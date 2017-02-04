案例讲解：如何利用运营思路获得满意的offer

节后有到了跳槽的高峰期，经常会在问答区域看到大家对于“没有XX经验，能不能找到XX工作”的提问和对于“如何找到好offer”的问询。在这里，想说说如何利用产品运营的思路找到一份满意的offer

本文包括如下内容：

破局点的寻找

精细化运营

一些小经验

破局点的寻找

产品经理的招聘广告中，经常涉及到对于“需求分析”、“竞品分析”、“交互设计”、“项目管理”等经验的要求。看起来，似乎没有做过一个产品，就没有办法很自信的在HR面前坦言自己拥有以上的能力。

但事实是怎样的呢？在申请产品经理的过程中，其实是一个“破局”的过程，即对某些能力和经历的拆分组合过程，而这些能力和经历的体现不一定需要“互联网相关经验”。在我看来，可能更加重要的是询问自己如下几个问题：

谁是局中的 关键人物

我通过什么样子的方式可以 找到他

我如何对他关心的能力和经验进行 拆解

我如何将自己过往的经验与拆解后的细分目标进行匹配

我相信以上四点运用了产品运营中“目标拆分”（对招聘启示进行分解）、“破局”（找到核心人物、招聘启示中的核心能力点）、由局点撬动全盘（如何由点及面的打动对方）；通过以上方法，大家可能会发现，我并不是没有经验，只是没有做好目标拆分和破局点的找寻；

以我自己的经历对上面的方法进行详述：

我在转产品之前，是某家外企咨询公司的同学，40%的时间做战略规划，60%的时间做2B的后台产品设计及实施；照理来说这是一个几乎和互联网产品搭不上边的经历，但当我在确定要转产品经理的时候，我采用的方式是：

将自己看作一个beta版本的“产品” ，我需要将自己已经有的经历罗列和抽象出来

，我需要将自己已经有的经历罗列和抽象出来 我需要拿着我的能力、经验、以往项目去解决 用人单位（用户）的用人需求；

在解决这个问题的过程中， 我需要做到对自己足够的了解 （对于产品核心价值和竞争力的挖掘）

（对于产品核心价值和竞争力的挖掘） 对潜在的竞争对手（其他简历投递者） 相对了解，来计算自己的核心价值对用人单位的痛点究竟有多大的帮助

相对了解，来计算自己的核心价值对用人单位的痛点究竟有多大的帮助 反向匹配， 根据痛点匹配度较高的行业、岗位进行小故事的包装

根据痛点匹配度较高的行业、岗位进行小故事的包装 找到合适的，直接触达痛点人群的渠道 ，进行故事的售卖（例如 某些互联网招聘网、内推等）

，进行故事的售卖（例如 某些互联网招聘网、内推等） 复盘，进行故事的优化；

以我自己的经历为例，我为自己的分析总结如下：

我在传统的供应链领域有3年的耕耘 （自己的领域优势）

我做过：需求计划—>招投标寻报价—>采购管理—>库存管理—>订单管理 一线的IT规划、IT实施项目 （经历抽象）

我曾经做过采购成本、库存成本的计算系统；同时做过销售政策相关的战略规划项目 （ 数据分析

我独立完成过BI系统从数据处理—>可视化—>权限管理的系列产品功能设计（对数据表关系有一定的了解，可以友好的和开发同学沟通不撕逼）

通过以上经历的抽象可以得知，我在 后台系统设计（特别是电商类后台系统设计） 、 BI系统设计、电商相关的促销政策研究（行业分析） 可以为用人单位带来惊喜；我 无法 在泛娱乐领域、金融领域和产品大拿们PK

、 可以为用人单位带来惊喜；我 在泛娱乐领域、金融领域和产品大拿们PK 也许我的背景比较合适先从电商起家的用人单位开始（例如某宝、某书、某米），我需要拿到他们HR的相关信息，或找到相关的同学进行内推

通过以上的分析，大家看到，我并非真的“毫无经验”；相反我在某个垂类领域由于有了传统行业的经验，也许比纯粹的互联网同学对线下资产、成本收益、可能的坑有更深刻的理解，同时有非常丰富的和企业打交道的经验，用于弥补各部门沟通的需求；

精细化运营

这里的精细化运营包括两个含义：

1.“品牌差异化”推广（即：针对不同的招聘启示提供不同的推荐策略）

2. 短板的弥补；具体来说就是：对竞争对手进行预判+对自身优势的个性化推荐；对于竞品的预判包括两点

我有哪些是竞品无可替代，但用户看了眼前发亮的优势（差异化优势，需要进行个性化推荐）；

对于竞品的优势，我通过什么方式可以弥补；

先说第一点，自己的经历在转行前基本是没法做任何调整的，这个时候策略应该是反向匹配，寻找将自己的经历作为核心招聘内容的岗位；对于如何找到类似的岗位，只能请大家去互联网人经常使用的招聘网上上，根据公司类型、所在部门、关键字进行检索和一条条的筛选，这里并没有很好的捷径！！！下面以某公司的产品经理招聘贴为例，给一个详细的说明（敏感信息已经去掉）：

根据第一部分中，我对自己经历的抽象，我有哪些优势呢？

我曾经参与过商业智能工具的设计，同时了解用户标签体系搭建的流程

我有过电商类产品的分析经历

我在做咨询项目期间，独立完成了某个项目某个模块scope的确认工作

我在咨询公司曾经涉及到2个BU，4-5个团队的协调及沟通，负责某个模块的项目规划及项目实施

我有过产品单元测试及集成测试的经验

我会SQL，学过C++（虽然都忘记了），但我和开发同学沟通没有障碍

以上背景虽然不是100%的匹配，但覆盖了工作职能中80%的需求，且所有和分析、设计相关内容以及和项目推进相关的内容，我均留有底稿、模板和线上链接（可公开的链接）！！这加强了我自身经历的可靠性，同时也让用人的同学对我的背景和经历有了先对全面的了解；

那么对于竞品所具有的，但是我不具备的优势，如果减少差距？我认为这一点只能通过“增加曝光”让对方知道”其实我是知晓“的，来进行侧面的补充（硬伤，只能尽量弥补）；依然以上一篇招聘广告为例，我和竞品相比的劣势如下：

我没有智能创意生成工具的设计经验

我没有XX产品的分析经历

没有专门的策略测试经验

我可以做如下的事情，表示我正在关注此领域，并已经有了一些心得和简介，以缩小和同领域同学竞争的压力：

撰写XX产品的产品分析报告，并连带完成相关竞品的分析报告

实际体验或分析只能创意生成工具，完成产品分析报告

阅读广告领域相关的行业研究，提出对人工智能+创意生成这两个概念结合的看法

完成策略测试相关文章的阅读，写下读书笔记

一些小经验

没有100%匹配的经历并不可怕，可怕的是希望开始，却从来没有任何产出；任何一个用人单位都希望参与者对自己在做的事情有所理解和建树，哪怕不是一个成熟的建树；

此外在投递简历时，请根据招聘启示修改自己的简历，尽可能的曝光自己的核心竞争力，用做产品对用户带来价值的心态进行准备；同时建议能够附上作品集、文集的请尽量准备齐全；

最后想说：世间多套路，唯有用户价值永恒！

本文由 @大喵







本文固定链接: http://www.iyunying.org/zha/93229.html

转载请注明: 爱运营 2017年02月04日 于 网站运营 发表