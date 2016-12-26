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运营简史：互联网运营20年的发展与演变 HOT 2016-12-27
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如何做好内容运营，打造出现象级的产品 HOT 2016-12-26
2017
01-09
01-09
新媒体老司机私藏的营销方法论：罗盘理论 NEW HOT
本文为熊猫传媒董事长申晨受邀鸟哥笔记2017第二届移动互联网营销峰会，现场分享《新媒体老司机眼中的2016和2017》的内容整理。 本文为熊猫传媒董事长申晨受邀鸟哥笔记2017第二届移动互联网营销峰会，现场分享《新媒体老司机眼中的2016和2017》的内容整理。 回看鸟.... Read More >
2017
01-09
01-09
龙珠直播运营总监张刚：运营人必知的运营逻辑，请get！ NEW
直播是未来互联网体验关系的下一个必然趋势，也是下一个爆点。 互联网是图文的海洋，是内容的海洋，但人们对互联网的体验有了更高的要求，人们不愿再局限于图片、文字的海洋中，他们希望有更为直观、更为真实的感受和体验，所以直播是未来互联网体验关系的下一个必然趋势，也是下一个爆点。 .... Read More >
2017
01-09
01-09
认知迭代，让你从微运营过渡到大运营！ NEW
“时间战场、服务升级、智能革命、认知税和共同体危机” 今年刚开始，就有罗胖《时间的朋友》演讲的刷屏。小圆职业病的去看了下网友们的回复。有一些人说“没有实质性的干货”。其实，如果总希望从别人的分享中得到速成的秘诀，像是“成功”就寄存在别人那里一样。这种心态，永远都不可能真正接收到.... Read More >
2017
01-09
01-09
社会化媒体矩阵浅析及其搭建重点 NEW
今天的内容不多，但希望可以带来一些思考，尤其是在做内容管理的同学们。 后台有读者提问： 亮哥，我想问您一下关于集团和分公司这样的微信公众号的矩阵应该如何建立和运营呢，我们集团在进行整合，就像中国联通，移动这样的集团都很乱，那应该如何整理清除注销，运营呢，非常感谢亮哥的指教。 其实，这里.... Read More >
2017
01-09
01-09
书单推荐：《运营笔记》如何成为一个优秀的运营人–类类 NEW HOT
内容简介： 运营是入门浅但学问深的行当。一个入门很久的人不见得能在11年内爬到塔尖，同样一个初入龙门的人占据高位也不见得非用11年。 到底该怎么做运营？如何做运营才不至于让自己忙死累死甚至茫然不知所措？如何和用户进行有效沟通？如何把握住处于塔尖20%的核心用户？如何强敌逼阵时快速找到突破口？如何.... Read More >
2017
01-09
01-09
Worldpay：2016年中国电商移动支付高达56% NEW
日前，全球支付服务商Worldpay发布了《2016年全球支付报告》。 报告表明，2016年中国最流行的支付方式是电子钱包，以56%的市场份额在电商市场上居于首位，其次是借记卡和信用卡，各占11%的份额。 该报告预计，到2020年，中国电子商务市场总体规模将达到14220.... Read More >
2017
01-09
01-09
亚马逊前首席科学家:大数据价值体现在AI、BI、CI、DI NEW
无人机送货、阿法狗下棋、小冰和你谈场恋爱……人工智能领域的成果，一直是企业在大数据运用能力上的主要外在体现，但在亚马逊原首席科学家安德雷斯?韦思岸（Andreas Weigend）看来，大数据能为企业做的，还远不止如此。 以韦思岸之见，大数据对于企业的价值，更全面地来说可以体现在A.... Read More >
2017
01-09
01-09
互联网广告作弊十八般武艺(上) NEW HOT
本文原载于“计算广告”公众号，作者曾宪超、北冥乘海生。 中国在线广告的从业者，都有一颗感恩之心：不论广告主给了你什么样的KPI，不论你的流量多么不堪，都会创造条件把KPI完成，有人把这戏称为“作弊”。当然，除了有感恩之心，还必须要有工匠精神。为了帮助大家在这个行业顺利发展，我们与秒针营销科学院.... Read More >
2017
01-09
01-09
创业必读《从0到1》——读后感 NEW
创业必读《从0到1》——读后感 人对于自己认可的事物，都有一种近乎疯狂的执着，即使他是错的。 书中很多内容，其他书里都有类似的观点，这里仅仅只说说本书里最反直觉、最难做到的两点： 1.创新才是创业的最佳出路 2.专注（幂次法则，就是二八定律） 1.创新才是创业的最佳出路。为什么这么说？.... Read More >
2017
01-09
01-09
微信小程序正式发布，你想知道的都在这！ NEW HOT
微信小程序正式发布，你想知道的都在这！ 1月9日凌晨，万众期待的微信小程序正式上线了！这个被认为可以颠覆移动互联网应用生态的，到底长什么样子，拥有哪些功能？咫尺君用最快的速度为大家收集到小程序的最新情报，第一时间为大家揭开小程序的神秘面纱。 小程序.... Read More >
2017
01-08
01-08
SEO等于“长尾理论+二八法则” HOT
做网站运营中的一个小项任务SEO也足足有一年的时间了。有人问我为什么从事这个行业呢？其实我也想知道。抓住这个主旨：SEO等于“长尾理论+二八法则” 这就可以回到2015年的一个夏天，我在天津努力的找工作，第一家面试在哪里我就不说了，是一家做房产销售性质的公司，面试的结果。。。。。。 然.... Read More >
2017
01-07
01-07
微信小程序正式推出，小程序开发工具即速应用同步上线 HOT
微信小程序正式推出，小程序开发工具即速应用同步上线 1月9日，微信小程序正式上线。从功能和入口来看，正式上线的小程序和之前张小龙在2017微信公开课描述的相差无几。各大企业也开始陆续将目光从原生App和公众号转向这个全新的应用生态。 而由于小程序的推出，一个深受广大开发者喜爱的微.... Read More >
2017
01-07
01-07
重磅消息：iPhone7与iOS10发布同时，苹果将大力整顿应用商店
今日凌晨，苹果官方给App Store的应用开发者发了一封邮件，一颗重磅炸弹突然在界内炸开。9月7日，万众瞩目的iPhone7发布会将在美国时间早上10点（北京时间9月8日凌晨一点）全球直播。 与此同时，之前的测试版本iOS10也将正式上线。其实之前就有业内权威做出过预测，.... Read More >
2017
01-07
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微信小程序高峰论坛顺利举行
微信小程序高峰论坛顺利举行 2017年1月6日，一场备受瞩目的微信小程序高峰论坛交流会在广州天河人才港顺利举行。这是微信小程序正式开放前的最后一场深刻的思想逐鹿，大咖云集，在互联网业内引起了高度关注。 一场关于微信小程序来临前夕的思想逐鹿 这场微信小程序高峰交流会由咫尺网络主办，邀请了咫尺网络联合创始人兼CTO刘秋志、咫尺网络渠道总监陈成宝、Wild HorseLabs联.... Read More >
2017
01-07
01-07
他们天天挂在嘴边的那些不明觉厉的词都啥意思 | 新手上路须知
最近公司来了几位新人，都是刚毕业的大学生，活力四射年轻无极限真是让人看着火大。不过呢，比起车技，那可拼不过我们这些老司机。 我们习以为常的各种名词天天挂在嘴边，可在新人眼里很可能就是一脸懵逼的。小妹今天就抛开你们比我年轻的仇恨，给你们梳理梳理刚入互联网运营圈的新手们该有哪些知识储备。 .... Read More >
2017
01-07
01-07
刷榜or不刷？看完这篇文章再决定吧！
腐国有神探夏洛克，CQ有名侦探小妹。当大家的注意力都在苹果竞价广告的时候，CQASO首席分析师小妹却通过榜单的变化发现了苹果的一个更大的秘密！ 如果你正在考虑是否刷榜，那么你一定不能错过这篇！ 话不多说，有图有真相： ▼ 6月15日总榜榜单 ▼ 我们先分析一下榜单的规律，上图为.... Read More >
2017
01-07
01-07
深度数据报告 | 版本更新后，关键词优化效果几何？
ASOer最关注的什么？应用排名、关键词覆盖和关键词排名呀。作为坐拥几十万APP数据的ASO大数据平台，CQASO发现，有些应用关键词覆盖一天之内会发生巨大的变化。深入分析，发现这些APP都有个共同特点：在那天发生过版本更新。 我们拿26日、27日举例，统计处理了四十多万数.... Read More >
2017
01-07
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渠道福音：【超级关键词】帮你节省90%运营时间！
对于渠道来说，也许每天时间花费最多的是查看各个关键词排名的变化，来掌握关键词优化的效果。然而这一过程中有大约90%的时间只是机械单调地搜索添加查看。我们了解到这一需求后，迅速开发了一个能帮助渠道把这90%的时间全部节省下来的功能——超级关键词。 1.超级关键词 是什么？ .... Read More >