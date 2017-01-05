一个创业公司到底需要多少人？

2012年10月25日，Facebook以总值7.15亿美元收购Instagram。此时，后者的员工一共只有13人。

现在的创业不比以前，创业都会争取拿一笔风险投资。当我问那些来找我谈融资的项目“拿钱后要做啥”，百分之百都会有一个理由：

就是招人。增加人数， 扩展业务。

这个理由无可厚非，公司要发展，员工就得增加。

但是每个阶段需要多少人，自己能管多少人？这个问题可能需要非常认真地思考下。

创业公司的“死亡公式”

先看看倪正东（清科集团CEO）怎么说

“很多创业者在融到VC的资金后，会在第一年花掉募集资金的50%-80%，然后第二年把剩下的钱花掉。他们募资后会雄心勃勃地干三件大事：

扩大办公室或者搬豪华办公室；涨工资，大幅招人；大幅增加市场营销费用。

之后，他们又没钱了，并处在生死边缘。很多创业者，都会因为曾经花钱太快后悔！”

倪正东

他说的其实非常有道理，可能创业失败的理由千千万，但是拿了投资又失败的公司大部分都走了这条路。

一个创业型公司每个阶段需要多少人，这个问题比较复杂，需要根据不同的情况来谈。但是有三个天条我觉得大部分创业公司都适用：

1）联合创始人不要超过3个（除非起步就是个明星级的大项目，类似于小米）；

2）在没拿到投资之前，如果有盈利业务，人数不要超过10个。如果没有盈利业务，人数不要超过5个；

3）在拿到第一笔投资后，如果钱没超过500万人民币，又无客服和大量销售人员，人数不要超过15个。

极客学院CEO靳岩对此写过一段话

供大家参考

就创业公司人数的问题，我老是和创业的一帮朋友们探讨。最早我也很迷惑：

为啥一家公司做这么点事情，就需要几十个人？为啥一个CEO一裁人，公司里边的人数就裁了一半？甚至什么前台、HR，都自己去做？

后来慢慢的明白，原来人数不是成功路上的必要条件，人数在某些时候甚至和创业公司的成功成反比。

认识的一哥们，很有意思。他说，靳岩，我总结了一个创业公司提升3倍效率的公式。

我听了听，感觉还挺那么回事的。至少很有意思，懂的人可以参考，不理解的人可以博得一笑：

“假设公司原来有50人，效率低，老是感觉人手不够。各个部门的老大老是吵着要招人。

送走1/3不合适的，包括部门老大，效率立刻提高了1倍。

间隔1-2个月，坚决砍掉不核心的业务，让公司集中在一件核心的事情上，效率再次提高一倍。

经过一段时间，有人跟不上公司发展的节奏，再送走1/3掉队的，效率再提高1倍。

33人*(1-1/3)=22人

至此，显性薪水不变。人数从50人减少到22人。效率提高到400%。”

靳岩

很多人都习惯性去想：如果我们没有50个人，我们的创业如何成功？如果没有一个人数多的团队，事情怎么能够做完？

亲们，不管是不是创业公司，不管在哪里做事情，永远都有做不完的事情。关键在于如何做起事情。

在我们的潜意识里边，如果这件事情没有排上优先级，那就说明这事不重要。更直白地说，这件事可以不做，甚至是不值得做。

那为什么还要安排很多人去做这个事情？

这是老大的问题，是leader的问题。员工数量不是成功道路上的必要条件。

公司人数是创业公司的第一大天敌。

创业不容易，成活率简直低得可怜。从今天开始建立一个有效率的创业公司，你的公司成功的可能性将会大大增加。

190人就能做102亿生意

2016年6月21日，腾讯公司宣布，确认收购日本软银集团所持芬兰游戏公司Supercell的股份，占股约84.3%。

这家收购后估值为102亿美金的公司，旗下共有《部落冲突》、《皇室战争》、《海岛奇兵》和《卡通农场》四款游戏。2015年，这些游戏为Supercell带来21.09亿欧元收入（约合23.26亿美元），净利润8.48亿欧元（约9.64亿美元）。

花了六年时间成为全球最赚钱的手游公司，荷兰的Supercell却只有190个人，其中一半是研发团队。这样算来，人均净利润达到了500万美金之多。

其CEO 潘纳宁（Ilkka Paananen）

从企业文化方面解析了公司的成功

“不像有些公司动辄招揽数百名开发人员，Supercell一直保持精巧，每个团队由7人组成，迅速开发游戏，然后迅速抛弃（但只有一个人能做出淘汰决定，就是拿出创意的人）。”

2015年11月，史玉柱（巨人网络董事长，书单君注）专程拜访了Supercell，对其精简的组织架构表示赞赏。

最后看几个不错的创业公司

➀ 唱吧

陈华在离开阿里之后再次创业刚开始做的是最淘，虽然拿了上百万美金的融资，但是人数也就是30多个人，最淘没做成，重整团队开始做了我们现在知道的唱吧。

我想大家都会在某种程度上认为唱吧是一款虽然很简单，但是不得不说是很nb的产品。

在后续轮拿到千万美金投资，真没想到团队不但人数没有扩张，而且只有十几个人。

真是一家高效率的公司，成功是有理由的。

➁ 37signals

这家公司是我非常欣赏的一家国外公司。

学过RubyOnRails的人都知道，ROR是一款伟大的Web框架，让Web开发变得无比有效率，包括Twitter都采用的ROR的开发。而ROR的创始人DHH（David Heinemeier Hansson）就是37signals的创始人。

37signals，是2008年十大最值得关注创业公司，在web应用业界可谓鼎鼎大名。不仅仅有BaseCamp、Highrise、Backpack、Campfire等知名产品，同时还衍生出一本Web创业公司的经典书籍《Getting Real》、《ReWork》（当时在Amazon书店排行榜第一）。

37signals目前只有35名员工（包括客服），运营了超过13年，年收入估计超过千万美金。

➂ MailBox

团队只有13人，做出了iOS上最好用的邮件客户端。发布不到一个月就被Dropbox给收购了。

➃ Path

在发布Path1.0的时候只有15个人，在发布让人惊艳的Path2.0的时候，员工人数才有25人。估值超过2.5亿，B轮融资达到了4000万美金。

➄ Instgram

Instagram公司位于旧金山，由凯文·斯特罗姆（Kevin Systrom）和Mike Krieger联合创办，产品于2010年10月正式登录App store，随后用户迅速增长，Instagram上线仅一周就拥有了10 万注册用户。

2012年10月25号，Facebook以总值7.15亿美元收购Instagram， 员工只有13人。

➅ Whatsapp

2014年Facebook以190亿美元收购了即时通讯应用服务Whatsapp，当时whatsapp仅有35名工程师，但该应用的用户数已经超过4.5亿。

2015年9月，whatspp的用户数超过了9亿，工程师的数量仍旧保持在50名左右。

➆ 小红书

被总理称为“2015年中国发展最快的创业公司之一”的小红书在短短三年时间里，已拥有近2000万用户，在完全零广告投入的前提下，半年销售额突破7个亿。

标榜“产品技术驱动”的小红书却只靠30个工程师和产品经理撑起了千万用户十亿交易额的社区电商平台。

结语

大概因为从小就被灌输了“人多好办事”、“人多力量大”的观念，我们都曾有一种幻觉：如果一家企业能拥有成千上万员工，那就是极好的。

但是，员工人数增加不等于企业变好。就像杨轩说的，如果人多了，公司效率变低了，反而死得更早！

“一名优秀的员工可以顶50名平庸的员工，并不是说一个人可以干50个人的活，而是他可以影响到很多人。

“优秀的员工只要告诉他要做什么事要什么效果，他就会想办法搞定。

“越是出色的人越善于在缺乏条件的状态下把事情做到最好，越是平庸的人越是对做事的条件挑三拣四。”

乔布斯的这几句话，一直深以为然。

因此，比起一味地招人扩大队伍，更多时候是暗自拿起“小鞭子”，督促小伙伴快点成长。

同时，我也相信另一句话：招揽优秀人才永远是创业公司最重要的事。







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