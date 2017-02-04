准备春节后跳槽的运营人，你准备好了吗？

一年又一年，又到了跳槽高峰期。

今天（2月3日），已经有很多公司陆续上班了。随着年龄的增长，个人对春节的期待不再那么强烈，似乎过了一个假年，因此是否上班对我来说并没有造成太大的影响。

大年初三晚，突然有一漂亮妹纸问起我的工作经历，顿时我陷入了沉思……自进入职场这几年来，我的工作经历算是坎坷的，用几个关键词形容：

奔波、孤单、任性、不断选择不断炒老板的鱿鱼、迷茫。

多数刚出学校的大学生，或许都经历过我说的这几个状态。自以为选择的越多，能够加深自己对职业规划的理解，最终得到的却是对生活失去信心，越来越迷茫。经过这几年的感悟及对身边同事的观察，关于离职的原因归纳了以下几点：

1.岗位薪资不满意

这个原因估计是多数人的共性，特别是刚毕业1-2年的大学毕业生。一般企业来说，刚毕业的大学生薪资水平在3.5K/M左右，除去五险一金及吃穿住行，一年下来只解决了温饱问题，离小康生活还远着呢。除此之外，工作3-5年的职场人，经过数任公司的磨炼，想必都已掌握了某一项专业的技能，感觉自己足够独挡一面，面对迟迟不增加的薪资，于是乎也做出了跳槽（离职）的打算。当然，还有那些职场老鸟，他们对薪资的要求，或许不是我等屁民能够理解的，暂不讨论。

2.公司晋升空间小

一家公司晋升空间的大与小，与多项相关联，譬如：公司内部的晋升机制、公司发展速度快慢、人员架构调整等。以客服岗位来说，如果公司没有很好的晋升或者调岗机制，一个男生，是很难长期待在这个岗位上的。电商行业的客服人员，他们对公司业务是最了解的，因此他们也是调配到其他岗位的最佳人选。另外，公司发展速度很慢，同时如果一个团队极其稳定，工作了3年以上，仍没有任何人员流失，此时那些一起打拼的兄弟也会因为无法获得岗位晋升，而选择离职。

3.对上级领导不满

一些传统企业中，或许会存在家族企业的情况，各个部门的领导都是由家族成员（溜须拍马人员）担任，这对于有能力的老员工是极其不公平的。另外，还有一些企业喜欢使用“空降兵”职业经理人，在公司眼中，他们就是救世主，一人足可挡天下，可实际情况并非如此。而之前的原始部门成员，他们会因为新来领导的管理风格与前任差异性太大无法接受，也或许有常年担任“副职”无法“转正”的老员工不满，我的身边就发生过类似情况。

4.业绩压力太大

这一点对于有业绩考核机制的企业来说，都会存在。我们熟知的房地产行业，他们的销售人员据我身边朋友告知，一般的底薪在2K以下，有些人还会选择零底薪高提成，很多人往往几个月一个客户都签不下来（或业绩太差，都无法保证温饱问题）而选择离职。对于那些企业高管来说，他们被“炒鱿鱼”多数可能因为年度规划PPT写的太过华丽，导致执行过程中处处无法达成业绩目标，因此被迫下课。

5.加班太多、没有双休、没有年终奖、没有年度旅游等。

面对各种离职原因，个人的看法比较简单：天下没有不散的筵席，好去好散。被迫离职的那些人，可能心里会有梗，短时间内难以消除。

说完了离职原因，接下来就该说说，对于再就业（跳槽）职场新人需要做哪些准备工作（职场老鸟请忽略）：

一、深耕一个行业及岗位

《论语》有言“治之已精，而益求其精也”，比喻已经很好了，还要求更好。对于职场人来说，深耕一个行业尤为重要。个人前几年的工作经历跨度就比较大，从3C数码到女鞋，再到现在的互联网家装，行行不关联，难以在行业内树立权威。所幸经历2年多的磨炼，现在互联网家装的网络运营上有所收获。

其次，在行业明确的情况下，再次选择跳槽的时候，岗位的抉择也显得异常重要。个人在去年招聘团队成员的时候，便看过很多莫名其妙的岗位跨度，譬如：当英语老师的想应聘内容运营岗位，做销售的想从事电商运营工作等，对这类简历，个人是拒绝的，毕竟不再是刚毕业的大学生，培养成本对于企业来说会很高。

二、分析招聘要求（职责与任职资格）

各公司对于人员的招聘要求都会写得比较清楚，譬如：招聘人数、工作经验、学历、职位描述、任职资格等。下面以阿里巴巴集团招聘的天猫家装“资深内容文案策划”来解说如何分析招聘要求。



天猫家装@资深内容文案策划

岗位职责：

任职资格：

准确理解现有招聘岗位的职责与任职资格，将会在面试环节帮助您，也不辜负您对这份工作的期待。切记，勿以前任公司的岗位职责来理解现有岗位的价值。

三、优化个人工作简历

一个聪明的求职者，一定会根据招聘需求进行简历的调整，但绝不是虚假编造（红线不能踩）。譬如：4A公司的人员在就职的几年里，接触的客户一定是多种多样的，有做家装的，有做美食的，还有做服饰的，等等。面对上文提到的“资深内容文案策划”人员招聘，可能就需要从过去的工作中提炼出跟家装行业相关的工作经历及收获（工作成果一定不能缺），而不能像面试服饰行业岗位那样，简历上挂的全是服饰的工作经历。

现在的招聘网站，都会存在固定的简历格式让求职者填写（手机号码及个人邮箱务必保证正确），因此大家的简历基本上都是大相径庭。如果需要赢得HR的注意力，那些额外添加的创意简历附件则会起到“画龙点睛”之效，特别是一些创意岗位。

其次，大家在投递简历的时候，可以关注下对方公司的微博、微信公众号、官网招聘渠道等，里面均会存在一些细节值得我们去深思，譬如：直接通过招聘邮箱发送简历，可能在邮件标题上标注好【应聘“资深内容文案策划”】会能够赢得HR的注意力，毕竟时间对他们来说就是金钱。

四、添加附件：案例作品＋竞品分析

第三点有说到添加“创意简历”能够起到画龙点睛之效，如果是应聘新媒体岗位，或许再增加个H5页面简历，将会更加饱满。个人YY，如果我是HR的话，我一定很关心你简历中的成功案例是否有完整的策划案供我查阅，以此判断面试者的能力如何。同时，看完策划案后，可能还会有疑惑，你是如何知道自己的策划案就是最棒的，是否有做过“竞品分析”相关工作，等等。

上文啰啰嗦嗦，谈了那么多的内容，总结下来就两点：

1.职场人的离职原因

2.如何进行再就业。

职场人，只要你够牛逼，好工作会自动上门；你不牛逼，有好工作在你眼前也无法抓住。

作者：运营剪报







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转载请注明: 爱运营 2017年02月04日 于 网站运营 发表