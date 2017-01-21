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春节长假电商平台流量低，靠谱运营都有哪些应对之道？ HOT 2017-01-31
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李少加跨年演讲：开启运营的进化之路（年度最佳） HOT 2017-01-21
2017
02-03
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SaaS 公司该如何让「用户获取成本」（CAC）降下来 NEW
来源丨SaaSAddict 作者丨Boaz Amidor 编译丨拓扑社 原野 编者按：本文编译自Walkme市场和传播负责人Boaz Amidor 发表的博客，WalkMe可以引导用户使用那些比较复杂的产品，目前已完成D轮融资。而作者本人在市场传播和公共关系方面有超过14年.... Read More >
2017
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到底什么是CAC(客户获取成本)? NEW
电商和互联网界被使用烂的词汇CAC其实就是指“你花了多少钱去获取一个新客户。” 在电商或互联网服务业务类型中,它往往指:市场营销成本(如果是线上购买);而在一个企业级软件业务,它则指:营销成本+你公司雇的销售代表成本。 这里新手非常容易犯的错误是:以观察市场营销成本的方式来观察用户获取成本。也就是说,如果你花100美元获得一个新客户,但这个客户实际上是通过Facebook广告或.... Read More >
2017
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“我的用户原来是这样的”——用户行为分析 NEW HOT
如果问“互联网最热的关键词是什么？”，我会回答“用户”。 如果问“互联网最热的关键词是什么？”，我会回答“用户”。 以用户为中心的设计（UCD）一直是互联网产品的首要设计原则。可以说，用户研究是产品设计的第一步，用户数据是互联网研究梦寐以求的宝库。 了解用户的最.... Read More >
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电商网店转化率太低，你该怎么办？ NEW
转化率指在一个统计周期内，完成转化行为的次数占推广信息总点击次数的比率。转化率越高，说明店铺元素的吸引力越高。 一、转化率定义 转化率指在一个统计周期内，完成转化行为的次数占推广信息总点击次数的比率。转化率越高，说明店铺元素的吸引力越高。所以对于淘宝卖家，转化率是最核心的数据，提升转化率.... Read More >
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新年跳槽下海该干啥？这些行业的利润简直暴利！ NEW HOT
鸡年来了，尤其开春的时候是跳槽的最佳时机。那么你知道三百六十行，哪一行最赚钱吗？今天我们给大家盘点2个暴利的行业，不过还是不建议大家走上此路，黑心钱还是赚不得的。 艺术品行业 记得小的时候很火的《鉴宝》栏目，全家老小都喜欢围在电视机前看。我们当然不是为了听女主持人过分“尖锐”的嗓音，也不.... Read More >
2017
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02-03
“薅羊毛”、“搞黑产”，淘宝优惠的最大赢家到底是谁？ NEW HOT
最近，差评默默见识到了一次羊毛党的可怕。。。 不知道各位差友们有没有听说过这个词。 羊毛党 以80后为代表的白领，对搜集各大网贷平台、电子商城、银行、实体店等各渠道的优惠促销活动、免费业务之类的信息产生了浓厚的兴趣。他们有选择地参与活动，从而以相对较低成本甚至零成本换取物质上的实惠。这.... Read More >
2017
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产品和运营是什么关系 NEW
最近在学习互联网营销的相关课程，我发现在营销工作中，不只有产品与运营，只有将市场、产品、运营结合起来，形成一个完整的闭环，才能最大限度地挖掘有效流量，提高转化率。 首先，让我们来看一下营销工作中一个完整的业务流程是怎样的 <img src="http://www.iyuny.... Read More >
2017
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直播这一年，火了网红，捧红了素人，可平台自己呢？ NEW
直播这个早在 2012 年就出现的事物却在过去一年里刷足了存在感。长久以来闷声发大财的直播突然被推到风口之下是又一轮泡沫还是下一场社交革命 对直播完全无感的你可能也在用着潘大大的表情包张口“毒奶”闭口“醉了”这些出自直播的流行符号已经成为网络文化的一部分。直播这个早在 2012 年就出现的事物.... Read More >
2017
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电商公司人事架构图 NEW HOT
一，一个旗舰店需要多少名员工，职位分工？ 问：文案、策划去哪里了？ 答：综合现在的行业情况，实际上运营助理的职能包括了文案撰写和活动策划。 店长：店铺运营，店铺管理、客服管理、对外（活动小二对接，活动资源，外站资源。） 运营助理：活动报名，文案，活动策划执行。直通车、.... Read More >
2017
02-03
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如何写一份高质量的运营计划书 NEW HOT
一、什么是运营计划书 运营计划书，从运营计划而来，不但要把产品的运营需求描述清楚，而且需要制定运营的目标，在制定运营目标的同时确定运营点，最后做出相关计划的文档。 文档的内容，就是将自己的工作，细化、落地后，给出运营计划及详细的运营方案，以及落实到各项运营工作中的执行策略，等等。二、运营计划书的框架 根据不同的目的和不同的阶段，运营计划书应该有不同的内容，基本的大体框架如下： .... Read More >
2017
02-03
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为什么未来的趋势是全栈运营 NEW HOT
全栈的概念起源于全栈工程师，英文Full Stack developer。指代掌握多种技能，并且能够用这些技能独立完成产品。当我们说就差一个程序员的时候，需要的其实是一位全栈工程师。 可能你已经理解我说的全栈运营的概念，全栈运营即运营多面手。 这是我对运营未来趋势的猜想，我觉.... Read More >
2017
02-02
02-02
《马卡报》：2016年皇马官网浏览量全球第一
足球被称作全球第一大体育运动，爱好者众多。而在互联网环境下，各大联赛热门球队的官网自然成为球迷经常造访的地方。《马卡报》援引一项调查研究称，整个2016年，皇家马德里俱乐部官方网站是全世界被访问次数最多的球队官网。调查研究表明，去年共有135万（相同用户不重复计算）名用户浏览过皇马官网。 .... Read More >
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研究称线上聊天中发表情可反映性格
许多网民都喜欢在网络聊天和电子邮件中使用网络表情。澳大利亚和英国研究人员近日在美国《认知科学趋势》杂志上报告说，通过评估网络表情的使用习惯，人们可以较为准确地判断使用者的性格特征。人们面对面交流的时候，可以通过面部表情、音调、手势等行为来暗示自己的内心世界，让对方理解自己。 .... Read More >
2017
02-02
02-02
58：2016-2017年度蓝领白皮书 HOT
当前中国的蓝领劳动力市场正在经历前所未有的变化。中国劳动力供给出现结构性短缺，将迎来刘易斯拐点，这意味着中国经济增长将更加依赖劳动力素质的提升。这将带动机器人取代低端蓝领岗位，拉升蓝领群体收入，并激活蓝领对职业培训的需求。 与此同时，在新一轮产业结构调整以及互联网浪潮的推动下，蓝领群体开始从制.... Read More >
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全球52%的互联网流量来自机器人
互联网安全公司Imperva日前发布报告称，全球范围内约52%的互联网流量来自“机器人”（bots），即自动化程序，其中大部分为恶意程序。这意味着网站的大部分访问者不是人类，而是机器人，即自动执行任务的程序。它们是互联网上的工蜂和水军，有些会帮你刷新Facebook信息流（feed），有些会.... Read More >
2017
02-02
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互联网上市公司呈现梯队效应 腾讯和阿里巴巴成为两强
根据CNNIC最新发布的第39次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2016年12月底，我国境内外互联网上市企业数量达到91家，总体市值为5.4万亿人民币。在美国上市的互联网企业总市值最高，占总体的55.7%，其次为在香港上市的互联网企业总市值，占总体的29.7%，沪深两市的互联网企业总市值占总体.... Read More >
2017
02-02
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研究证实穷人命短 没钱恐少活两年
根据2月1日公布的1项大规模研究报告，社会经济地位底层的人们，恐比在顶端的人平均寿命少两年。 法新社报导，研究人员指出，这使社会阶层底层的人们，比酗酒者及肥胖者，有患较大疾病与早死的风险。这种风险几乎等同与体能活动不足而导致的风险。 抽烟、酗酒与体能活动不足早就被各国与全球列为公.... Read More >
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01-31
01-31
微信红包抢的不是钱，而是温暖
抢红包很温暖，一分钱也是爱，丢一个红包激发出的是隐藏在群背后的情感能量。 自从2014马年春节微信推出了红包功能，抢红包迅速成为春节（和各大节日）最受欢迎的娱乐。这篇文章将以 “互动仪式链”理论分析“抢红包”做对了哪些才上升为国民娱乐。 感谢科技的发展，让红包超越时空阻隔，并创造出一.... Read More >