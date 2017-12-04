运营狗的“数据分析”之痛谁来治？【经验分享】

现在，我做运营数据汇报的程序是这样的：找分析师要到固定数据（Excel格式），自己第一次花点时间在BDP制作两个仪表盘：一个周报（如下图，数据涉及到保密，所以我做了一些处理），一个月报，每个仪表盘展现需要展示的数据图表（如每周的PV.UV.每日订单趋势等，会有折线图、柱状图、指标卡、漏斗图、词云等图表）；操作也不难，拖拽字段就能展示不同的图表效果。

——第二次、第三次……拿到常规数据后，就直接上传将上周的数据替换掉，仪表盘里面的每个图表结果都会自动更新。（PS：前提是每次上传的数据格式什么都是一样的，反正我需要的数据都是一样的。）

周报样式，涉及到不同图表类型，如下图~ 分享数据周报链接：https://me.bdp.cn/api/su/2XMDF6H8

如何替换数据呢？（在工作表管理页面，点击选择周报对应的工作表进行每周替换/追加，我选择的是替换） 这样，就第一次稍微“痛苦”点，现在我的数据工作轻松多了，替换数据就可以了坐等新的数据结果，周五下午能腾出好多时间做别的工作，特别开心，解决了好多之前的烦恼。现在烦分析师的频次都少了很多，他还特别奇怪，以为我不ni他啦，哈哈，这都不重要，重要的是我会数据分析啊。真心感谢那个群给我推荐的数据工具，试了很多次，终于有选择的one了，很适合我这种数据小白。虚的都不说，反正工具大大提高了我的数据工作效率，给我不少时间，真心点赞，真心推荐给做运营、产品的小伙伴。放心，绝对不是广告，我只是真的受益颇多，跟大家分享下我的经验，好不好用因人而异！