞针的窘境。那如何搜索才能够得到比较精确的结果呢，今天效率君就给大家介绍这些搜索技巧，来帮助你解决这个问题。 1. 把搜索范围限定在网页标题中——intitle:标题 把查.... Read More >
2017
01-21
01-21
32%的美国成年人承认下载过盗版内容 NEW
据外媒报道，反盗版公司Irdeto于近日公布的一份调查报告显示，32%的美国成年人承认下载过盗版内容。剩下的68%虽然没有承认，但似乎有迹象显示这部分人要么是在撒谎要么就是属于不精通电脑的祖父祖母那一辈。Irdeto委托知名民意调查公司YouGov进行了这项调查工作。据悉，YouGov用了一.... Read More >
2017
01-21
01-21
白领的年终奖总体均值为12821元 国企金融业最高 NEW
马上就要过年了，一年的辛苦劳作也该有个回报了，那就是“年终奖”！ 智联招聘今天发布了《2016白领年终奖调查》，通过对11526份有效问卷的分析显示，34个城市白领的年终奖总体均值为12821元，其中北京最高达15846元，然后是上海14640元、深圳14605元。 杭州13765元、郑.... Read More >
2017
01-21
01-21
李少加跨年演讲：开启运营的进化之路（年度最佳） NEW
特别感谢：邀请我参与NOMS全国运营峰会演讲的兑吧（运营直升机）团队、人人都是产品经理社区（起点学院）、鸟哥笔记（鸟哥学院）。因为这些邀请才得以让我在每次分享过程不断优化完善成全本文。 前言 在正式分享前，我想先与各位朋友谈谈运营业界目前正遇到的三个群体瓶颈。 这三个瓶颈是近一年来.... Read More >
2017
01-21
01-21
知乎核心用户大数据报告：你知道知乎的男女比例是多少吗？ NEW
最近写了个爬虫，将知乎3W核心用户的公开资料爬了下来。虽然知乎声称注册用户有6500万，日活跃用户有1850万，但其中很大一部分用户是三无用户。由于该部分用户公开的数据并不多，再且新版知乎服务器对于单IP最大请求量有限制（大概每秒一次左右），所以我只爬了最核心的3W用户。 我的爬虫规则是这样的.... Read More >
2017
01-20
01-20
微信小程序开发案例全面分析
微信小程序开发案例全面分析 微信小程序已经正式发布了一段时间，在一些知名企业的带领下，众多中小企业也都在迅速涌入这个潜藏巨大商机的市场。京东、去哪儿、美团等热门小程序的相关分析，相信大家已经看了不少。我们不妨从一些已经上线并且非常实用的小程序案例入手分析，看看中小企业是如何开发自己的小程序的。 一、「程序秀」 「程序秀」这个小程序非.... Read More >
2017
01-20
01-20
细谈内容运营：PGC与UGC平台内容运营工作有何区别？
正文3567字，内容运营部分预计分3次发布。本文简单分析了PGC和UGC平台内容运营的区别，带点小科普。 一、内容运营的冰山一角 1.内容运营的工作 不论我们浏览一个网站还是使用一个app的时候，无论是千奇百怪的新闻还是琳琅满足的商品，无论是一句文字还是一张图片，无论是一段视频还是一个文章.... Read More >
2017
01-20
01-20
腾讯运营兵法：如何做更懂用户的产品运营？ HOT
本文将从运营前期，如何化解运营和产品的矛盾，如何提升自身高度，如何从用户角度思考等观点阐述如何在创业公司做好运营。 一、运营前期：快速熟悉团队，理解业务 今天想从我自己的经历中分享：在创业公司怎么做运营？ 我第一次创业的时候，没有所谓的互联网运营和产品经理的概念，我什么都做：策划、商务.... Read More >
2017
01-20
01-20
用户运营、数据运营、商家运营、内容运营、产品运营、品类运营之间有什么联系和区别呢？ HOT
互联网的整个运营体系是划分为载体和职能的。 载体（你在哪里做运营这件事） 新媒体运营 产品运营 电商运营 市场运营 平台运营 社区运营 双微（微信微博），自己的产品（滴滴打人、滴滴拉屎），天猫，淘宝......这些都是运营的载体。 职能（你在运营中的主职工作） 一般根据互联网大趋势的划分下，分为： 活动运营 你要定期举办一些和产.... Read More >
2017
01-20
01-20
什么是用户运营，解读用户运营的概念
话不多说，先上一张图表达用户运营的概念。 <img src="http://www.iyunying.org/wp-content/uploads/2017/01/c39e641c5ef90ccb9c25697f6101e248.png" data-rawwidth="672.... Read More >
2017
01-20
01-20
又有硅谷独角兽来中国搅局，Uber会是前车之鉴吗？
DT君在搜索新一期数据侠实验室活动地点时，推广第一条跳出了WeWork的官网链接。 再搜索国内其他几个比较大的联合办公，无一例外，搜索结果都被WeWork占领了。 来自硅谷的WeWork，想把“共享”这个时髦的概念用在办公上——他们从地产商或者空间拥有者那里，以打包的形式低价租下.... Read More >
2017
01-20
01-20
美女CEO跑路？公司破产？淘品牌绿盒子为何沦落？
CEO跑路？公司破产？供货商催债？谁能想到，这些令人生畏的标签竟然会降落到曾经的“网络童装第一品牌”——绿盒子身上。 2016年12月30日，该公司CEO吴芳芳向媒体表态承认此事，曾经创下无数辉煌业绩的绿盒子以凄惨之势为2016年收官。 从迎着淘品牌红利期的风光无限，到之后一头栽进B2C.... Read More >
2017
01-20
01-20
低价策略威力大，Flipkart仍是印度“剁手党”最爱
专门从事电商市场研究的咨询机构RedSeer每年会发起4次“印度电商领导指数”问卷调查（一个季度一次），其目的就是要了解在印度消费者心中到底哪家电商才是消费者最爱。近日，RedSeer对外公布了2016年第四季度“印度电商领导指数”调查报告，结果显示，印度本土电商平台Flipkart以强大的.... Read More >
2017
01-20
01-20
京东自营的迷局：网络时代谁才有资格成为被告？
消费者范某在京东购买了“京东自营”商品，而法院以销售方并非“北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司”而是“天津京东海荣贸易有限公司”为由，驳回了范某的起诉。意思就是消费者告错人了，只能另行再起诉，这该有多疼！ 但，没人觉得这个判决有什么问题么？ 到底要告谁？谁才有资格成为被告？在网络.... Read More >
2017
01-19
01-19
流量战争！我在京东怎么做营销运营 • 下篇 HOT
京东怎么做营销运营的 流量战争！我在京东怎么做营销运营 • 上篇 一、流量逻辑的顶层结构 ① 精准分发：按需定制 流量的顶层结构决定了底层的运营质效，如果页面/产品整体架构不是按照用户体验或者流量画像去设置架构，那么再精确的流量也是浪费！例如：进入一个会场.... Read More >
2017
01-19
01-19
春节将至，每日优鲜APP是酱紫陪你过年的
来源|活动盒子_APP运营工具(huodonghezi.com) 最近生鲜电商行业，每日优鲜可火了!据统计，每日优鲜在生鲜电商APP中，月度活跃用户规模处于领跑位置!每日优鲜APP在营销运营方面也是做得比较不错，这也是用户活跃的一大原因;春节即将到来，正值年货销售旺季，每日优鲜当然也不会放过此.... Read More >
2017
01-19
01-19
你与运营大牛之间,其实只有几个习惯的距离 HOT
运营工作非常冗杂，这基本是所有人的共识。运营人员被琐事缠身之时，把事情理清再逐个击破绝非易事。那么作为一个运营，到底怎么才能在乱摊子里捋清主线，找到规律方法呢？这就要回到“习惯”二字上来。 习惯本身是个长久的东西，需要花费许多精力才能够养成，坚持更是难事。但是一旦养成了良好的运营工作习.... Read More >
2017
01-19
01-19
解密：罗胖为何退出小程序？ HOT
1月9号被炒的沸沸扬扬的小程序在凌晨过后正式上线，上线后着实引起了一阵骚动，有不少用户体验了小程序，甚至有一些在体验了小程序后就卸载了原生APP。吃瓜群众一度以为微信这是有统一天下的局势喽。不过，没过多久，仅仅一周后，逻辑思维罗胖宣布退出从小程序。这是要闹哪样，好好的为什么要退出呢？ .... Read More >