找图片就知道谷歌跟百度？看看这14个免费的高质量图片网站吧

雨果网从外媒近日的报道中了解到，不管是你是博主、电商企业或是任何一种网站类型的所有者，你的网站都需要好的图片来支持你的网站。一张图片可以代替千言万语，好图片对一个网站来说是至关重要的。

同时需要注意的是你得确保你用的图片不会引起版权纠纷，以下列出的图片网站提供完全免费的图片素材，你能合法地使用这些图片而不违反任何版权规则。

也有一些比较出名的图片素材网站如iStockPhoto和Stock.XCHNG，不过这些网站的图片大部分都要收费，或有严格的使用规定。而以下列出的图片网站提供的是完全免费、没有限定使用规则的图片。

以下是14个免费的高质量图片网站：

Unsplash

Unsplash 提供各种题材的高分辨率照片，全是免费的。每10天会添加10张新照片，因此你可以时不时地查看网站是否更新了任何你网站所需要的图片。你可以任意使用、编辑这些照片。网站上有上千张精选的免费照片，快去选吧。

Little Visuals

Little Visuals跟Unsplash很像，网站还会每七天把图片发送到你的邮箱。这个网站的上线时间还没有Unsplash长，所以照片数量没有Unsplash多，但这个素材库肯定还会继续发展，所以还是值得注册这个网站，看看每周都会给你发什么好的照片包，说不定能找到宝呢。

Jay Mantri

摄影师Jay Mantri的博客会在每周四更新最多7张免费的照片，与Unsplash跟 Little Visuals的网站风格相似，值得你去网站上发现是否有你网站能用得着的照片。不过网站的图片可不是以缩略图的形式排列，你不能一次性看到很多张图，所以你可能要一直滚动屏幕了。

Pixabay

Pixabay 是一个巨大的免费图片素材库（目前有超过215000张图片），但是网站图片的质量把控就没有上述那些网站的好了。除了照片，网站上还有一些插图和矢量图形。Pixabay上的许多图片是从Unsplash跟PublicDomainArchive上精挑出来的，所以可能你只需要看着一个网站就够了。

Death to the Stock Photo

在Death to the Stock Photo上注册了之后，每个月你都会收到一封精选的照片包邮件。而且只要你一注册，你就能免费下载一部分的照片。

这些照片并不属于公有领域 ，但是限定规定就是你不能转售或再授权这些照片，不能把这些照片用于诽谤或非法的渠道，也不能假装这些照片是你拍的。希望你不会想这么做。

Gratisography

Ryan McGuire无私地把他的照片分享在Gratisography 上，任何人都可以把照片用在私人或商业用途。照片量不是很大，但是还是值得快速浏览下看看是否有你的网站能用得上的照片。

1 Million Free Pictures

Toper Domingo也把他的照片分享在1 Million Free Pictures上供大家免费下载。网站名可能有点误导性，并不是真的已经有一百万张照片了，而是因为这是Domingo一生想要完成的项目，所以他还会继续分享下去。

尽管有些照片看起来很奇怪。比如，在“Animals section（动物相册）”你能找到的就是些鸟类的照片和8只死老鼠的照片。不过网站上的图片还是值得一看的。

PDPics

PDPics 是一个免费的照片库，所有的照片都由网站的摄影师拍摄。网站上有大量的照片可供选择，但是照片的质量不总是和上述网站的图片质量一样高。网站上几乎可以找到所有你想要的照片类型，所以还是值得一看的。如果你懂一点图片编辑技巧的话，你可以把PDPics上不那么好看的照片稍微编辑修改下就能变成一张更好的照片。

Pickup Image

Pickup Image跟PDPics一样是个免费的照片库。网站上的照片是从网上搜集而来的而不是来自于网站自己的摄影师，但这也意味着网站上确实可以找到些好照片的。

Public Domain Archive

由家族经营的网站PublicDomainArchive.com提供了上千张高质量的免费图片，这些图片是由Matt在做自己的一个项目的时候在网上发现并收集的，有些则是他自己的作品。他把这些图片集合在一个网站的目的是想为其他网站或博客提供图片素材。

PicJumbo

PicJumbo是摄影师Viktor Hanacek创建的免费图片分享网站。很多照片都是Hanacek本人的作品，但是也有一些是由其他人分享到这个网站的。

Life of Pix

Life of Pix上免费的高像素图片还不算很多，但是图片数量正在稳步增长。而且这些图片都是高质量的图片，所以把它们放到网站或博客上应该会不错。

Foodie’s Feed

如果你的网站或博客是关于食物的，那么Foodie’s Feed就很适合你。网站上的食物照片很多，都是由布拉格艺术家Jakub的作品，所有的照片都可以任你免费使用。

Scatter Jar

Scatter Jar是另一个免费的食物图片网站。每周都会有新照片添加到网站上，所有的照片都是高质量的，而且看上去十分诱人，你想下载多少张图都行。Scatter Jar的图片可以免费用于商业或私人用途。

好了，现在你知道这14个免费的高质量图片网站了。你会发现这些图片可能会对你的网站十分有用，而且可供选择的照片种类也很多，你可以把这些网站结合起来加以利用，为你的网站添加更多可看性更高的图片

（编译/雨果网 康杰炜）







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