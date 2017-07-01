管道和仪表流程图，简称P&ID（Piping and Instrument Diagram），主要用于形象化描述管道如何将工艺设备连接、以及化工工艺系统如何运作。P&ID示意图中包括设备、仪表、管道、阀门等，这些组成部分由一套基于工业标准的P&ID图形符号表示。作为管道仪表流程图的绘图软件，亿图图示给用户提供了一套专业标准设计的矢量管道仪表流程图符号。

管道仪表流程图符号

仪器

仪器一般由被测变量及功能的英文首字母组合表示其含义及功能。比如，TI表示温度计；TC表示温度控制器；PR表示压力记录器，等等。

管道与连接线

常用设备

设备-离心机

设备-压缩机

设备-破碎仪

设备-烘干机

设备-过滤器

设备-热交换

设备-搅拌器

设备-电动机

设备-外围设备

设备-泵

设备-容器

设备-阀门

一般来说，管道和仪表流程图都是由黑白线条的P&ID图符号构成。但这种偏于专业的图表对于外行或者普通人来说，对各种符号的认知与辨别就有难度，要看懂管道和仪表流程图更是难上加难。因此，亿图图示软件同时也提供了一套实体管道仪表流程图符号。运用这些符号绘制出来的P&ID图，更加生动形象地描述了化工工业制造的各种工艺流程。这样直观、实体的管道仪表流程图，也更有利于非专业人员对工业制造流程的理解。