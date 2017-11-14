2017年9月1日至今，作为活动小组里的唯一基层员工，我可以说是孤身一人筹办了一场公司内部的获奖活动（总部可以说是很抠了，100元的购物卡，说实话我不是很想要）。从一开始的启动会议、方案策划、预算审批、到之后的活动宣传，是一个上线长达两个月的主题活动。接下来我会从一个完整的活动流程向大家讲述一下活动思路以及遇到的一些问题，也能够让大家对之前讲到的活动运营有一个具体的认识和总结。

首先说明前提，本人现在身处的分公司隶属于总部，加上司机、后勤、三分之一比例的领导层，一共100来个人吧。活动也是根据总部下发的总方案自己策划拓展，有啥大问题也都有领导解决，我最主要的工作就是宣传、组织和提供符合领导胃口的想法，不是啥大事，大家也别太崇拜我哈！本次活动不涉及任何KPI，做的好口头奖励，做的不好也不会有压力，因此这次活动我也是做的很舒心，能得奖也可以说是意外之喜了。文中涉及个人隐私的东西会用××代替，望见谅。

准备阶段–制定一个可量化的目标，并且以目的为导向

我们分公司是新成立的新型公司，大家平常接触到的活动主题方面的东西较少，这就要求宣传活动一定要做到位，知识普及也一定要够全面，采用一切方法就是为了提升员工参与活动数量占比，提高全员××意识，××保障和××管理能力，营造人人积极参与氛围的一个目的。在最开始的准备阶段，活动要先有一个雏形。这个雏形不是自己凭空想象出来的，公司内部以及其他分公司都有往年负责过相关活动的老员工，对于工作不久从来没有接触过质量管控的我来说，这个时候就要多问多学多听，上网搜索类似活动、向前辈请教经验、好的想法、遇到的困难等。比如说我组织的这个活动，请教老员工的结果就是得到一大堆资料模板（生无可恋，想哭）。

对于面向的用户群呢，这就要考虑到员工们平常更感兴趣的点，更喜欢的活动方式等。活动预算也要控制在一个合理的范围内，预算的多少也是后面评比的一个指标。

活动策划–主题、对象、时间、地点、描述、规则详情、策划方案

活动主题：××××××

时间：2017年9月1日至10月30日

对象：面向全体员工

策划方案：1、启动会议2、宣传活动：悬挂横幅、组织员工观看视频3、微信答题竞赛4、主题内容培训5、其他分公司参观学习6、标兵评选

策划阶段最主要的就是敢想敢干，但要有可行性，不能够太过天马行空。活动总策划方案根据各个分公司的情况适当改动增加内容，要有区别于其他分公司的新意，还要复符合领导的要求，最主要的就是如何调动员工的积极性。考虑到员工已有的繁忙工作，尽量让活动不能够太难、不能够太无趣，能让员工们有一种虽说我是被迫参与却觉得活动很有趣又简单我喜欢的感觉，给大家一种轻轻松松就能够拿大奖的既视感。

比如说微信答题，题不能太难，大家肯定都是愿意拿100分的对吧。又比如说口号征集，给大家的时间不能太长，选择不能过多，尽量将时间空间都缩短到一个极致，这样不仅能保证口号的回收率，也是尽量不去占用大家的私人时间，花一两分钟想一条口号说不定还能拿大奖的事情谁不愿意干呢对吧。

审批

对于审批这一块，我需要做的有预算审批、外出活动审批。活动中需要用到钱的地方都要提前想好，提前申请，做一个活动费用预算表，将每一项都列出来。如下图

对于外出活动审批，这就要看你如何说服领导，让他同意你的想法即可，可以从交流沟通学习等对公司好的方面出发，领导一般都不会太反对。

推广活动

活动策划好之后必不可少的就是要进行活动宣传，由于公司内部活动，我们就可以采用直接通知全体员工的方式进行活动预热，策划中提及的启动会议、悬挂横幅，组织观看视频都是执行过程中宣传推广的重要组成部分。这里遇到的难题就是视频的选择，要符合公司价值观、符合公司性质、符合活动主题，因此我们最后选择了一位行业界大佬是如何尽职尽责把控××的视频（找视频也是很累了）。

（我悄悄藏起来的二维码，不知道能不能审核通过！）

上线活动

在活动上线过程中，比较重要的几个活动就是微信答题竞赛、宣传口号征集、主题内容培训以及其他分公司的参观学习了。跟大家讲讲活动中遇到的一些困难吧。

微信答题竞赛，每个分公司内部的参与人数比例是最后评比的一个重要指标，因此我需要做的就是让每一位员工都能积极参与到这项活动中去。与总部负责人员联系采集每天答题人员名单，在微信群中进行公开，这算是对积极参与员工的一种奖励机制。又比如说公司内有若干在国外出差的同事，联系他们得到的结果就是流量太贵或者就是没有时间，这个时候只能联系他们的团队负责人，和负责人沟通对其施压（我能有啥办法）。

宣传口号征集最麻烦的就是对口号的采集整理以及最后的评分机制。这个时候就需要你平常建立的好人缘，与各部门领导协商，让领导们向员工征集，尽量短时间内收集完毕。打分完成后就需要选择几个评分比较公正认真的评卷进行整理（整理这件事可以说是很闹心了）。

组织人员参加培训，我只是想告诉大家，我学习到了很多新知识，我很开（pi）心（bei）。

去其他分公司参观学习，最困难的就是人员的组织，公司的选择以及和负责人的沟通交流。当时对于没有确定下来的参观时间和大家都不怎么高的兴趣，很难协调。时间没有确定下来的时候就不会有明确表达想去意愿的同事，而当临近决定的时间确定下来的时候，大家却都因为行程太紧而无法去，这些都要自己来协调和组织好，必要情况下可以和领导配合组织，因为作为一个小员工，很多事情真的不是靠自己的能力就可以办到的，借力也不失为一种很好的方法。

效果评估

本次活动的关键与核心就是让全体员工了解××、重视××、积极学习××，但是实际成效却是部分员工参与兴趣不是很高，员工们也没有真正认识到××的重要性。

活动最有特色的部分就是微信答题活动，几乎调动了公司内现有员工的竞争心理，成绩截图发送到群里的形式使得活动有了更好的积极性。

当然为了能够更好的评估活动效果，在未来的一周里我打算再举办一个活动主题相关内容的知识抽查活动，也是为了让大家巩固巩固嘛！

复盘活动

略，实在是写不下去了。

最近在参加另外一个H5制作的活动，投稿也用的是我微信公众号里的内容，如果大家感兴趣的话，可以和我一起进步。