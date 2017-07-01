韩叙：接受现状，才能解决问题

学会接受，是我30岁之后练就的一个重要技能。

因为现实中有很多事和自己的期望不一样，而我又没有能力去改变，所以要学会接受。

这并不是一个消极的心态，而是勇敢面对现实的精神，因为只有平静的接受现状，才可能拿出应对的解决方案，毕竟最终还是要披荆斩棘的继续前行。

我不会讲大道理，还是围绕着「运营」来说。我们看到过太多成功案例，模式清晰、资源到位、团队给力、上窜的用户曲线，一切都那么理想那么完美。但现实是，我们面对的是不完美的情况，都是怎么想也想不通的难题。我的观点是，要先学会接受现状，再去寻找解决方案。

说个真实的故事。

今天上午，一位老同事找我讨论问题。她所负责的产品主要是面对B端用户的，再由B端用户推向C端消费者，但C端用户对她的产品基本没有感知。

打个比方，她是生产手机摄像头的，然后卖给苹果，苹果放到iPhone里卖给消费者。但这个时候消费者知道苹果，不知道摄像头是谁做的。

目前她要做这样一件事：针对C端用户做一个社区或者社群，把他们聚集起来，为这个产品做点什么事，就像小米当时的粉丝社区似的。

这里就有两个核心问题：

1.用户对你的品牌是否有认知。只有用户知道品牌的存在，有了独特的认知，才有可能成为粉丝。而她面临的问题是，绝大多数iPhone用户不知道摄像头是谁做的，也不会关心。

2.用户聚在一起能满足他们的什么需求。假设，跳过上面的第一个问题，她可以聚集一批用户在一起，那么用户能做什么，有什么共同的属性和需求，也很难得出答案。

所以，很快可以判断出，从现状到目标这条路是不通的，至少从现在看是找不出任何理论上的可能性。凭借我和大量运营从业者交流的经验，这肯定是她老板拍脑袋之后给出的指令，其实就是一个坑。

这篇文章不是要说怎么解决这个问题，而是想说怎么面对这个「坑」。据我所知，有很多朋友都会面临类似情况，比如零费用把公众号做到50万粉丝。

我给这位老同事这几点建议：

1.她所在的产品，运营并没有那么重要，这点她需要学会接受

这是一个技术驱动的产品，以销售为导向，产品体验也比较重要，唯独不重要的就是运营，可以说是在夹缝中求生存。运营能做的事，大概就是品牌或新媒体了，品牌实际上属于市场，新媒体就更不重要了。

这是一个现实情况，除非她离职，否则是改变不了的，所以只能学会正视这个问题，去学会接受这个现状。

这也算是教训，如果自己决心要做运营，那么一定就要去「运营相对比较重要的平台」。她这种技术驱动的产品，运营只可能是做一些补漏的事，不可能扮演重要的角色。

2.不能在没有尝试的情况下，告诉老板「不可行」

老板给出这个目标，肯定是不可行的，但里面可能有几种原因。比如，老板确实不懂，他认为小米能做，自己的团队也可以做；或者，老板也认为不可行，但不想看着手下的人闲着没事干，总要找点事，让大家忙起来。总之，老板有他的视角和出发点，我们很难猜到。

作为下级，她肯定不能在没做任何尝试的情况下，就对老板说这事不可行。换位思考一下，如果你是上级，安排任务给到下级，第二天就收到反馈说这事怎么怎么难，怎么怎么不行。你也会想骂：不难还要你干嘛！

所以，这件事一定要去做，但要注意方法。我的建议是，先给出一个整体的规划，分为几步，大概要做什么事，目前有哪些成功的案例可以效仿。和老板开会讨论一次，让大家都能达成共识，类似于签字画押，然后就开始一步步执行。

把整体的规划拆分成多个步骤去执行，粒度细一些，可反馈的周期短一些，比如三天或五天。这样做的好处是，如果遇到问题，马上就可以看到，就可以发起讨论并给出应对方案，不会耽误太多时间。

在这个逐步执行的过程，其实也是把这件事掰开揉碎的过程，如果有问题，就会在这个阶段暴露出来。现实摆在眼前，老板和同事都看得见。

3.在实践中寻求真正的收获

你可能会说，明知道这事不可行还要做，就是为了应付老板吗？当然不是。

首先，我们最初只是主观判断这事行不通，还是需要实践去验证；其次，在实践的过程中，也必须保持思考和探索的精神，寻求真正的收获。

互联网这个领域，谁也不会比谁领先太多，虽然竞品之间都会互相效仿，但其实对方也不一定对，理论上都会有更好的运营方式。这个最好的运营方式是什么，绝不是「规划」出来的，而是在实践中不断思考和尝试中摸索出来的。

打个比方，猫眼电影现在有这么多短评，最初应该怎么做，我们也不知道怎么做，更没有谁能让我们效仿，只有自己摸索，慢慢得出一个模式。后来又做出了猫眼电影在各地的社群组织，也是因为当时核心用户的模式不再试用，在探索其他模式的时候得出的模式，并不是套用什么社群运营的概念。

所以，在实践中或许能获得意想不到的收获，让我们重新调整方向和目标，不一定要一直按照最初那个「不靠谱」的方案做下去。

最后想说。

很多运营从业者所在的公司，运营都不是那么重要，或者要面对上文中这样不靠谱的上级指令。解决方案无非就两个，离开或接受，而只有接受才是一个常态的选择。

接受也不是死路一条，运营本应就是很灵活的职能，需要有多种方案、多个阶段去执行，遇到机会又必须能快速调整，这本身也是一种解决方案。

作者：韩叙

来源：运营狗的工作日记