运营童鞋高效工作必备利器，快快告别加班！

作为互联网运营人员，掌握一些提高工作效率的工具是非常必要的。作为从业者，自己用过的工具也不计其数，也有了一些小小的经验，今天就整合了自己用过的简单且高效的工具，跟大家分享，希望这些工具能真正帮到需要的人~

一、综合场景

用印象笔记也挺久了，用的还不错，一般就是会把工作相关内容，比如会议纪要、工作计划、工作内容，将内容分类管理。还会随手记一些跟运营、产品相关的信息，比如一个创意、一个好的文案等等，个人还是比较喜欢的！

亮点： 1）统一存储文件。一个工具搞定所有的记录，不需再像word一样分成太多的文件，统一存储文件，特别方便。 2）直接分享。内容还可以通过邮箱直接分享给同事，实时同步。

相似工具：有道云笔记、为知笔记等~

石墨文档是一款支持多人实时协作的在线文档，各职位的人可同时在线编辑某个文档，文档即时更新，大家都能看到最新文档动态，确实比Word方便了很多，不用因为一两个小改动再将文件发来发去，然后对方再一一下载，时间宝贵，实时更新很赞~

亮点： 1）支持多人协作，多人在线编辑、沟通同一个文档，及时沟通、及时确认。 2）文档实时更新，大大提高了工作效率。

运营和市场童鞋有时需要画一些思维导图和流程图，Mindnode Pro偏向思维导图，我用导图比较多，所以用Mindnode Pro也比较多，然后流程图可以用ProcessOn。

亮点： 1）两个工具操作都很简单，几乎算是零门槛，而且工具也免费。 2）都支持导出，而且导图、流程图效果都很不错。

相似工具：Xmind、百度脑图等

建议：工作中最好能养成思考、总结并绘制导图的习惯，然后不断优化更新，久了这些导图都是你的“财富”啊~

百度指数是一款互联网趋势统计分析工具。你可以通过它快速查看某个关键词在百度的搜索规模有多大，一段时间内的涨跌态势，关注这些词的网民的特征，以及他们同时还搜了哪些相关的词等等。我一般会那指数类平台关注一下自己网站和竞品网站的情况，还会关注一下近期的热点。

相似工具：微博指数、微信指数、头条指数等。

作为新时代的运营、市场童鞋，怎么能不会点数据分析呢，太高深的数据挖掘和分析模型我也不会，之前主要用Excel，它功能比较齐全，也比较上手，但Excel数据量大了很容易卡，而且做出来的图表也不是很美观。后来无意了解到BDP个人版，刚开始也是抱着试试的心态，后来发现这真是个好东西啊，好稀饭~

BDP有数据接入、数据处理、可视化分析、报表展示等功能。特别提下数据接入，在BDP中，百度统计、CNZZ、微信公众号、头条、友盟、指数类等第三方平台数据，都可以作为数据源接入，这样不仅可以统一看数据，数据还可以实时更新。

亮点： 1）简单。操作很简单，不用自己写函数公式，拖拽就能进行分析，拖拽就能生成好看的数据图表，很适合我这种不懂技术的数据小白。

2）可视化效果很赞。跟Excel不一样，BDP拖拽生成的图表效果真心很棒，默认的配色也很满意。有几十种好看的图表类型，用来制作数据报告也是蛮好的。特别提下，它可以制作GIS地图，上次在数据报告中加了动态地图，老板夸赞不已啊，特别感谢介个工具~

3）数据实时更新。这个简直不能太赞，把很多工作中需要的数据源都接到BDP中，数据实时更新，图表结果也实时更新。

建议： 1）请完整体验、使用BDP工具的功能，对你的数据分析能力应该会有一个较大的提升。 2）数据结果不是为了好看而好看，好看是为了让数据更直观，让我们更容易发现数据背后的问题，通过数据不断优化运营策略才是王道，这是我最真实的感受。

二、活动场景

接下来的推荐工具围绕某个活动展开，主要分活动前和活动后两个时间段。先来说活动前，确定了活动方案和排期，那活动前期的宣传和预热是最重要的，有的人喜欢用H5进行传播，有的人喜欢用图片海报进行宣传，有的人喜欢用文章进行推广……

之前也用过易企秀和百度H5等工具，后来无意发现了MAKA，一开始觉得这个工具名字挺酷炫，就试用了下，感觉还不错，操作很简单，提供一些模板也比较好看，是我比较稀饭的风格，而且也提供了数据统计的功能，整体的功能还是很不错的。

相似工具：易企秀、创客贴、百度H5、初页等，其实H5工具功能差别不是很大，根据自己的喜好和习惯选择即可。

虽然不是专业的设计师，但是作为综合性人才，简单的设计能力还是要有的，以备不时之需啊！Sketch是wuli设计师推荐的，感觉确实很好用，也很强大，结果用习惯人家就要收费了，后来设计师又推荐了Figma。Figma挺不错，在线就能制作设计图，也不付费，和Sketch操作很相像，也能导入Sketch文件，只是因为兼容问题，有时候会出现一些错位，不过整体还是不错的，正在慢慢适应中。

相似工具：PS、AI等，这些都是设计界比较出名的工具，就不一一推荐了~

通过公众号进行宣传是必备，那如何排版呢？秀米大家都很熟悉，不多说了。秀米操作也不难，用习惯了也比较顺手。

相似工具：秀米、135、I排版等，这个就多了~

建议：文章排版很重要的，很多时候用户读文章是会被文章排版和格式引导的，比如对我而言，一个好的排版会让我更有欲望读完文章，一些加粗和加颜色的格式引导会让我更容易抓住重点，所以排版很重要哈！

4、GIF动态图

2）GIF图制作工具：GIFCAM、KAP

GifCam是一款集录制和剪辑于一体的GIF动画制作工具，录制后的动画可以逐帧编辑。它的使用非常简单，譬如想要将某一小段视频录制成Gif图片，你只需将其窗口的“取景框”拖放到视频播放的区域,然后按下录制按钮即开始录制。它就像一个摄像机一样能将“取景框”拍摄下来并保存成GIF图。KAP的操作也相似，操作很简单。两个工具都需要下载，大家可以自行搜索下载哈~

其他工具：PS和美图秀秀也是制作动图不错的选择哦~

建议：关于GIF图，平时注意积累素材，建立属于自己的素材库。

千万不要忽视二维码的重要性，有一次做完活动，底下的参与人热情很高，问这个产品在哪里能看到，一傻眼发现忘记放二维码了，不仅给人的感觉不好，整个活动引流效果也没达到预期，所以看似小小的二维码很重要哦，我一般用草料，简单、方便，还可以在二维码显示logo，很不错。

建议：一个美观的二维码可以带来更好的引流效果，所以要重视哦~

相似工具：百度短连接等。

发布活动需要有活动介绍链接，发给你的目标用户，活动行是同行推荐给我，还不错，一般有活动需求都会想到。

接下来再分享一下活动结束后需要用到的一些工具~

一款在线表单设计和数据搜集工具，可以制作在线问卷调查，也可以用来设计表单，收集用户反馈等。用金数据设计好表单后，会生成唯一的表单链接和二维码，可以将其发布到QQ、微信和微博等社交平台。表单收集到的数据，金数据后台会给出相应的数据报表，数据页面可以查看数据详情，工具还不错！

相似工具：麦客、问卷星、表单大师等

建议：不要过分纠结使用哪个工具，更重要的是在于问卷后的数据统计，通过数据反馈得到结果和结论。

好了，这些工具都是我工作中会用到的工具，我自己建了一个专区收藏这些工具，以备不时之需，希望对大家有用。当然了，工具只是工具，的确能提高我们的工作效率，但是最重要的是工具要结合实际工作和具体思路，让工具真正对实际工作起到帮助。





