研究证实穷人命短 没钱恐少活两年

根据2月1日公布的1项大规模研究报告，社会经济地位底层的人们，恐比在顶端的人平均寿命少两年。

法新社报导，研究人员指出，这使社会阶层底层的人们，比酗酒者及肥胖者，有患较大疾病与早死的风险。这种风险几乎等同与体能活动不足而导致的风险。

抽烟、酗酒与体能活动不足早就被各国与全球列为公共卫生政策焦点。

由欧盟执委会资助的研究团体“生命之路”（Lifepath）主导的研究显示，平均来看，社会地位低会让平均寿命减少超过25个月，而严重酗酒是6个月、肥胖是8个月。

糖尿病会使患者平均减少近4年的寿命，抽烟减少近5年的寿命。

研究作者表示，这是社经身份首度被当作健康风险因子，拿来与其它“可变数”相比，这至少在高收入国家是第一次。

“生命之路”声明指出：“低社经身份在全球是早死的最有力预测因子之一，但健康政策制订者往往忽略这是需锁定的风险。”

研究领衔作者洛桑大学医院（Lausanne University Hospital）的史春基尼（Silvia Stringhini）说：“因为这些都是可变动的条件，理应被纳入全球健康政策要对付的风险要素清单。”

这项刊载在《刺胳针》（Lancet，又译柳叶刀）的研究认为，政府可透过如赋税或教育等政策，改善社会阶层。

研究检视涵盖了7国、超过170万人的48份研究资料而作成。这7个国家为澳洲、英国、法国、意大利、葡萄牙、瑞士和美国。







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