互联网+摄影模板建站效果难以想象

关于互联网+曾经看过这样一句话，“电子商务是互联网走向商业的逆袭，互联网金融是互联网向金融业的逆袭，互联网传媒是互联网向传媒体的逆袭……”，而这些仅仅只是开始，随着互联网更高速的普及与发展，互联网+成为势在必得的行业发展趋势，你的企业或许不需要用到互联网相关产品，但是你的企业却远无法离开互联网的宣传，总而言之，迄今为止，几乎没有行业会轻视对互联网的运用。

关于互联网+曾经看过这样一句话，“电子商务是互联网走向商业的逆袭，互联网金融是互联网向金融业的逆袭，互联网传媒是互联网向传媒体的逆袭……”，而这些仅仅只是开始，随着互联网更高速的普及与发展，互联网+成为势在必得的行业发展趋势，你的企业或许不需要用到互联网相关产品，但是你的企业却远无法离开互联网的宣传，总而言之，迄今为止，几乎没有行业会轻视对互联网的运用。

当我们回顾历史，我们会发现没有哪一种艺术创作与摄影一样，与科技、与互联网有过如此紧密相连的关系。可以说随着数字技术的发展、互联网的普及，互联网+摄影已成为时代发展趋势，无论是摄影人、媒体，还是产业都面领着新的挑战与机遇。

说了那么多次的互联网+，但真正的互联网+摄影又是什么样的呢？

传统的摄影，类似于照相馆，隐匿在城市中等待着有需求的人。而互联网+摄影行业则完全颠覆了传统的思维模式，化被动于主动。与传统摄影相比，互联网+摄影具有如下优势

1.更注重体验度

案例1：专业摄影展示型网站

2.参与感

让用户有参与感。喜欢摄影而不将此作为商业用途的人很多，他们为了追求极致的摄影艺术而努力着，因此一个小型展示网站正是他们所需要的。观众的评价、意见可以尽情表达，对于某件作品的赏鉴也能传达给摄影师知晓，这就是摄影与观众的行业互动，让对方参与进摄影中。

案例：GUSTFOTO摄影展示模板

摄影人群基数大，实践参与型强，可以通过这样一个展示型网站为比赛做宣传，线上线下更多互动更丰富。当然互联网的优势远不止这两点，开放、共享、共赢的思维，体现的是以用户为核心的经营理念。

未来属于那些传统产业里懂得互联网的人，而不是那些懂互联网但不懂传统产业的人。有人说过，互联网+的概念是时代发展的大势所趋，而懂得传统行业价值的人才更能把握住发展的潮流。只有不断的吸收新元素，在不断的创新尝试中企业才能得到发展，摄影行业，更是如此。





