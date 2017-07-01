案例分析：Memrise是如何成功的？

在今年5月份召开的2017谷歌 IO 大会上，最佳应用奖的获得者为 Memrise（中文名为“忆术家”）。这是一款语言学习类的 App。

既然是最佳应用，就有它脱颖而出的地方，也就有值得我们学习与借鉴之处。今天我们就来分析一下 Memrise 的成功之道，也许你能从中获得灵感，让你的 App 在2018年也取得不错的成绩。

灵感背后

Ed Cooke 是记忆之王，他在许多记忆力大赛上都获得过奖项。他想把最好的学习方法普及给更多人，于是创造了 Memrise 的网站和 App。

他独创的新模式使语言学习充满乐趣和生活气息。Memrise App 的核心用户群是语言爱好者，它提供法语、西班牙语、韩语、日语、中文、意大利语、德语、葡萄牙语、俄语、丹麦语、瑞典语、波兰语、挪威语、土耳其语和阿拉伯语等多种语言。

作为一个创业公司，Memrise 是由一些顶尖语言专家和开发人员组成的团队。这个团队是怎样创造了这样一个优秀的产品？我们接着为大家揭晓。

Memrise 是如何做的？

聊天机器人

Memrise 之所以能从成千上万的 App 中脱颖而出，在于他的开发者团队拥有与时俱进的思维体系。他们认为：既然科技已经发展到了当前的水平，就应该利用科技来服务用户并创造财富。

Memrise 在自己的 App 中使用了人工智能技术让语言学习挣脱了无聊乏味的枷锁。享受过人工智能的语言学习体验，你也算是掌握了新的技能让你的履历更丰富，无论是对下一次求职或者人际交往都是有增益 buff 效果的。此外，该公司也一直在寻找有创新精神的新人才。

免费增值模式

免费增值服务是可行的，这已经不是个秘密了。Memrise 采用的就是这种模式。像一个会上瘾的游戏一样，如果用户想要解锁更多功能，那就付费吧。

不过，免费的基础版本也要做，且做的有良心。这给那些还没有准备好为高级功能付费的用户铺好了消费之路。那种不付费就不让用的模式，是有点疏远了和用户的距离。Memrise 之所以能被评选为最佳应用，跟这样的定价模式有很大关系。要用有价值的内容吸引用户，然后才能要求他们付钱。

大V 营销

Memrise 在 YouTube 上的热度已经到了“是个语言专家都要谈论、评价、甚至推荐一下”的程度。 他们乐于分享对这个 App 的看法，以及他们在使用的过程中发现了什么趣味。这么多达人或大号的推荐，一定会带动很多粉丝去下载。因此，大V营销也是用户获取的一个绝佳方式，且带来的用户质量都很高。

建立社群

Memrise 已经普及到全球各个国家和地区，它的实力在于成功做到了鼓励用户口口相传，并成为蜚声国际的产品。Memrise 的市场团队之前做过一项非常成功的营销活动，用一辆公共汽车收集了各国用户讲母语的视频，这一活动成为了该应用下载量的增长引擎。

我们都知道，电脑发音无法模拟的跟真人一样准确，这项活动的目的是向用户展示当地人在日常生活中是如何发音的。

预览视频

如果我说 App Store 中的预览视频也是应用成功的关键因素，你可能觉得我有点夸大事实。但是这里，我们不得不把 Memrise 的产品视频提出来夸一夸。

视频和截图一样，都是 App 的门面。一个用心制作的视频可用让用户快速融入 App 所营造的氛围中，产生共鸣而后引起用户下载的冲动。你可以在视频中简单介绍你的 App，内容要生动有趣，结尾处发起行动号召，吸引用户下载你的 App。

社交媒体

利用社交媒体来传播推广你的产品是现在的 App 运营必做的功课之一，社交网络的传播性和号召力是毋庸置疑的。

Memrise 团队在 Facebook、Twitter 和 Instagram 这样的社交网络上非常活跃，他们会鼓励用户在学习新语言的同时分享每个人的经验。虽然不是针对性的产品分享，但在用户分享他们经验的同时，你的产品就已经默默的被宣传出去了。

大更新

Memrise 能获得 Google 最佳应用奖还跟去年的一次重大更新有关系。那次大更新添加了一个名为“认识当地人”的新游戏。开发团队整合了 Membrance 之旅中录制的 20,000 个视频。

现在，该 App 已经有 100 多个课程，用户可以从中获得丰富的内容。这个案例告诉我们，需要不断加强 App 的功能，为用户提供更多的服务。你的努力一定会转化成回报。

特别提示：赢得竞争对手的用户

Memrise 的运营已经做到连竞品的用户都在讨论它。竞品的社群中常常出现关于 Memrise 的话题。多少 App 在各个论坛炒话题、炒产品，因为当下这个环境，谁的话题热度最高，谁就赢得了流量，流量是这个圈的王道。

Memrise 的案例告诉我们了用心做产品来赢得用户的信赖与支持对于开发者而言是最大的满足。Memrise 在做好自身产品的同时还改善了用户的学习交流平台，如果市场上的 App 都能做到这样，这种积极健康的模式会像多米诺骨牌效应一样迅速传播开来。