想做互联网产品或运营，求职简历该如何写？

新年结束，很多童鞋也准备换一份工作啦，那么，求职简历的正确写法，是怎样的呢？一起来学习一下。

在人人都是产品经理上写了篇《我的产品经理之路：从门外汉到一线互联网公司产品经理》其中第五部分提到加入一家互联网公司，对于很多应届毕业生和在社会上工作一段时间想转行产品经理或运营的人来说，其中大部分都有以下这几种情况：

缺乏相关的经验，感觉简历上没什么可写的；

忽视了简历的重要性，只是堆砌经历，所有职位都投递同一份简历；

不了解招聘方想看到什么样的简历，花心思写简历了，却不能传达有效信息。

简历重点在简，写简历时缺乏行业经验是大家的通病，既然大家都一样，与其一直为这事烦恼不如想想怎么通过简历来突出你的能力。

1.用户是谁？

求职时，HR 负责初步筛选简历，面试职位对应的人员负责浏览简历，评估你是否适合做他的同事或是下属。

2.使用场景是什么？

浏览简历的面试官往往很忙，需要在一大堆简历中筛选，或是快速处理一堆邮件。他们需要找到适合这个职位的人加入团队。

简历不是用来阅读的，简历是用来略读的。面试官快速扫一眼简历，停留时间基本不会超过15秒，遇到感兴趣的地方，才会停下来仔细阅读。

3.用户需求是什么？

面试官最想知道的，就是你是否具备这个职位要求的能力，其他的都不是他的核心需求。

任何公司都不愿意为其他公司培养员工，面试官都希望你在加入之后能快速贡献出自己的价值。求职时，面试官最看重的是你和这份工作的契合度、切合度越高，得到面试机会和被录用的概率也就越大。

明白了这三个问题之后接下来要做的就是

1.明确目标用户（明确你想从事的工作）

这一点很重要，不要为了找工作而找工作。

许多人求职时对想做的工作很模糊，只是知道一个大概的方向，这在求职时候是大忌。

明确你想要从事的工作，简单来说就是：要确认这个工作就是你想要去做的事情，不要别人拿高工资了，你就一定要从事和别人一样的工作；也不是某个公司环境好点你就去了，倘若你一旦工作了发现这并不是你想做的事情呢？或许你可能觉得反正我还年轻可以再找，但你要知道过了一两年之后，没有相关的经验要转行可不是件容易的事儿。

比起知道自己不想做什么，更重要的是要明白自己想要做什么。当决定从事某项工作之前，一定要先审视一下自身情况，看一下个人是否适合这个工作，是否喜欢这样的工作；其次要看一下这份工作的跑道是否足够宽，天花板是否足够高，换句话说就是是不是大部分人都赚到钱了。如果两个都具备，接下来就要把所想从事的工作具体化。比如你想从事运营工作，运营又可以细分为产品运营、活动运营、内容运营等等，这时就需要再从中选择一个你觉得想要做的工作。

除了工作类别之外，互联网公司类型也有很大不同。现在的互联网公司很多，除了众人皆知的BAT之外，还有很多初创型的互联网公司。虽然统一叫做互联网公司，大公司和小公司？纯线上还是偏线下？这些都需要仔细斟酌后进行选择。

明确想要从事的工作之后，接下来要做的就是分析出公司需要的能力，根据岗位职责调整我们的工作经历以适应具体职位的要求。

2.满足需求：挖掘相关经历

将你之前做过的所有有意义的事情列出来

没错，是所有的。当然这一条主要针对零经验的小白同学，有经验的可以自动忽略此条。

以下你可以写在纸上的：

大学期间经历： 学生会工作； 参加各种比赛、活动； 成绩（优秀则写，成绩好起码说明你能专注于一件事）； 各种兼职； 之前的工作经历…..

3.设计功能：改写经历

选出与你想应聘职位所需技能最靠近的经历

总结完大学期间以及之前你做过的有成就感的事情以后，接下来就要开始给自己的求职简历做加减法了。如果你有相关经验那么直接写上你的相关经验即可，至于怎么写下面会谈。对于没有相关经验的同学，你就要选择一到两个最靠近你所选职位的经历来展开了。

假设你要应聘的职位是产品运营，那么就展现你具有的相关技能，我们先来看一下腾讯招聘产品运营的要求：

产品运营： 本科以上学历，有互联网产品运营经验者优先。 对产品和服务的缺陷敏感，善于倾听用户声音； 对数据敏感，善于数据统计分析，逻辑清晰； 有线上活动策划和运营经验； 有良好的沟通能力和驱动力 有很强的责任心和合作精神良好的文字表达能力

不难看出，产品运营的工作重点在于关注用户需求并以数据驱动产品运营。如果你有负责过策划校园活动或自媒体运营经验，那就是一个很大的加分项；当然如果你没有做过也没有关系，产品运营看重你的逻辑能力是否够清晰，是否够细心。你可以联系你之前策划活动的经历，可以说你做活动时面向的受众，设计方案时的思路，以及后期的调整等等。当然不同的互联网公司对同一职位的要求可能不尽相同，你只要根据职位要求进行调整即可。

以结果为导向，客观地说出你所做事情取得的成就

很多同学喜欢说从这件事我学到了，掌握了什么技能等等，实际上用这些话只会让HR觉得你这个人肚子里并没有多少货，因为这些看起来都很空很虚，谁都可以这么写。举个例子说明：

你还是应聘产品运营，在校园经历你可能这么写：

我主要负责**活动规划与执行 在此期间我学会了怎么从校园需求角度策划活动，现场执行等等

而以结果为导向你可以这么写：

此次活动带来了300多人关注，付费同学占比20%，这次活动你总结出来了一套可以复用的活动规划等等

这两种写法有什么不同之处显而易见，互联网公司看重数据，一样工作你可能做的很好，但是却没有一个结果出来。要知道HR是希望你能够带来有效流量的而不是一个按部就班的工作者，如果你的工作有数据上的反馈，我相信他必然会眼前一亮的。

4.用户体验：选择如何呈现

一定要让你的简历结构化

你的简历里面可以包含大量对你争取面试机会有利的资料、信息、自白，这些内容会让你的简历显得很臃肿。因此你要让你的简历足够结构化。

附上一些主要的简历模块：

开头放上你的姓名、工作年限、所在地区、学历、照片、联系方式 100字以内说清楚为什么你非常适合这份工作 用精简的话术描述你跟面试职位有关的工作经验 简述你大学以后的教育经历，同样这些经历最好与面试职位相关 项目经历，直接说出你突出的工作结果 作品展示&掌握的技能 200字以内的一段个人评价

可以的话放上你的社交方式

社交账号可以让HR对你更加了解，如果HR会关注到你的社交账号了说明他很有可能就会约你见面了，不过首先要判断你的社交账号是否有必要放进简历。如果你的社交账号关注了大量与你所求职位相关的信息，或者你有大量的粉丝，那么你可以放进你的简历中；但是！如果你的社交账号要是老转发一些吃喝玩乐抽奖之类的内容，那还是别放在简历中了。

关于面试作品

想了想我还是单独把这块单独提出来了，很多童鞋的写完简历之后简历完成度还是在80%的程度，为什么会这样呢？那是因为你没有一份合格的面试作品。

实际上互联网公司对面试作品还是很看重的，我们熟悉的拉勾网这类垂直的互联网招聘网站也都包含了这一项，可见面试作品的重要性。通过面试作品可以直接反映你的工作能力和思维方式，一份好的面试作品可以帮助你更快地俘获HR的心。

找一个合适的简历模板

你可以选择一个自己喜欢的简历在线制作网站，在把你的简历植入模板前请保存一份word版本的，这样以后要修改什么的会方便很多。

为什么我说的是合适的简历模板？

很多同学为了博取HR的眼球可能会去挑一些花里胡哨的模板来，如果说你想应聘的职位跟设计，美术相关，这么做也许会给你加分不少；但一般来说我们是不需要那么有设计感的简历的，一份清晰明了的简历才是HR想要看到的。

一般的话，PDF格式的简历就可以了，如果你还是比较执着于简历的外观也可以制作一份PPT的简历；重点在于简洁大方，纯word简历就不要了，毕竟咱是应聘互联网公司，要展现出年轻人的活力来嘛～

花时间来修改，完善自己的简历

简历做好之后先别急着开心，审视一下你的简历是不是一份合格的简历呢？

校招期间同学们应该有很多机会用到自己的简历，但是千万不要觉得你的简历不需要再改进了。在这个投递简历的过程中如果碰到好的HR可能会告诉你简历中有哪些是需要改进的，如果没有人告诉你你也应该自己去发掘自己简历中不足的地方。

每一次的面试经历相信都会给你一些修改的启发，慢慢地你的简历会越来越完善。

切忌“一份简历闯天下”

有的同学懒癌犯了，无论什么公司岗位都用得同一份简历，导致了“牛头不对马嘴”的现象，很多简历退回来的原因就是三个字“不适合”，究其原因，是因为你在没有看清职位要求、公司情况的时候就把简历投了出去，这样的简历HR会感觉这个人很随便。因此在投递简历之前应该好好研究一下公司的基本状况，以及相应的岗位要求，根据岗位要求再来调整自己的简历。

这里说一点：不要海投！！！我知道你们心急，但海投不仅对别人来说不负责，对你自己也不负责，这样盲目地投递简历百害而无一利！

投递邮箱请注意

虽然说现在大部分都是在线简历投递的网站，有时候还是需要用到邮箱来投递简历，我没觉得用QQ邮箱有啥不好的，但也许你的HR会觉得，我觉得还是尽量避免用QQ邮箱吧。

那么，简历到底是存在附件中还是直接放在正文里面呢？我的建议是都发一遍，因为有的企业邮箱可能会收不到附件，为了保险起见还是都存一遍吧。

如果你有用到简历模板的话那复制到正文中肯定就不太好看了，实际上很容易解决，把你的简历截个图放在正文即可；附件中的简历最好用pdf的格式。

等等！别以为这样就大功告成了，这样一份只夹了简历的邮件会让HR感觉莫名其妙的或者觉得你很没礼貌，这时候你就需要在正文里附上你的求职信啦。

介绍你的姓名、学校，你从哪里看到该企业的招聘信息等等，最后简单地说出两三点你的优势。注意不要说得太多，因为你的简历中已经呈现出来了，做个简单的概括就可以了。

求职信最好采用三段式的格式，别忘了信件的格式。这样之后，如果你还不放心的话，可以先发至自己的邮箱试试看；确定没有问题的话，那么OK你就可以点击发送了~

关于投递时间

为什么说投递时间也重要呢？因为你选对了投递时间的话，你的简历可见度也会有所提高。

根据HR的工作方式，一般早上八点会是一个不错的投简历时机。另外，公司的下班时间通常为六点，那么下午的五点半也是不错的投简历时机。

另外，周日晚上、长假期的最后一天的晚上，也是不错的时机。

作者：王豫强 （微信：1002387978；微信公众号：王豫强），95年产品经理







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