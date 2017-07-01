为什么.TM明明不便宜，却还是备受业界大佬们青睐？

在域名界，.com.net.cn属于常见域名，随着其注册用户之广，普及之众，已经慢慢降低了国家相关单位对企业进行严格审核的注册门槛，同时也降低其特殊性以及代表性。全球知名商家与企业纷纷转往.TM的方向注册企业域名。

来，今天小编即将给大家上一场严（hua）肃（feng）正（tu）经（bian）的.TM科普课。

什么是.TM？

.TM是如何产生的？又要往哪里去？

在百科上，关于TM域名的注解是:

OK，今天，小编并不是要跟大家讨论.TM的来历，度娘能提供的信息，也不是今天的重点。

在域名界，.com.net.cn属于常见域名，随着其注册用户之广，普及之众，已经慢慢降低了国家相关单位对企业进行严格审核的注册门槛，同时也降低其特殊性以及代表性。全球知名商家与企业纷纷转往.TM的方向注册企业域名。

就像现在国内外很多知名耳熟能详的企业，诸如：

京东（京东.TM）亚马逊（AMAZON.TM）

苏宁电器（苏宁.TM）戴尔（DELL.TM

新浪（SINA.TM/新浪.TM） 微软（MICROSOFT.TM）

加多宝（王老吉.TM） 谷歌（GOOGLE.TM）

金蝶（KINGDEE.TM）佳能（CANON.TM）

.TM作为商标域名，商标象征、品牌标志、企业形象的权威性质是其他的域名无法代替的，具有独一无二的商业价值。

这也是为什么.TM域名，价格远超其他普通域名的原因之一。但这并不能成为市面上对这个域名漫天开价的理由。

（小编莫名自己好棒棒呢！）严肃脸.GIF

那么，不妨来聊一下，价格稍贵的.TM域名是如何做到备受企业青睐？

“欢迎收看本期的走近.TM”……

2015年一场由业内某知名科技企业举办的全球互联网技术峰会在北京召开，参展商主要是来自世界各地的互联网粉丝、媒体、合作已久的供应商。作为全球性技术峰会，业界大佬云集，其中多半是业内知名企业，并广为大众熟悉的品牌，包括微软公司和戴尔公司等业界翘楚共同出席了本次大会，并进行演讲。

在互联网信息爆炸的今天，如何能在众多竞争企业中脱颖而出，进入大众视野并留下深刻印象，还可以积极参与到各类大型商标活动中呢？

当然，除了自身对大局的把控，产品质量的保证以及企业战略规划外，企业品牌标志的建设更是必不可少的环节，越是独一无二难以复制的品牌标志，越能达到让人耳目一新，念念不忘的效果，这也就是为什么戴尔，京东，亚马逊等企业愿意选择TM域名的原因之一。

特别是在21世纪的今天，由于科学技术的发展与全国各大媒体的大量涌现，企业开始注重利用各种媒体来扩大自己知名度，以利于消费者选择自己的产品。

这就好比，亚某逊平台，大量的用户愿意到这个平台上交易，购买他家旗下的书籍，你在其他互联网上输入其域名后跳入的只有这个平台的主界面，而不会跳入其他平台的其他界面。这在很大程度上，保证了用户数量，并把一些特定群体引流到自家平台，具有巨大的数据可观性。同时，域名争议的案例表明，事后追索的赔偿费用十倍于事先保护费用。

那么，问题来了，明明有心想塑造一个专业的高大上的商标形象，网上注册域名的商家那么多，如何选择一个靠谱又不会坑你的平台来完成自家的商标建设？

如何选择一个适合自己网站的域名？

怎样又快又好的注册？

怎么才能得到专业又舒心的服务？

让我们来帮您解决这个问题。

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