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运营狗的“数据分析”之痛谁来治？【经验分享】

Cindy 5天前 产品推荐 阅读 5095

对于运营狗，数据真的很重要，且看且珍惜~

我是一名互联网的运营打杂MM，除了每天繁忙的工作，每周、每月的数据汇报也是我头疼的东东。因为本身我不聪明，数学也不是太好，对数据不那么爱，而且还要做数据分析，对于我这种数据小白分分钟崩溃。每周、每月的数据汇报我都是这样处理：提前给公司帅哥分析师提需求，他查到相关数据后给我，然后每周五（每个月底）都要花一天中很长的时间来进行简单的数据分析（最早的时候连Excel都使用不熟悉，效率炒鸡低，很惨），浪费我不少时间、精力，只为给领导呈现美观的数据图表；有的数据图表实在不会做，只能厚着脸皮去求帅哥分析师教我制作，哈哈，这都行。反正为了做这个数据汇报，烦过，求人过，各种麻烦过，有的时候快做哭了，多么痛的回忆啊，总算简单的分析也会了，就是非常麻烦，每周、每个月都有重复写，太烦银了。一堆一堆类似下面这些数据，什么鬼，数据多的我想哭，下面的数据只是一小部分。运营狗的“数据分析”之痛谁来治？【经验分享】最近，加了一个运营相关的微信群，好多同行的小伙伴都有一样的痛苦回忆，有人说可以使用一些简单的分析工具，后来我也试了下其他的几个，有的工具对我这种小白来说太难，最近我一直都在BDP，这个工具用了几次，整体效率、分析效果都还行。

现在，我做运营数据汇报的程序是这样的：找分析师要到固定数据（Excel格式），自己第一次花点时间在BDP制作两个仪表盘：一个周报（如下图，数据涉及到保密，所以我做了一些处理），一个月报，每个仪表盘展现需要展示的数据图表（如每周的PV.UV.每日订单趋势等，会有折线图、柱状图、指标卡、漏斗图、词云等图表）；操作也不难，拖拽字段就能展示不同的图表效果。

——第二次、第三次……拿到常规数据后，就直接上传将上周的数据替换掉，仪表盘里面的每个图表结果都会自动更新。（PS：前提是每次上传的数据格式什么都是一样的，反正我需要的数据都是一样的。）

周报样式，涉及到不同图表类型，如下图~运营狗的“数据分析”之痛谁来治？【经验分享】运营狗的“数据分析”之痛谁来治？【经验分享】分享数据周报链接：https://me.bdp.cn/api/su/2XMDF6H8

如何替换数据呢？（在工作表管理页面，点击选择周报对应的工作表进行每周替换/追加，我选择的是替换）运营狗的“数据分析”之痛谁来治？【经验分享】这样，就第一次稍微“痛苦”点，现在我的数据工作轻松多了，替换数据就可以了坐等新的数据结果，周五下午能腾出好多时间做别的工作，特别开心，解决了好多之前的烦恼。现在烦分析师的频次都少了很多，他还特别奇怪，以为我不ni他啦，哈哈，这都不重要，重要的是我会数据分析啊。真心感谢那个群给我推荐的数据工具，试了很多次，终于有选择的one了，很适合我这种数据小白。虚的都不说，反正工具大大提高了我的数据工作效率，给我不少时间，真心点赞，真心推荐给做运营、产品的小伙伴。放心，绝对不是广告，我只是真的受益颇多，跟大家分享下我的经验，好不好用因人而异！

若有运营数据分析问题，也欢迎来跟我一起讨论哈。最后，跟大家分享一些亲身感受，希望和大家共鸣。

  • 数据对于运营真的很重要，不仅是kpi的直观体现，更是运营策略优化的“指导”，so用好数据真的很重要。
  • 不要懒，很多运营同行其实都知道数据分析的重要性，可是他们就会说“我不会分析啊”一拖再拖，其实很多事情没有你想象的那么复杂的，可以让工具帮你，也可以请教他人，最重要的是你自己要去克服，迈出第一步。

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Cindy Cindy 专栏作家
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评论列表（1条）

  • 暖暖暖暖暖暖
    暖暖暖暖暖暖 2017年12月4日 下午2:56

    嗯 这篇文章写得不错！
    我这里写了一篇关于［出差租房分析］的～http://www.iyunying.org/zha/121772.html 觉得对于公司的HR、财务、管理层人员都很受用

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