17个可用于商业用途的国外高品质免费图片网站

图片来源：123rf.com.cn

你可能正在为你的网站寻找免费高清图片，但却不知道从哪里入手。

本文罗列出了一些可供你网站使用的免费图片网站，并介绍了每个图片网站相应的特点和优势。无论你是想要为你的博客寻找免费图片、或用于商业用途，你都可以在这里找到你需要的。（之前我们还盘点了另一篇免费图片网站资源，“找图片就知道谷歌跟百度？看看这14个免费的高质量图片网站吧”）

注意：虽然这些网站中的图片可能被列为“免费”，但你最好仔细检查每个资源的许可要求，因为有些图片如果被用于商业用途可能需要批准。

Burst

•涵盖各种不同行业的绝佳摄影照片

•可轻松浏览和搜索照片

Superfamous

•可供免费下载的图片库

•可用于个人和商业目的

•涵盖了自然风景和抽象派照片

Startup Stock

•高分辨率、高品质图片

•适用于科技相关网站

•图片类型为初创企业的办公场景

MMT

•可用于商业用途的免费照片

•每周都会添加新照片

•关注自然和城市摄影

Pexels

•每天添加5张新照片

•大量丰富的艺术图片

•自然、抽象和科技相关的照片

Magdeleine

•能够根据颜色、类别对图片进行分类

•易于导航的系统

•高对比度照片

Stock Snap

•用于查找图库照片的搜索引擎十分强大

•可用于商业用途的免费照片

•非常用户友好的界面

Picography

•关注生活方式的绝佳摄影照片

•易于导航的系统

•数百张可用于个人和商业用途的照片

ISO Republic

•有大批摄影师会上传照片

•能根据图片类别轻松分类

•适用于博客和电商网站

StokPic

•每2周增加10张新照片

•关于生活方式的绝佳摄影照片

•极易导航

Function

•时尚桌面照片

•可供使用的高品质图片库

Raumrot

•可根据不同类别来查找照片

•照片多彩、对比度高

•数百张照片可供使用

FoodiesFeed

•适合食品网站

•高品质照片

Bucketlistly

•适合旅游相关网站

•全部免费

•照片来自世界各地

Cupcake

•照片与自然风景相关

•免费用于商业用途

Getrefe

•非常容易导航

•图像品质极高

•关于城市与“现实生活”的照片

SplitShire

•图片品质高

•抽象和肖像类照片

•可免费用于商业用途

（编译/雨果网 康杰炜）







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转载请注明: 爱运营 2017年07月05日 于 网站运营 发表