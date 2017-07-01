知识焦虑症患者的解药

听了那么多的道理，却依然过不好这一生。或许事实是我们并不需要那么多的知识。

知识付费其实和小时候你付钱请学霸代你写作业的行为没有什么区别。如果花了钱，也不必懊悔，至少睡前听一听可以有助于睡眠。我来告诉你如何缓解知识焦虑症，其实我们不需要了解那么多的知识。

目录

知识付费是不是智商税 学习知识的关键步骤 知识从源头学起 道与术

1、知识付费是不是智商税

大多数人都患有知识焦虑症。知识焦虑症源于人类的规避损失心理，那种感觉类似于“不看我就落后了”、“别人都在学我也要学”。前两年知识付费刚兴起时，大V们惊喜的发现终于可以不用卖广告赚钱，只要开个课程，就能收获满满。

媒体们推波助澜，煽风点火，恨不得拿个大喇叭向全世界通告，我们已经全面进入知识经济时代。知识变成商品，知识变得有价，只要你肯花钱，你就能博古通今。

知识付费最好卖的课程和畅销书一样，无非是什么《21天系列学会XXX》、《时间管理》、《每天一小时》、《做最好的自己》、《和过去说再见》、《XXX速成》、《通往财富自由之路》、《XX日课》、《XX内参》。

十分迎合人类不劳而获的心理，音频版连阅读都省了。只要支付199元，立刻拥有知识，现实是付完钱之后，你拥有的只是一份文字和音频的拷贝，花了很多钱，生活却依然没有什么变化。就像《后会无期》里说的一样，听过许多道理，依然过不好这一生。电影剧本简直太有先见之明。

得到App上有个版块，大意是你没有时间，我帮你把一本书最精华的摘出来，解读给你听，你只要花钱买知识，可以节省读书的时间。我认为想出这个主意的产品经理很理解人性。

是个好点子但效果却不好，最好的结果莫过于，我听说过某某书，我知道那本书讲了些什么。对你的生活却没有什么改变。所以你花钱买的其实是自我安慰。

你花的钱也不是完全一无是处，至少缓解了你的焦虑症，睡觉前听一听，比催眠曲还管用。最终变成一个全身携带武林秘籍，却手无缚鸡之力的江湖人士。

知识付费给你的是结论，一个推导出来的结果。省去了中间推导的过程，省去了作者的思维方法，实质上，最值钱的部分就是被省略的这一部分。

学习一手知识，费时费力，但有效果。学习二手知识，充其量能够增加谈资和理论。

为知识付费，不是坏事，至少你还有上进心。花了钱，就能缓解知识焦虑综合症。

心安理得可以睡个好觉。

用一句话概括就是，开心就好。

不必纠结。

知识付费其实和小时候你付钱请学霸代你写作业的行为没有什么区别。

2、学习知识的关键步骤

有个流传很久的问题，如何把大象放到冰箱里。

把大象放进冰箱里有两个步骤，第一个步骤打开冰箱，第二个步骤把大象放进去。

冰箱这么小，大象那么大，怎么可能放得进去。这是大多数人的第一反应，没错。因为我们都被常识限制了，冰箱也可以做的很大，这个问题可以进一步细分为如何寻找一台大冰箱，如果找不到，就要考虑如何制造一台能装的进大象的冰箱。

埃隆马斯克在5月份时开始建220英里的城市高速隧道，这又是一个疯狂的想法。他的步骤很简单，第一步定义目标，第二步开始动手。在实践中找到降低成本、解决技术难题的方法。

在学习中也是一样，不要被浩瀚如烟的知识所吓倒。

第一步选择一本书，第二步，是开始阅读，第三步，尝试把你阅读的内容用自己的语言写出来。

如果你能够条理分明，逻辑清晰的把书中的观点和别人阐述，并且让别人理解，你就掌握了知识。

3、知识从源头学起

哲学是科学的科学，人类在没有细分学科之前，只有一门学问，那就是哲学。

学哲学是用来做什么？

当然是为了锻炼思维，锻炼思维的首要是什么，是逻辑。

逻辑学具备普遍性、确定性、客观性，是一门思维的工具学科，是一切学科的基础。

学逻辑学需要什么基础——会自然语言就行了，人人都可以学习。

掌握逻辑学的好处是可以很容易分辨出他人言语中的谬误，明辨是非。可以把蜘蛛网一样毫无头绪的现状梳理清晰。

来放松一下吧，这是我看过最好笑的关于逻辑的笑话。

一个逻辑学教授和邻居聊天，邻居向他请教什么是逻辑推理。 教授：“让我举个例子给你听好了 。我看到你家后院有个狗窝。据此，我推论你养有一只狗。” 邻居：“没错。” 教授：“从这个事实，我可以再推论出你有一个家。” 邻居：“也没错。” 教授：“既然你有一个家，我推论你已经有妻子了。” 邻居：“非常正确” 教授：“那我可以进一步肯定你是一个异性恋。” 邻居：“这就是逻辑推理？真不错。” 第二天，邻居和一个男士聊天。 男士：“什么是逻辑推理？” 邻居：“让我举个例子给你听好了。你家后院有没有狗窝？” 男士：“没有” 邻居：“OK，你是个同性恋！”

4、道与术

道，是思维方式，是规律，是战略，是天，是头脑，劳心，抽象，难以理解。

术，是实践方法，是现象，是战术，是地，是四肢，劳力，具体，容易学习。

人们喜欢学习术，因为术容易学，不学就无术嘛。可是学好了术，却不一定就能把事情做好。你可以把Photoshop的菜单弄清楚，练的一手好快捷键，可是你还是修不好图。你把Powerpoint的使用学得滚瓜烂熟，但你依然做不出好PPT。

当你在一个行业内几年下来积累了行业经验，换一个行业又要重新再来。是因为你只学了术，而没有掌握道。

学习术容易，因为照着步骤一步步重现，唯手熟尔。学习道，则不容易，需要思考。

奥卡姆剃刀原理，是阐述道的一种通俗表示。如果一个问题有多个答案，那么最简单的答案往往是最正确的答案——大道至简。

学习道，首先学习哲学。

The end.

后记

这篇文章最初的第一个章节写了大约1000字关于我如何学习成长的过程。晚上和同事吃饭，喝了一点酒不能开车回去。于是叫了个滴滴快车，那个快车司机打得哈欠比我还多，车子开的歪歪扭扭。不停的在车里做伸展动作。

整个路程中，我提醒他三次，注意那些骑电单车送外卖的，提醒了两次路该怎么走，提醒了一次红灯，他差点闯了个红灯。一路上喋喋不休，忽然和我说幸福西饼的商业模式，我没搭理他，只是看着马路上的车流。

他有个地中海发型，还留着山羊胡子，是我遇到过最奇葩的滴滴司机。也许人生总能有一些有意思的事情发生，比如遇到一些奇葩的人。

当我躺在沙发上的时候，把那上千字给删了，心里舒坦了许多。

此刻有些微醺，又说了些胡话。

如果你不是含着金钥匙出生，就不要总想着投机取巧。

作者：驴光掠影

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