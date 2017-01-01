案例分析：Airbnb是如何冲击全球酒店业的？

Airbnb 是一个联系旅游人士和有空房屋主的服务型 App，为来自世界各地的游客解决住宿问题。如果你想了解它是如何让全球酒店业的大佬都感到威胁的，不要错过今天的内容哦。

Airbnb 是一个联系旅游人士和有空房屋主的服务型 App，为来自世界各地的游客解决住宿问题。如果你想了解它是如何让全球酒店业的大佬都感到威胁的，不要错过今天的内容哦。

十一长假要来了，如果你是一个背包客，想要走遍世界各地，了解当地的风土人情，那么 Airbnb 一定是你的常备 App 之一。

如果你自己经营了一个旅馆/客栈，或是你愿意把你的家做为半个旅馆，Airbnb 也是一个不错的平台。你可以把房屋的图文信息发布在这里，向有需求的人们展示。

灵感背后

Airbnb 的灵感要追溯到十年前，创始人 Brian Chesky 和 Joe Debbia 在一次租房过程中灵光一现：为何不把阁楼出租给一些有租房需求的人并为他们提供早餐，来减轻他们租房的压力捏？在 Nathan Blecharczyk 加入团队之后，他们正式创建了一个名为 Airbed and Breakfast 的公司。

2009年，该公司更名为 Airbnb 并搭建了一个平台，让那些愿意把自己的房子租给陌生人的房主在这个平台发布房屋信息。2010 年，他们的业务渐入佳境，一年之后，他们的网站的累计订房数量就超过 1,000,000晚。2012 年，为 Android 移动设备定制了 App 版。

Airbnb 是如何做到的？

我们收集了 Airbnb 最精华的营销战术，看看这个团队是如何通过一个 App 打造全球社区的。

个性化

如果你用手机等移动设备上访问 Airbnb 网站，它会主动提醒你下载 App 版更方便。这种推广模式是非常精准的。

Airbnb 的用户是来自全球各个国家和地区的，无论是从用户喜好的风格，还是从使用的语言来说，都是一件充满挑战的事情，但是 Airbnb 打造的 App 能让每一位用户感受到“这个服务平台是为他们量身定制的”。这种高级的个性化体验证明了：与这个品牌的每一次互动都是一次现代技术的真实体验。

如果在你的路途中能有一款手机 App 能帮助你制定行程，使用起来简单直观，还能为你省时省钱，那么这款 App 一定会成为你下一次旅行的必备工具，你还会推荐给其他亲朋好友。这种口口相传的推广方式是每一个 App 都渴望拥有的，Airbnb 已经为你树立了标杆。

影响力营销

影响力营销能对大量的潜在用户产生潜移默化的影响！如果能有名人/网红在社交媒体上推荐了你的 App，世界各地的粉丝都会去下载。

Airbnb 在影响力营销方面的套路大概是，首先说服名人/网红相信 Airbnb 提供的服务价值所在，然后让他们在社交媒体发帖的同时植入 Airbnb 的广告，比如他们在 Airbnb 上找到的房子多么舒服惬意等等。

PS：美国男演员阿斯顿·库彻（Aston Kutcher）可是 Airbnb 的投资人之一（非常重要的那一种哦）。

设计原则

极致的体验来自精心的设计。Airbnb 的应用界面也是严格遵循 Google 指南设计的。曾在 2016 年获得 Material Design 奖，一些特定的印刷风格、安卓和 iOS 版底部的导航栏以及描述性图片都有它的独特之处。你可以在 Airbnb 设计师的官方博客中学习了解 App 设计效果的所有技巧。

内容营销

在 Airbnb 中，真正负责搞事的是它里面的内容。当你打开这款 App，你会发现里面的每一篇文章或每一家旅馆的介绍都好似作者亲身经历的描述一般，用心介绍每一处细节，为用户创造归属感。

由用户自发分享的游记也是 App 内容的一大亮点，我们称之为游记营销。你可以参考前人写的游记，当中会有一些推荐的旅馆或餐厅或其它服务，这些内容不仅帮助新上路的游客减少了工作量，也帮助一些店家做了宣传。游记营销的效果可以通过用户的阅读量来判断，也就是说每一篇内容的点击都为这个目的地标记了一点热度。

额外提示：不断超越自己

凡事总有改进的余地。虽然 Airbnb 收到了全世界各地用户的赞赏，但是它的团队仍一直关注用户的每一个需求，并投入了大量的精力来强化有用的功能，确保客户对产品完全满意。借助用户的力量，他们将应用转变成了一个高效的工具。

Ending

想要满足房主和租客两方面的需求并不容易，但 Airbnb 专注于创建一个合理的沟通渠道来管理双方，它做到了！希望它的故事能带给你一些启发，为你的 App 优化添砖加瓦。

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