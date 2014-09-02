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四、产品经理的经验分享。
五、其他可分享的内容
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嗯，作者来看了
有好文章回来投稿
a
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求前大师语录有许许多多是感人的也是励志的，例如‘无知者无智,无智者无志,无志者无治’、‘奴隶不努力，努力不奴隶，人不努力即为奴’、‘ 如果你无法改变别人,那么就要尝试着去改变自己’、‘你的影响力有多少，你的尊严就有多少’、‘幸福是修来的，而不是求来的’、‘ 行善靠个人，兴善靠大家’、‘ 且做虚心之人，莫做心虚之事’、‘ 不做太阳发热，就做星星闪光’、‘ 让思想战胜私想,用大爱驱除大碍’、‘ 掩饰弱点是虚伪，克服弱点是自信’、‘ 人穷有志气，人富有慈心，优秀在乐观，美丽在心间’
有机会的像博主请教了。
根本注册不了，也没有办法投稿呀。交换友链，幻影SEO，http://www.luozhaoyan.com，多谢。
请问注册遇到什么问题？投稿有提供投稿邮箱的。
直接投稿给邮箱吗？有联系QQ不？我直接发链接投稿可以吗？
可以的。
突然发现一个不错的运营网站,时长过来看看，能学不少知识
顺便交换一个友情链接：http://www.shenyongxiang.com/
OK。加了链接告诉我哈。
注册有bug,根本不得行
恩。近期准备关闭注册模块，采用前台直接投稿模式。