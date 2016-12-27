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数据分析逻辑：流量转化漏斗模型详解 HOT 2017-01-05
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运营简史：互联网运营20年的发展与演变 HOT 2016-12-27
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01-16
01-16
以等级体系、积分体系为例，浅谈如何搭建用户激励机制 NEW
如果一款产品，本身就是能很好的满足用户与生俱来的需求，那么“运营激励”是在加速用户消亡，相反需要“节制”用户，比如微信的PM考虑的问题是“用户健康度的管理”即如何有节制的使用这款产品。 建立用户激励体系的根本目的是希望延长用户的生命周期以及提高用户的活跃度！如果一款产品，本身就是能很好的满.... Read More >
2017
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用户画像知识系统浅析及运营实例分析 NEW
用户画像是很多运营口头上经常会提及的，只是并不是每一个运营在做的用户画像时都是有理有据，适合而且到位的。为什么这么说呢？接下来我会从用户画像的知识系统梳理，还有亲身实操经历，尽量真实还原出用户画像在运营实际落地工作中，到底是怎样的存在。 用户画像（personas） 交互设计之父Al.... Read More >
2017
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运营干货：如何设计一场高效的促销活动？ NEW
本篇文章会从促销活动的几大误区、促销的正确姿势、促销的目标、如何快速设计用户熟悉的促销活动、促销的常见方式等五个方面来展开。而下篇文章则会重点来聊不同促销方式的特点和精要。这两篇文章是根据本人阅读胖胡斐所著书籍的读书心得以及多年从事营销工作经验整理出来下，欢迎大家留言交流。 首先我们来看看.... Read More >
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社交引爆：掌握获取用户的关键点，运用社交传播实现新用户的成倍整张 NEW
文章围绕社交拉新进行展开，主要分享如何运用社交的方式为产品引流拉新，满满的干货，希望大家有所启发。 今天分享的主题是社交拉新，在这之前先跟大家说一个公式，这是投资人看一家企业是否有投资价值，最关注的一个点：用户终身价值是否大于用户的获取成本，代表这家企业是否有被投资的价值。 用户.... Read More >
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暴漫案例复盘：从内容填充到核心内容创建解析新产品的运营方法论 NEW
文章结合暴漫几次大改的实例，总结了从内容着手运营一个新上线社区一些方法。与大家分享，希望可以給大家带来收获。 加入暴走时暴走漫画官网已日趋成熟，但本人也经历了两次大改，暴走拍和暴走表情大全本人则参与了从零到一的搭建过程，相信我的经验能够帮助到你如何解决新上线社区的内容运营问题（以下案例也会.... Read More >
2017
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数据运营如何设计核心指标及进行活动运营的量化 NEW
“数据化运营”指的就是从对业务数据的认知中，抽象出运营策略，以数据追踪运营策略的执行过程，最终由数据来评价运营策略的执行效果。 “数据化运营”，提这个概念的人越来越多。以我个人的理解，“数据化运营”指的就是从对业务数据的认知中，抽象出运营策略，以数据追踪运营策略的执行过程，最终由数据来评价.... Read More >
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面对小程序“用完即走”，运营该跨过的7大坎 NEW
本文尝试用案例的陈述来弥补小程序运营技巧确的欠缺，用运营的视角交流聊聊小程序对运营工业者产生的7大挑战。 微信之父张小龙曾多次在公开演讲时提出这样“激进”产品观点： 一个好的产品应该是让用户用完即走的，不应该黏住用户。任何产品都只是一个工具，对工具来说，好的工具就是应该最高效率的完成用户.... Read More >
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短文案秘籍：5种实用的短文案创作方法 NEW
灵感这东西没法规划，在没有灵感的时候，是否可以用一种理性的操作方法，把短文案做出意味悠长、不知不觉就看了二三十遍的效果呢？ 短只是表相 施展开来你就会看到 啥叫收放自如 啥叫变化多端 短文案并不是一个明确、专业的概念，因为短小精干、易于传播、易于显摆文字技巧.... Read More >
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社区氛围静如水，到底该如何打造优质活跃的社区氛围？ NEW
社区的运营更多地是站在人性的角度去运营，多想想用户想要什么，而不是想着你的社区想要什么。 运营社区类产品的小伙伴应该很清楚，用户的活跃度是一个社区产品赖以生存的根基，如果一个用户了无生机，没有多少人愿意生产内容，而看社区的人也不会多，整个社区就会陷入死循环当中。 而在建立一个社区产品.... Read More >
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产品是1，运营是1后面的无数个0…… NEW
产品是1，没有后面的运营就永远都是1，运营是后面的0，没有前面的1，就永远都是0 有江湖的地方就有传闻，有传闻就有争议。 在近几年，运营兴起，从事运营行业的人也开始慢慢增多，而运营的江湖也开始慢慢形成。每个行业的兴起都有一个从不成熟到成熟的过程，运营也不例外，虽然运.... Read More >
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小程序如何做运营？小白也很容易Get到 NEW
小程序究竟该如何做运营。 对于持续关注小程序的人来说，对小程序目前的状态比较了解。微信官方推出，弥补订阅号和服务号的不足，强调线下，用完即走，市场认同度褒贬不一等等。有人调侃说，小程序只是程序员眼中的春天。 太尴尬了，不过这个情况也是在意料之中的，因为，就连微信订阅号.... Read More >
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公众号运营：如何摆脱5大运营窘境，构建一个有价值的企业号？ NEW
善待用户，回归价值。你的所有投入，一定会获得相应的回报。 在小程序大火的时候，谈企业公众号运营，似乎有些过时。 大家仿佛觉得，公众号的时代已经过去，付费订阅、直播、多平台发力这些才是未来嘛。那么，企业还要不要做一款公众号？答案当然是要。对于企业来说，公众号仍有着独特的价值。 .... Read More >
2017
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运营终极目标：如何促进用户转化实现产品盈收？ NEW
用户转化是APP运营的终极目标。特别是付费转化，对APP开发者来说至关重要，付费用户是APP盈利的核心。 通过各种运营手段促使用户从一个阶段进入到另一阶段，就完成了用户的一次转化。由始点到终点，用户会经历从获知APP到下载、注册、登录、使用、付费的转化过程，相应的就产生了下载转化率、注册转.... Read More >
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运营进阶：作为运营人，该如何锻炼商业分析能力？ NEW
商业的分析基于事实的分析，出自于实践。那些每天看报告、读理论的人不能称为商业分析，而只是事物表象的传递者而已。 一、什么是商业分析能力 商业分析能力是一种很宽泛的能力，大到国企、咨询公司、企业智囊，小到店铺老板、淘宝店主，或多或少都具备一种对自己本行有过商业变现分析的能力。它通过分析竞品、大.... Read More >
2017
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如何建立数据分析的思维框架 NEW
曾经有人问过我，什么是数据分析思维？如果分析思维是一种结构化的体现，那么数据分析思维在它的基础上再加一个准则： 不是我觉得，而是数据证明 这是一道分水岭，“我觉得”是一种直觉化经验化的思维，工作不可能处处依赖自己的直觉，公司发展更不可能依赖于此。数据证明则是数据分析的最直接体现，它依托于数据导向.... Read More >
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广告上线防黑锅计【运营类】 NEW
摘要：其实数字广告项目执行的是否成功？在广告上线前可能就能检查的出来的，这些检查点您平时都检查么？ 一、背景信息及准备 首先最终要的第一个卡关就是：合同签了？或合同没签客户正式下单Brief的mail有没有？这些都是将来扯皮的重要证据。（当然我也不希望扯皮的，只是为了对双方负责，尽量做到有备无患。） 跟这个相关的有很多项目需要核查的： 合同编号：将来财务要追应收应付的重要编.... Read More >
2017
01-16
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做电商运营其实就是做这两件事——非套路向 NEW HOT
最近看到有个提问，题主想通过一套数学模型解决基础运营工作的，这事儿勾起了我的回忆。 我大四没毕业时就想过同样的套路，当时还想拉着同是数学专业、刚进阿里做算法工程师不久的师兄劝人家合伙干，结果被师兄看白痴一样的鄙视过~直到后来读了索罗斯的理论才明白：只有假定人类的一切行为都是从理性角度出发，才能像物理学那样找到稳定的解析解，而人是完全理性的吗？不可能。 现在做运营相信纯技术流的人应该不多.... Read More >
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01-14
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一天一本的秘密《书都不会读 你还想成功》好运营必读 HOT
蜗牛ip今天花了一天的时间把《书都不会读 你还想成功》这本书读过了，说个小说？还是真实的事件？下文我们汇分析。小说吧没有说服力，真实存在？就不是很清楚了。书都不会读 你还想成功-韩国 ，神奇读书法，职场菜鸟变CEO 花了一天的时间，我一边看一边想，哪里有方法，读完才明白，多.... Read More >