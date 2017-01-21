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春节长假电商平台流量低，靠谱运营都有哪些应对之道？ HOT 2017-01-31
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李少加跨年演讲：开启运营的进化之路（年度最佳） HOT 2017-01-21
2017
02-05
02-05
数局：开年，感受年轻人的消费力 NEW
随着80、90后群体逐渐成熟，年轻人的消费行为趋于理性。去年全国年轻人人均每月收入为6726元，支出则为4386元，收支比例为3:2，说明每月仍有一定存款。同时，存款额度也在增加，2016年轻人月存款为2340元，较2015年同比增加15.3%，而2015年存款较2014年增加32.7%。这样的情况.... Read More >
2017
02-05
02-05
“手游年轻化用户崛起”带来的行业规律预测 NEW
截止目前，手游市场已有不少研究报告和现象都在说明一个正逐渐显现的趋势：手游用户群体正在向90后（甚至00后）迁移，游戏用户结构逐渐年轻化。据《2016移动游戏产业报告》显示，目前00后人口总数为1.47亿，移动游戏用户中00后用户占比已经接近10%，正在成长为一个愈发重要的用户群体。 1..... Read More >
2017
02-05
02-05
2016年华南区灯饰市场数据研究 NEW
华南区作为全国经济发达区域之一，人口众多，市场巨大，进出口发达。2016年，市场似乎延续了上年的冷淡，由于大环境的影响，内需疲弱。广东省作为灯饰照明的生产基地，毫无疑问行业活力较其他两省高；海南省属于旅游热门圣地，冬季的市场行情高涨；相对比下，广西省表现略显平淡，但仍不乏规模大的经销商。企业、卖场、.... Read More >
2017
02-04
02-04
宗宁：2017年普通人赚钱有哪些机会？
春节期间没有写文章，而是发了几天红包，唯一一篇文章是写微博的机会的，大家如果仔细看了，就知道微博的机会在哪里了。从我的感觉来说，目前总体来说，大家都比较焦虑。前两年赚到钱但是不知道怎么赚到钱的，很焦虑今年会不会行情下滑，因为16年已经下滑了。前两年没赚到钱的就更焦虑，因为赚钱的难度越来越大，机会越来越少，房价却越长越高。只有2016年初以前买了房子的人会比较安心，因为已经把2017年要赚的钱涨回来.... Read More >
2017
02-04
02-04
前微信支付总经理：微信红包是这样诞生的
开工第一天，你抢到老板的红包了吗？ 微信支付上线后的一段时间内，我们反复思考，它取得成功的关键路径在哪里。 尽管没有确定的答案，但是腾讯的产品基因让我们知道，一定要把体验最好，一定要做得很简单。 上线之后，我们获得了很好的用户口碑，他们觉得这个产品简单好用，没有学习的门槛。但是.... Read More >
2017
02-04
02-04
准备春节后跳槽的运营人，你准备好了吗？ HOT
一年又一年，又到了跳槽高峰期。 今天（2月3日），已经有很多公司陆续上班了。随着年龄的增长，个人对春节的期待不再那么强烈，似乎过了一个假年，因此是否上班对我来说并没有造成太大的影响。 大年初三晚，突然有一漂亮妹纸问起我的工作经历，顿时我陷入了沉思……自进入职场这几年来，我的工作经.... Read More >
2017
02-04
02-04
想做互联网产品或运营，求职简历该如何写？ HOT
新年结束，很多童鞋也准备换一份工作啦，那么，求职简历的正确写法，是怎样的呢？一起来学习一下。 在人人都是产品经理上写了篇《我的产品经理之路：从门外汉到一线互联网公司产品经理》其中第五部分提到加入一家互联网公司，对于很多应届毕业生和在社会上工作一段时间想转行产品经理或运营的人来说，其中大部分.... Read More >
2017
02-04
02-04
电商品类到底该如何设计？
文章对设计品类的基本思路进行概述，与大家分享，相信一定会有所收获。 目前市场中的电商类网站为数众多，大到天猫、京东、淘宝，小到某一服务类、工具类的APP都有自己平台的商品/服务分类。那么我们在设计电商品类（在目前的互联网产品中，我将一部分O2O产品也归属到电商分类中了）时首先要考虑的是，我.... Read More >
2017
02-04
02-04
运营干货：零基础搭建运营数据分析知识体系 HOT
文章主要概述了数据分析的方法与流程，并通过案例解析如何进行运营的数据分析。干货好文，与大家分享。 对于数据分析，我发现很多运营都有这样一些困惑： 不知道从哪里获取数据; 不知道用什么样的工具; 不清楚分析的方法论和框架; 大部分的数据分析流于形式。 其实，数据分析.... Read More >
2017
02-04
02-04
案例讲解：如何利用运营思路获得满意的offer
节后有到了跳槽的高峰期，经常会在问答区域看到大家对于“没有XX经验，能不能找到XX工作”的提问和对于“如何找到好offer”的问询。在这里，想说说如何利用产品运营的思路找到一份满意的offer 本文包括如下内容： 破局点的寻找 精细化运营 一些小经验 破局点的寻找 .... Read More >
2017
02-04
02-04
产品设计中的章鱼法则
现在的互联网产品如雨后春笋般层出不穷，但成功的只占一小部分，绝大多数产品最终都在震荡中沦为炮灰，当然这也符合二八法则和马太效应。笔者今天要讲的是产品设计中应遵循和参考的章鱼法则。 笔者认为无论是互联网公司还是互联网产品，在初期阶段如果没有雄厚的资本推动千万不能制定“大而全”的战略思想，否则会死的很快很惨。这一点笔者深有感触，笔者之前所在的企业是实体传统企业转型互联网企业，仗着老板自己多年积累的资.... Read More >
2017
02-04
02-04
一文看懂互联网运营是什么 HOT
被问及运营是什么？我想先来讲讲一个自己案例：2006~2008年间的20多个月，运营一个移动互联网服务，从零用户发展到800多万客户端下载，周活跃用户（每周一次回访）约有3万多。当时产品的主框架已经确定，服务定位是为手机用户提供互联网上现有丰富内容，建立无缝的服务，初期没有社会化关系，即用户不浮出，也可以理解1.0媒体模式。虽然起初的内容主要是各类UCG类内容等等，将媒体内容推荐给用户订阅，用.... Read More >
2017
02-03
02-03
SaaS 公司该如何让「用户获取成本」（CAC）降下来 HOT
来源丨SaaSAddict 作者丨Boaz Amidor 编译丨拓扑社 原野 编者按：本文编译自Walkme市场和传播负责人Boaz Amidor 发表的博客，WalkMe可以引导用户使用那些比较复杂的产品，目前已完成D轮融资。而作者本人在市场传播和公共关系方面有超过14年.... Read More >
2017
02-03
02-03
到底什么是CAC(客户获取成本)? HOT
电商和互联网界被使用烂的词汇CAC其实就是指“你花了多少钱去获取一个新客户。” 在电商或互联网服务业务类型中,它往往指:市场营销成本(如果是线上购买);而在一个企业级软件业务,它则指:营销成本+你公司雇的销售代表成本。 这里新手非常容易犯的错误是:以观察市场营销成本的方式来观察用户获取成本。也就是说,如果你花100美元获得一个新客户,但这个客户实际上是通过Facebook广告或.... Read More >
2017
02-03
02-03
“我的用户原来是这样的”——用户行为分析 HOT
如果问“互联网最热的关键词是什么？”，我会回答“用户”。 如果问“互联网最热的关键词是什么？”，我会回答“用户”。 以用户为中心的设计（UCD）一直是互联网产品的首要设计原则。可以说，用户研究是产品设计的第一步，用户数据是互联网研究梦寐以求的宝库。 了解用户的最.... Read More >
2017
02-03
02-03
电商网店转化率太低，你该怎么办？ HOT
转化率指在一个统计周期内，完成转化行为的次数占推广信息总点击次数的比率。转化率越高，说明店铺元素的吸引力越高。 一、转化率定义 转化率指在一个统计周期内，完成转化行为的次数占推广信息总点击次数的比率。转化率越高，说明店铺元素的吸引力越高。所以对于淘宝卖家，转化率是最核心的数据，提升转化率.... Read More >
2017
02-03
02-03
新年跳槽下海该干啥？这些行业的利润简直暴利！ HOT
鸡年来了，尤其开春的时候是跳槽的最佳时机。那么你知道三百六十行，哪一行最赚钱吗？今天我们给大家盘点2个暴利的行业，不过还是不建议大家走上此路，黑心钱还是赚不得的。 艺术品行业 记得小的时候很火的《鉴宝》栏目，全家老小都喜欢围在电视机前看。我们当然不是为了听女主持人过分“尖锐”的嗓音，也不.... Read More >
2017
02-03
02-03
“薅羊毛”、“搞黑产”，淘宝优惠的最大赢家到底是谁？ HOT
最近，差评默默见识到了一次羊毛党的可怕。。。 不知道各位差友们有没有听说过这个词。 羊毛党 以80后为代表的白领，对搜集各大网贷平台、电子商城、银行、实体店等各渠道的优惠促销活动、免费业务之类的信息产生了浓厚的兴趣。他们有选择地参与活动，从而以相对较低成本甚至零成本换取物质上的实惠。这.... Read More >