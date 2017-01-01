DMA：电子邮件仍然是各行业营销人员最常用的策略

作为接触潜在客户和客户的渠道，电子邮件继续蓬勃发展。根据2016年9月的Winterberry Group和DMA的数据，电子邮件仍然是最常用的营销渠道，9/10的北美营销人员使用电子邮件吸引受众。

电子邮件在各个行业都有优势。2017年5月DMA调查了美国营销人员的需求指标，所有从事医疗保健和旅游行业的营销人员都使用电子邮件。而且，电子邮件营销在非营利组织（96%）、出版和媒体（93%），以及B2B服务（90%）等行业也十分普遍。零售行业是使用电子邮件最少的，但普及率也达到81%。

根据Campaigner的研究，电子邮件营销人员主要集中在获取客户。超过2/3（67.0%）的受访者表示，吸引新客户是2017年的主要营销目标。提高品牌知名度和保留现有客户也很重要，分别有40.6%和44.8%的受访者这么认为。

电子邮件发送和接收数量也在增长。根据Radicati在2017年2月的预测，全球每天平均发送2690亿封电子邮件，包括商业和消费者电子邮件。按照每年4.4%的速度增长，这个指数到2021年将达到3196亿。

营销人员继续在电子邮件营销方面分配更多的预算。 2016年第三季度电子邮件服务提供商（ESP）的调查发现，美国有58%的营销人员计划增加2017年电子邮件营销预算，比任何其他渠道都更高。

电子邮件受欢迎，部分原因是投资回报率很高。根据2017年4月Econsultancy与Adestra的研究，全球73%的营销人员表示，电子邮件营销在2017年提供了强有力的投资回报，超过其他营销策略。

显然，电子邮件将继续带来收入。根据6月OneSpot的报告，美国营销主管表示，第二季度，电子邮件为总收入贡献21%，同比增长17%。