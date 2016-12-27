超过5万张免费高清图！彻底告别PPT配图烦恼！

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本文来自：优设网

彻底告别配图烦恼，将50,000张高清免费图片带回家，终极图库神器 Zoommy 3.0 来袭。

设计师或者创意人员在项目过程中，不论是网站、Banner、UI、广告还是社交媒体宣传都会经常用到精美照片来充当背景。

可是去哪里寻找精美并且符合要求的免费图片，一般的大公司都会有相应的付费图库可供使用，而作为个人或者创业团队，收藏了众多的免费图库，每次找起来却费时费力，找到一张合适的配图尤为困难。

聚合类图库神器 Zoommy 或许可以帮你完美解决找图的麻烦。Zoommy 3.0 将50个精美图片网站，涵盖时下热门的免费图片精品分享网站，以及超过50,000张精美照片收录其中，可随意修改，其中大部分的照片都可以商用，除了这些，你还可以：

通过关键字和emoji快速的搜索需要的图片

可以通过颜色和形状快速筛选图片

快速预览，收藏和下载图片

精美的主题可供选择

△ 三平台完美支持

最为关键的一点就是，支持三个平台的下载使用，macOS、Windows以及Linux，简直是居家设计必备应用，再也不用为配图而发愁了。

前方福利

△ 50个图片网站的来源

感兴趣的同学可以访问 zoommyapp.com 下载并了解更多。

注：到官网购买正版是4.99 美元，过程复杂，售后不方便。刚好这个软件在国内有官方代理商，所以我们特意给优设读者争取了一波福利，现在戳 https://taoquan.taobao.com 即可领取5元优惠券，每人限领两张，仅购买Zoommy 使用。编者简单算了一下，按目前的汇率，用了优惠券后，比官网购买便宜，而且流程方便，售后有保障（池建强老师推荐过）。

福利不多，算是对优设读者长期支持的感谢，也为国内正版市场尽一份力。不想花钱的同学也可以看看下面这个图库。

Photock

本文要介绍的 Photock 也是一个完全免费的日本图库网站！图库目前收录超过 5,000 张相片，各种类型都有，最大特色在于提供 2000px 以上的高分辨率相片（最大可达 6016×4000），无论你是个人或企业用户，都能够自由下载使用，没有任何限制。

Photock 收录的相片使用 CC0 授权，可用于商业用途，例如创作、网志、印刷或广告横幅，不用繁琐的注册或登入，当然也没有强迫必须要标注出处或连回原网站。每张照片都提供四种大小尺寸，如果你平常工作会用到日本相关场景（例如部落客），但自己又无法拍出这么有质感的画面，Photock 依照各个地区来分类相片，或许使用这些素材可以让你的文章或粉丝页面增添更多风采。

STEP 1

开启 Photock 网站后，可直接在首页输入要搜寻的相片关键词，搜寻框底下会有一些搜寻建议，直接点击也能打开相关的相片类别。如果你要看看 Photock 有收录那些相片「分类」的话，可开启「カテゴリ−から探す」页面，从汉字和预览图应该可以判断相片类型。

比较特别的是 Photock 还依照「日本各地区名称」分类相片，包括北海道、宫城、茨城、栃木、埼玉、千叶、东京、神奈川、山梨、岐阜、爱知、京都、大阪、兵库、福冈等等，开启「地域から探す」就能找到所有收录的日本城市地区相片。

STEP 2

其实 Photock 分类方式很适合搜寻图片，如果看不懂日文也没关系，只要循着汉字或图片也能找到你想要的素材喔！除了分类外，每张相片还会有对应的标签，就能将搜寻的范围逐渐缩小。

STEP 3

开启相片的详细信息页面后，从下方的四个按钮分别可以下载：小、中、大和特大四种尺寸相片（如下面框框处），上方会标注相片尺寸和实际的容量大小，点击后就能取得该相片图档啰！如同前面介绍所述，Photock 不用注册账户、也没有下载限制，使用相片时亦没有规定必须要标示出处或连回原网站。

如果你很喜欢 Photock 免费图库，想要为它做点什么的话，建议使用相片时可以放个链接连回网站，有助于帮忙它增加更多曝光！Photock 在相片右侧提供链接语法可善加利用。







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转载请注明: 爱运营 2016年12月27日 于 网站运营 发表