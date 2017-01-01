简单实用的跨平台绘图软件，完美替代Visio！

Visio是微软旗下的一款多功能的绘图软件，这款软件相对传统和专业，是比较早做这种绘图功能的软件，很好的解决了用Word画图时的繁琐步骤，发展至今也累积了很多用户。可是对于它的价格，着实让很多人望而却步。那么，有没有一款软件可以完美的替代Visio呢?

Visio是微软旗下的一款多功能的绘图软件，这款软件相对传统和专业，是比较早做这种绘图功能的软件，很好的解决了用Word画图时的繁琐步骤，发展至今也累积了很多用户。可是对于它的价格，着实让很多人望而却步。那么，有没有一款软件可以完美的替代Visio呢?

Visio替代软件——亿图图示设计软件(Edraw Max)

亿图图示是一款国产的全类型的图形图表设计软件，用户可以通过它绘制260多种类型的图表，其中包含常用的：流程图、思维导图、信息图、组织结构图、甘特图、地图、线框图、数据模型图、UML以及网络拓扑图等等。它能将一些相对复杂的图表绘制过程变得简单化，让难以理解的文本和表格转化为简单清晰的图表，可直接替代Visio在Mac上使用！

除了具备多种绘图功能，亿图还可以与其他办公软件相兼容，可以轻松通过软件将文件导出为Office word、excel、ppt、图片、pdf、html、svg、ps，甚至连Visio格式也不在话下!无论是将Visio文件导入到亿图，还是将亿图的文件导出为Visio格式，都可以在软件中快速实现。

近几年，随着“云”的出现和不断的发展，将文件保存到云盘，也是越来越多人的选择。但是每次都要将文件导出、保存在本地，然后打开、登录其他云盘，再上传、保存，是不是很麻烦呢?亿图软件在8.7版本中就很好的简化了这一流程，软件中自带云盘，而且也无需再付费使用，绘制好的图可以随时保存到云盘中。还可以通过网页打开云文件保存到本地，或者分享到其他平台。

相似功能的软件那么多，为什么要选择Edraw Max?

亿图图示作为纯矢量绘图软件，可以用来画一些矢量图，除了软件自带的丰富的矢量图形、符号，还可以用钢笔工具自己设计图形。这个看似简单的功能，其实能帮助我们在绘图的时候省去很多不必要的麻烦。不管是visio还是其他同类型的软件，在这一点上都没有亿图做的这么方便。

那么，到底选Visio还是Edraw Max比较好呢?

其实论功能和操作方法，这两款软件都不相上下，究竟该如何选择呢?可能很多人会选择Visio，因为微软品牌够大，用的人也相对较多，里而且面有些功能，比如：容器、跨页引用等，在Edraw Max中都不支持。其实不然，替代工具，不是一定得一模一样，所有功能、界面都如同复制一般。

1、容器：在Visio中可以选择插入“容器”，它能将部分图形组合起来，可以直观的查看先关的区块。其实，在亿图软件中，可以通过折叠功能来实现，将细枝末节的部分折叠起来，也可以实现同样的效果。

2、跨页引用：功能和插入超链接有点类似，可以将每个部分单独绘制在一个页面，然后用“跨页引用”串联起来。亿图则可以直接添加超链接来实现。

3、设计主题：Visio绘制的图可以通过重新设置主题风格，将整个图表在视觉上更有美感。亿图中可以选择软件自带主题风格，也可自定义主题。

4、易修改：导出到word中，直接点击图片就可以调用Visio，进行编辑。但是也有个不足之处，就是对于没有安装Visio的人来说就不方便修改了。使用亿图导出word后，可直接在word中编辑、修改文件，对于没有安装亿图软件的用户也可以编辑。

5、软件操作平台：就软件支持的操作平台而言，其实亿图是更具优势的。Visio只能在Windows上用，而亿图则支持跨平台，可同时在Windows、Mac和Linux系统上使用，完美的解决了企业跨平台办公的需求。

6、云分享：Visio需要借助Microsoft Sharepoint，还需要另外购买。亿图则自带免费云盘，不用重新购买、下载、安装。绘制好文件可直接在软件上一键保存，下载，甚至是分享到其他主流平台，比如微信、微博、QQ、空间等，手机扫描二维码也可以快速查看文件。

下面，小编总结了两款软件的功能绘制了一幅对比图，让你更清晰的了解!

总而言之：

国内外很多软件目前在功能方面都不相伯仲，也比较全面，但是由于国外的软件比国内起步要早很多，软件也相对要成熟。所以，即使Visio是需要付费使用，还是有很多用户在用。

如果你绘制的图表不用很复杂，对绘图的美观度要求不是很高，而且只需要在windows操作系统上使用，可以考虑用Visio;如果你需要给领导做展示，比较注重视觉效果，需要跨平台办公，可以考虑亿图图示（Edraw Max），它可以很好的满足这一点，画出来的图也更时尚美观!