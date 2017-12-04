运营狗的“数据分析”之痛谁来治？【经验分享】

对于运营狗，数据真的很重要，且看且珍惜~
现在，我做运营数据汇报的程序是这样的：找分析师要到固定数据（Excel格式），自己第一次花点时间在BDP制作两个仪表盘：一个周报（如下图，数据涉及到保密，所以我做了一些处理），一个月报，每个仪表盘展现需要展示的数据图表（如每周的PV.UV.每日订单趋势等，会有折线图、柱状图、指标卡、漏斗图、词云等图表）；操作也不难，拖拽字段就能展示不同的图表效果。
——第二次、第三次……拿到常规数据后，就直接上传将上周的数据替换掉，仪表盘里面的每个图表结果都会自动更新。（PS：前提是每次上传的数据格式什么都是一样的，反正我需要的数据都是一样的。）
周报样式，涉及到不同图表类型，如下图~分享数据周报链接：https://me.bdp.cn/api/su/2XMDF6H8
如何替换数据呢？（在工作表管理页面，点击选择周报对应的工作表进行每周替换/追加，我选择的是替换）这样，就第一次稍微“痛苦”点，现在我的数据工作轻松多了，替换数据就可以了坐等新的数据结果，周五下午能腾出好多时间做别的工作，特别开心，解决了好多之前的烦恼。现在烦分析师的频次都少了很多，他还特别奇怪，以为我不ni他啦，哈哈，这都不重要，重要的是我会数据分析啊。真心感谢那个群给我推荐的数据工具，试了很多次，终于有选择的one了，很适合我这种数据小白。虚的都不说，反正工具大大提高了我的数据工作效率，给我不少时间，真心点赞，真心推荐给做运营、产品的小伙伴。放心，绝对不是广告，我只是真的受益颇多，跟大家分享下我的经验，好不好用因人而异！
若有运营数据分析问题，也欢迎来跟我一起讨论哈。最后，跟大家分享一些亲身感受，希望和大家共鸣。
- 数据对于运营真的很重要，不仅是kpi的直观体现，更是运营策略优化的“指导”，so用好数据真的很重要。
- 不要懒，很多运营同行其实都知道数据分析的重要性，可是他们就会说“我不会分析啊”一拖再拖，其实很多事情没有你想象的那么复杂的，可以让工具帮你，也可以请教他人，最重要的是你自己要去克服，迈出第一步。
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嗯 这篇文章写得不错！
我这里写了一篇关于［出差租房分析］的～http://www.iyunying.org/zha/121772.html 觉得对于公司的HR、财务、管理层人员都很受用