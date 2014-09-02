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接受的稿件类型

一、深度或独特的行业分析类文章。你或许是行业中人，在行业中摸爬滚打多年，又或许是行业圈外一个普通的关注者，但只要沉淀思想、理性分析、言之有道，在我们看来就是不可多得的好作者。我们希望挖掘不平庸的声音。

二、对热点话题的分析。互联网圈儿永远不乏报道热点，比如比特币突然火了，百度收购糯米网、腾讯入股大众点评，如果你对这些事件有自己独到的见解，也欢迎投稿给我们。我们希望在连篇累牍的报道之外，还能为大家提供点别的。

三、创业者的经验分享。这类稿件构成了我们的【运营经验】栏目，其中汇集了各种创业路上的感悟。你可以结合自己的创业经历，分享有助于后人的经验与教训，或者聊聊你对所在行业的看法。我们希望在这里为大家呈现“干货具足”的文章；纯为了宣传自家产品而写的文章是会被我们淘汰出局的。

四、产品经理的经验分享。

五、其他可分享的内容

公关稿、软文等请绕道。

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1，用户真实，文章比在新闻站读的仔细。

2，传播率高，在本站发布的文章会被搜索引擎抓取，可以传播个人品牌或者推广自身网站。

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