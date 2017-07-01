《我的前半生》暴露了哪些职场潜规则？

《我的前半生》热播，受到很多人的喜欢，马伊琍饰演的罗子君在靳东的帮助下从一无所长的全职太太迅速成长为职场精英，让很多人大呼过瘾。

靳东曾担任唐晶的领导，也作为罗子君的导师，他到底说出了哪些职场潜规则？

1、你是来工作的，不是来交朋友的。

罗子君从衣食无忧的贵太太，突然进入商场卖东西，常常面对同事和顾客的指指点点，当她生气的时候，就会想起靳东说的“你是来工作的，而不是来交朋友的”。

正是带着这个信念，罗子君忍住同事的闲话，对冷嘲热讽的老同学笑脸相迎，甚至淡定地给小三试鞋，职场不相信眼泪，这些隐忍最终获得的是工作上的业绩。

职场生存，就得明白来干嘛的？给公司创造价值，公司给予相应的回报，至于交朋友，可遇不可求，不要玻璃心。

2、做好自己的业绩，自然会有伙伴。

很多人好奇为什么唐晶和罗子君是好朋友，两个人的生活完全不一样啊。除了同学之情，两个人其实互相提供价值，罗子君结婚早，刚开始接济作为职场新人的唐晶，而唐晶给予子君更多情感上的需要。

生活尚且如此，职场更是。当你具备一定价值的时候，就会有伙伴主动向你靠近。所谓的人脉，也就是你有资源，有价值和人交换，身边才会有人。

3、别做老好人。

靳东对唐晶说：“没有聘用你，就不要不请自来地提供帮助，这对你的银行账户没有任何帮助，而且也不会获得成功。”通常来说，只会背锅。

4、永远不要做任何承诺，一旦承诺了，就要信守承诺。

我的工作信念是不能做到的事情别瞎承诺，万一高估了自己的能力，后来发现自己又做不到，那就脱层皮去努力给别人看，再去道歉。

5、除了你自己，没有人在乎你让别人失望的理由。

职场是结果为导向的地方，你的过程无论再艰难，再努力，只要结果不好，没有人为你的过程买单。一旦进入职场，就好像进入闯关游戏，就要开始遇到问题，解决问题，否则不是你干掉别人，就是别人干掉你。

好比做PPT演讲，如果出了意料之外的问题，基本上都是你预演经验还很不够。

6、别依赖你的上级和同事。

工作中要找到自己的同伴，可以信任同伴，但是不能依赖。

比同伴更重要的是上级，要知道上级的爱好，嗜好，投其所好，或者规避其所厌恶，因为他们的爱好有时候就是他们的弱点。

职场不是家，要求安慰请找你妈，只是这么大了，还要妈担心，合适吗？

7、对待客户好才是你职场最大的立足点。

职场上，要时刻心系客户，拿人钱财与人消灾，体验他们的悲欢，和客户站在同一条战线上。真相是死的，但人是活的，客户要的是他们关心的东西、他们想听的、对他们有利的，而不一定是事实情况。

每一个买过东西的客户，你都要记住他们的特点喜好，然后根据他们的特点给予他们精确的咨询，而不是无差别的群发对待。

客户心里有你，你在职场去哪里都踏实。

8、你一定要做到可以取代任何人，然后再考虑做到任何人都不可以取代你。

公司天天琢磨如何让你可替代，员工天天琢磨如何让自己不可替代，这才是良性的企业文化。

作者：秋叶大叔





