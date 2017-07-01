求职千万不要踩到这些坑！

上周发了这篇文章，因为阅读量不高，今天加料重新发。

一、求职网站上很多全球500强的大公司也不靠谱

这个不靠谱不是说500强公司是假的，而是大部分在求职网站上打招聘的公司，他们根本不招人，根本不招人，根本不招人。

重要的事情说三遍。

这些500强公司挂在求职网站上的信息就是收集简历的，根本不是用来招聘的。

智联招聘首页宝马公司的招聘广告特别醒目，如果你給宝马投简历你就输了，因为他们根本不从求职网站上招人。

2015年，我认识宝马中国市场部的一个哥们，我问他，你们宝马在网上的招聘广告是不是假的啊，天天挂着，那个哥们笑而不语。

所以大家如果能不用求职网站，就尽量不用，求职网站的公布出来的工作岗位，质量高的不多。通过圈子和猎头换工作才是职场人要努力和重视的求职渠道。

二、找工作尽量靠圈子，而不是求职网站

无论公司大小，无论是创业公司还是老牌外企。当有一个岗位需求的时候，一开始都是老板，高管们通过各种关系内部推荐，实在找不到人的时候才去通过外部的求职网站招聘。

熟悉我的小伙伴都知道我在海南有一段不开心的工作经历，当时，我在海南一个不靠谱的科技公司当销售总监，因为公司的生存的需要还做过一段安防工程的业务。

做安防工程免不了要和霍尼韦尔，大华，海康威视这些老牌安防公司打交道，我跟这些厂家的销售员关系处的还算不错。

后来发生了一件很暖心的事，我离开海南那个公司以后去了联想，有一天霍尼韦尔的销售給我打电话，说他们在海南需要一名销售，他想起来我在海南，打电话问我去不去。

霍尼韦尔可是美国500强的大公司，实力可比联想强多了，虽然我当时没有去，不过我还是感动的说不出话来，觉得这个哥们这个时候还能想到我，給我机会这真不容易。

很多行业本质上是由一个个的圈子组成的，互联网有互联网的圈子，新媒体有新媒体的圈子，IT硬件有IT硬件的圈子，传媒出版有传媒出版的圈子，手机游戏有手机游戏的圈子。

人就在这些圈子里过来过去，当你看透了这个本质后，混圈子的声望，在圈子里混脸熟，就是你在工作之外要特别重视的事。

（混行业圈子怎么混，可以参考我喜马拉雅的付费音频专栏或者我的小密圈，链接在文末）

说实话，如果一个进入社会几年的人换工作还要跑求职网站，你得反思你自己这几年到底怎么过的。

三、应届生尽量参加校园招聘

校园招聘相对靠谱，来大学校园招聘的公司不可能都是BAT，全球500强，投行，咨询，央企等大公司这些公司其实只占了校园招聘的一小部分。

大部分的公司都是一些你从没听过的公司，提供的薪水一般般，可见到的职业前途也不会叫人那么兴奋，但是这些公司是靠谱的公司。有学校就业处把关，传销公司，不靠谱公司进不来。

作为应届生，一定要把握住校园招聘的机会。

四、遇到入职门槛低的公司要万分小心

天上不会掉馅饼，好的工作肯定是竞争激烈，淘汰率很高。

我回想起2009年低我給联想投简历，从接到第一轮电话面试，到第二轮大客户总监面试隔了一个月，第三轮重庆分公司总经理面试距离第二轮面试又隔了2，3周，总经理通过了其实就通过了。但联想这种大公司还有一个第四轮笔试环节，就是在电脑上做性格测试题。

前后用了2，3个月得到了一个年薪十三万的大客户经理岗位。

而有的同学投的那个传销公司，一通简单的电话面试，对方就通过了，急急忙忙的叫你去报到。

除了传销公司这种需要大量人头流量的公司门槛低，还有一些不靠谱的“骗钱”公司特征也是门槛低。

1、骗押金的公司

2、骗体检费公司

3、骗培训费的公司。

这些公司门槛通过低，投简历必通过，面试也是必通过，通过后巧立名目骗求职者的钱，遇到这种要你交押金，要你先去哪里体检，要你先交钱培训再上岗的公司，转头就走。

天上从来不会掉馅饼，那些门槛低的，主动诱惑你的，都是温柔的陷阱。

五、找工作预则立

专业不好，不打算考研，不打算考公务员的同学，想进入市场化的公司，想在社会摸爬滚打锻炼的同学，大一的时候你们就要考虑找工作这件事了，就要积极准备。

那么问题来了，怎么准备？

答案是：争取各种实习。

平时参与社会实习多的大学生，就是比那些要找工作了，才临时抱佛脚的的学生要好很多。

为什么会有这种情况，我总结了下面2个原因：

1，我作为一个老板，我自己都会对那些有丰富的实习经历的大学生感兴趣，感觉他们的成熟度高于那些躲在学校里除了打游戏啥都不会，简历平淡，谈吐见识都很平庸的学生。

前者令我感觉到了活力和聪明的感觉。

这种好印象会觉得一个人会不会被录取，或者給不給他机会。

2，那些挖地三尺給自己找实习机会的学生，当他成功的找到第一个实习机会后，找第二个实习机会就很容易了。

之后是找实习工作越来越老练，人脉也越来越广，因为懂怎么去找实习机会的方法了。

这种人无论将来毕业留到实习公司工作还是面试其他公司，都会有一个不错的结果。找实习本身就是一次艰苦的锻炼，经历过的人自然会得到能力上的提升，天道酬勤。

以上是关于网上求职的一些潜规则和大学生在网上求职的一些注意事项。

无数事实证明求职网站的公布出来的工作岗位，质量高的不多，这些公司也是挑肥拣瘦。

圈子是跳槽最好的途径和渠道，其次是猎头，猎头并不是都靠谱，最次最差的是求职网站找工作。

真相很残酷，但是事实如此。