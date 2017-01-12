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李少加跨年演讲：开启运营的进化之路（年度最佳） HOT 2017-01-21
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滴滴运营总监黄宇：滴滴的运营之道 HOT 2017-01-12
2017
01-31
01-31
微信红包抢的不是钱，而是温暖 NEW
抢红包很温暖，一分钱也是爱，丢一个红包激发出的是隐藏在群背后的情感能量。 自从2014马年春节微信推出了红包功能，抢红包迅速成为春节（和各大节日）最受欢迎的娱乐。这篇文章将以 “互动仪式链”理论分析“抢红包”做对了哪些才上升为国民娱乐。 感谢科技的发展，让红包超越时空阻隔，并创造出一.... Read More >
2017
01-31
01-31
滴滴出行的“价高者得”，是在催生人性之恶？ NEW
把“谁最能出得起最高价”视为“谁愿意为它出价”，这是一种逻辑错误。 关于滴滴遭遇的春运打车难的问题，上海交通委紧急约谈滴滴，要求两天内撤销平台出租车加价功能滴滴承诺两周内删除上海调度费加价模块。 不少消费者投诉，在春节之前的非高峰时段，也很难打到车或者需要不断加价才能打到车，即便地图.... Read More >
2017
01-31
01-31
支付宝两个亿讨好不了用户，30%的大学生不愿再集五福 NEW
今天，我将从“消费者教育”这一角度对支付宝集五福的意图进行解读。 支付宝花了两个亿，却没能讨好所有用户。 30%的集过五福的大学生表示不愿再次参与。 支付宝对此究竟无能为力还是另有布局？ 今天，我将从“消费者教育”这一角度对支付宝集五福的意图进行解读。 一、事件回顾 .... Read More >
2017
01-31
01-31
做社交媒体平台冷启动的感受 NEW
在工作或读书时，总会蹦出一些感受，零散的不成体系，我都随手记录在微博上（@韩叙HanXu）。有些还是有点价值的，就想分享给大家，于是汇总了出来。 最近在做秒嗨2.0版的冷启动，在这个方向有一些感受，所以下面的内容大多和冷启动、用户运营、内容调性、产品运营相关。 1.说到社区产品的文化，表.... Read More >
2017
01-31
01-31
当 CEO，我体会到了 85 件事 NEW
作为Google的前员工，Sachin Gupta正在展开新的冒险，他把自己创业过程中当CEO时对责任、决策、文化、领导力、自我管理、人力管理、会议、招聘、融资等事务的感悟总结成了这85件事，希望能给创业者提供借鉴。 这会是一件极其困难的工作。无论你准备或者学到的东西有多少都赶不上需要。.... Read More >
2017
01-31
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老外看微信红包：社会现金如何让微信成为万能应用 NEW
对于他们当中的大多数人来说，进入微信的大门完全就是因为一项古老的习俗被数字化了。 大概1年多前，我的舍友Mike说了些奇怪的事情。他是一位剧场导演，正在中国弄一部作品。Mike抱怨说制片人给那部作品的微信群制定了一个不许发贴纸的规则，但是大家总是不遵守。 直到那个时候我.... Read More >
2017
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01-31
春节长假电商平台流量低，靠谱运营都有哪些应对之道？ NEW
春节假期，电商平台迎来一个短暂的小淡季，对于运营来说该如何应对这个小淡季呢？ 春节假期，电商平台迎来一个短暂的小淡季，对于运营来说该如何应对这个小淡季呢？看看作者分享了什么样的解决方案吧！ 提到有哪些应对之道，首先要回顾我们的整个电商运营的公式： 流量.... Read More >
2017
01-31
01-31
日入5000万元的秘诀：罗辑思维、一条、喜马拉雅FM如何靠电商赚钱 NEW
其实内容电商并不是一件新的事情，古往今来，内容创造者一直在利用内容获取收入。 当内容创业与电商接壤，一发不可收拾。 《李翔商业内参》《好好说话》领衔了2016年这股内容创业公司的电商热。谈不上倾巢出动，但是有意挑战自我且对变现觉悟稍早的内容创业者都在跃跃欲试。内容创业者.... Read More >
2017
01-31
01-31
如何跟七大姑八大姨简单解释「我的工作是做运营」？ NEW
我做内容运营的，你就当是拍电视剧写剧本的那个就行了。 又到了广大运营喵或者运营狗回乡过年的时间了。考虑到这周陆陆续续你们就要回家了，所以估计有必要支个招。 过年，让互联网狗们最烦闷的事儿无非是七大姑八大姨化身「好奇宝宝」东问西问，一般情况下，两个问题最难回答： .... Read More >
2017
01-31
01-31
如何引导用户付费，才是运营“最大”的难题. NEW
一些经验与反思。 话题：《工具型产品的商业化之路》 来源：2016NOMS全国运营峰会（深圳） 金山分三块，第一是WPS办公，大家用的WPS主件；第二是猎豹，已经在美国独立上市；第三是西山居。WPS是和微软办公相对应的软件，包括WPS邮箱，还有新推出的金山PD.... Read More >
2017
01-31
01-31
2017年除夕微信用户共收发142亿个红包 比去年增长75.7% NEW
不得不承认，微信抢红包已然成为了春节最受欢迎的一项集体活动。腾讯今天下午公布了国人在鸡年除夕收发微信红包的完整数据。总体来看，今年除夕（1月27日全天），微信用户共收发142亿个红包，比去年增长75.7%。1月27日24时，微信红包祝福达到峰值，每秒收发76万个。 今年除夕.... Read More >
2017
01-31
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麦可思研究院：研究发现毕业跳槽越多收入越低 NEW
麦可思研究院近日发布的一项研究显示，仅从月收入方面来看，毕业生的职业忠诚度与其月收入大致成正比。在2012届本科毕业生中，毕业三年内一直为1个雇主工作的毕业生月收入最高，为6487元。研究称，工作过的雇主数越多，其月收入反而越低，为5个及以上雇主工作过的本科毕业生三年后月收入最低（6014元.... Read More >
2017
01-31
01-31
2017年春节腾讯移动支付峰值达到了20.8万笔/秒 NEW
鸡年除夕，国人在微信和QQ平台上用红包互送祝福和拜年的热情，依然高涨。2017年1月28日凌晨，中国网友亲手创造了一个全新的世界纪录。包括微信、QQ两个平台在内的腾讯移动支付峰值达到了20.8万笔/秒，比去年的15.8万笔/秒提升了32%，刷新了此前在猴年创造的世界纪录。 新年第一个小时全国人.... Read More >
2017
01-31
01-31
阿里亚马逊eBay占全球跨境电商2/3份额 NEW
国际邮政公司(IPC)最近发布了跨境电商消费者调查第二版，显示亚马逊、eBay和阿里巴巴在全球跨境电商消费中所占份额达到了2/3。 在这第二版的调查中，国际邮政公司扩大了调查的范围，向分布在26个市场的24000名消费者发放了问卷，地域涵盖北美、亚太和欧洲。 国际邮政公司的数据显.... Read More >
2017
01-31
01-31
2017年美国20大最具有前景工作 NEW
职业社交网站领英（LinkedIn）近日利用其网站数据，根据年薪中位数、职位空缺，以及晋升潜力，评出了2017年美国20大最具有前景的工作。 在这20大最具前景的工作中，科技领域岗位占了12席。这12个工作岗位的平均年薪中位数为98,533美元，其中网站可靠性工程师的平均薪酬最高，达到14万美元。.... Read More >
2017
01-29
01-29
公众号运营：提高用户留存的4大驱动力
年底的时候做公众号一年运营的总结，其中有一组数字是这样的：注册会员总数83990，留存会员51568，留存率61%。其实如果不是平台曾被冲击，这个数字应该还会更好。所以整体来说我对这个留存还是比较满意的。 今天就和大家分享一下关于如何提高用户留存，我这一年所获得的经验： 1，内容驱动：原创优质内容很重要 大家都知道内容的重要性，好的内容自带IP。但同样是内容，差异在哪里。我的观点.... Read More >
2017
01-26
01-26
自媒体收入变现和广告推广的那些方法论 HOT
每天和这些优秀的自媒体人泡在一起，聊什么呢？ 聊的实际就是方法论，就是他们看待世界、理解内容和粉丝的不同角度与方式。 在自媒体的世界里（包括直播、微信、微博、短视频等），超级大号和正在进入超级大号序列的自媒体，往往有着极强的方法论。他们看待世界、理解内容和粉丝的角度与方式其实不一样。 .... Read More >
2017
01-26
01-26
5个大V讲述如何成为超级大V
这次我们邀请了五位超猛的猛人，讲一个话题：在今天这样的时刻，从一个新人到做成一个超级大V，还有多大的机会？还需要多长时间，及怎样的准备？甚至，他们是怎么获得收入的？ 要知道，现在的时刻风云变幻：好多人说微信公众账号红利过去了、一些人对于内容创业春天究竟过没过去还在纠结、直播在火、更多人才刚刚站到自媒体的门口准备进来。哪个才是真实？ 我们在上周五（10月28日，顺便说一下，后续还会有几期.... Read More >