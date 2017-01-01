做运营汇报时的13个技巧 附商务ICON图标下载

产品也好，运营也好，都少不了要写各种PPT报告：年度的，月度的，某个项目复盘的等等；而且，这些总结汇报的输出往往和其发展有某种挂钩：一份漂亮的总结汇报可以让老板频频点头，而一份平庸的报告则让老板昏昏欲睡，所以，搞一份好的报告就成了一种必需。但在互联网公司这种快节奏的工作环境下，不可能留给你一天的时间搞定个汇报总结。本文就分享13个诀窍帮助你快速高效的搞定PPT汇报：

NO.1【快人一马的速度】

PPT中的快速访问工具

操作方法：

在需要的菜单按钮上单击右键，选择【添加到快速访问工具栏】

和时间赛跑早已成为工作日常，除了快捷键，你还可以在PPT中创建“快速访问工具栏”，将常用的按钮添加上去，已实现快速操作的效果。

NO.2【重来N次的机会】

PPT最多后撤150步

操作方法：

PPT【文件】菜单—>【选项】—>【高级】，找到 “最多可取消操作数”，默认为20次，可以改成最大上限150次！

精心设计的某页PPT做完才发现前面做错，我们都会习惯性的按Ctrl+Z撤销操作，

有些是尝试性的编辑，结果还需要向后恢复，而默认的Ctrl+Z只能后撤20步，

如果你觉得不够，那就改成150步的最大值吧，绝对过瘾。

NO.3【规范与整齐的排列】

PPT中的快速排序

操作方法：

【Shift】+【Ctrl】+鼠标拖拽，实现元素的横向或纵向快速复制；

【F4】键重复上一步操作，完成同类多组的图形绘制，

【Ctrl】+【G】组合整体后再等比例放大缩小到【参考线】范围内

排列有序是构建专业PPT的基本规则，除了【对齐】菜单、【智能参考线】（13,/16版本）这些功能外，真正能帮到你快速建立排序的，应该是在绘制图形时养成的操作习惯！

NO.4【动起来的魅力】

PPT中的图表动画

操作方法：

给需要的柱状图或折线图添加一个【动画】（推荐“擦除”效果）

在【动画】菜单中找到【效果选项】，选择方向和你需要的按系列或按类别出现…

放映预览下看看效果~

你可以不懂PPT动画，但你需要了解PPT中的图表动画，特别需要突出和表达重点数据的时候。

它可以让那些枯燥乏味且数据冗繁的柱状图折线图，按需逐个出现。

NO.5【带她走，一起走】

PPT中的嵌入字体

操作方法：

PPT【文件】—>【选项】—>【保存】，勾选 “将字体嵌入文件”。

如果你遇到过字体丢失的问题，除了导出PDF之外，还可以选择【嵌入字体】的方式，将特殊字体包含在PPTX的文件中，即使在没有所用字体的电脑上，也可以正常打开和放映了。

NO.6【超级演说家】

PPT中的演讲视图

操作方法：

1.【Win】+【P】切换至屏幕【扩展】

2.PPT中的【幻灯片放映】菜单下，勾选【演讲者视图】（13/16版本【监视器】10/07版本【显示位置】一般选“自动”

PPT的【演讲者视图】功能是经常做培训和路演朋友们的必备技能，你可以不用“背内容”，也能讲的很精彩！

但是需要搞清楚分屏的设置，不然很可能把演讲者视图投给观众了~

NO.7【变大变小的自由】

PPT中自定义幻灯片尺寸

操作方法：

PPT菜单【设计】—>【幻灯片大小】（07/10版本为【页面设置】）

输入自定义大小 （PPT中尺寸大小是由最大值限定的，如果最终屏幕是宽高4:1的，可以输入宽80cm、高20cm，只要比例对上就可以

PPT的中的尺寸是可以修改的，别以为只有16:9和4:3两种尺寸。

那些大型的会议，路演，很多时候屏幕都是非标准尺寸，如果你介意PPT中的圆成为椭圆，图片中的人物被拉拽的变形，

那就来重新定义一个适应屏幕的特殊尺寸PPT。

NO.8【复制的美好时代】

PPT中的样式快速复制

操作方法：

忘记格式刷！

直接用快捷键【Ctrl】+【Shift】+【C】/【Ctrl】+【Shift】+【V】

除内容文字外，所有的样式包括色彩、边框、行距等参数统统可以复制到另一个元素上。

保持一个PPT文档下形状样式的统一，除了【设置为默认】这个功能外，格式复制或许就那个能帮大忙的操作了。

NO.9【消灭密集恐惧症】

改PPT中为英文而生的默认行距

操作方法：

1.中文段落，试着改成1.2倍或者1.5倍行距的行距。

2.将调整好的文本框选中，单击右键，选择【设置为默认文本框】，以后所有插入的【文本框】都是统一的行距了。

也可以借助PPT插件中的【一键统一】功能，可以一键化设置全文档段落字体统一的行距。

你可以试试看，那些成段的中文排版，在PPT中就是密集恐惧症！

PPT中的默认1.0倍行距更多是基于英文字体的规则设定的，但是1.0倍行距下的中文，文字就显得过于“密集”了。

如果再用个纤细的宋体，就更无敌了！

NO.10【隐秘而伟大】

PPT页面中的隐藏功能

操作方法：

快捷键【ALT】+【F10】，打开PPT【选择窗格】

可以帮我们快速实现两个功能：

1.调整图层的顺序关系

2.隐藏页面中的某些内容

PS中有强大的图层面板，辅助设计，非常好用。

我们不用羡慕了，PPT也有的。

NO.11【暂停的权利】

PPT演示中的定格画面

在PPT播放动画的过程中，按【S】键实现暂停功能，这个很简单。

但如果放映文件中包含视频或更复杂的示意动画，放映时可能会有各种卡顿，因为PPT是在F5放映时加载渲染动画的。

所以，可以先完整播放加载一次，再回到首页，不退出，

然后【S】键暂停，等候正式播放，速度会流畅很多。

NO.12【扁平化风格盛行】

PPT中设置默认的形状样式

操作方法：

PPT里设置相同扁平化的图示，

1.用格式复制的快捷键实现【Ctrl】+【Shift】+【C】/【Ctrl】+【Shift】+【V】

2.选择修改好的图形，右键单击，选择【设置为默认形状】

3.或者在插件图标库中寻找可用的素材

设计的风格很多，扁平化也是至繁归于至简的必然。

PPT中的快速样式下有很多预设的各种“效果”，要慎重选择了。

NO.13【诞生精彩演说】

利用PPT中的排练计时

操作方法：

1.菜单【幻灯片放映】—>【排列计时】

2.编辑视图右下角按钮菜单中选择【幻灯片浏览】，缩略图下就可以看到每一页排练计时记录的时间了。

要在规定时间内完成路演，那就别拿个PPT去“发挥”了

上台之前，还需要不断的演练热身，把控时间成为一个关键。

你不用拿个手机出来计时，PPT本身就有【排练计时】的功能。

以上，就是在PPT设计上不得不说的秘密！

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一个我经常使用的PPT插件：www.islide.cc 下载