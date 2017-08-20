新媒体营销：EDM的7个原则与5个要点值

Forrester预测直到2019年，电子邮件营销支出预计将增加十亿美元，如果客户沟通是UX的一部分，我们如何能够忽视电子邮件营销 – 最常用的客户沟通形式之一，以及投资回报最高的营销工具之一。

除此之外，EDM在传播效果上有着惊人的统计数据，这就意味着你在发送每一封邮件前都值得认真推敲：

标题尽可能短。 少于十个字符的主题行开放率为49.73％。

48％的电子邮件在移动设备上打开。

电子邮件转化率是社交媒体的三倍，转化价值高出17％。

7项基本原则

而UX作为一门学科，始终遵循着7项基本原则：

有价值，有用，可用，易理解，可访问，可信赖，可找到。

如果你计划准备开展电子邮件营销，应该把这7个原则融入你的策略中。

有价值：保证用户能够从邮件中发现质量和品种多样的产品和服务。你需要用户了解的是产品的真正价值，而不是你宣扬的公司“价值主张”。 有用：大脑不需要花很大精力就知道正在看什么。如果设计得当，用户应该很快就能明白，不需要过多的解释。 可用：确保用户加载邮件的速度以及阅读指向内容的网速。 易理解：注意邮件的整体设计和布局，品牌元素，如标志，标语，颜色和LOGO与品牌网站上一致使用，不要让用户产生混淆 可访问：易于访问，使用方便 可信赖：在要求用户完成任何操作前，一定要尽量帮助他们理解为什么需要进行这项操作。每一个步骤都作出诚实明白地说明，让用户接下来的操作更容易作出选择。 可找到：无论用户通过社交媒体，电子邮件，博客还是电话找到你们，保证他能得到同样的服务

五个要点值

由于UX与用户体验相连，以下五个要点值得你重点设计：

导航

首先，要设置这个，你需要了解你推送的电子邮件的意义。导航是您希望读者在与广告系列进行互动时所做的所有事情。它们是否清晰可见？

内容

电子邮件中的可用性也体现到了内容上，事实上，内容是创造经验的关键。如果你的文案水平较弱，内容中还包含语法错误，则最有可能被删除，甚至退订。

设计

你的营销邮件需要一个完整的设计，坚持用户友好的概念。在任何屏幕上阅读都无障碍，例如背景颜色和字体之间的对比度。同样，图形，视频和图像的数量也很重要。加载所需的时间越长，邮件被删除的机会越大。

链接

所有链接都应该导致现有的页面。在发送电子邮件之前，检查每一个链接的指向正确，保证用户可以通过点击链接访问期望的内容。

刚走进市场部的小朋友，往往一腔热情想去做新媒体，认为EDM简直老掉牙。殊不知到现在有近30年成功经验的EDM营销，早已从过去的“help the business”转变为了今天的“help the people”。

TripAdvisor有一类邮件是专门写给过去曾经在网站上提供攻略和评价的游客的，为他们统计出了过去他们的内容吸引了多少人浏览，让人印象深刻。诚如SocialBeta创始人@puting说：“没有什么比让你‘曾经的付出’增值更大的激励了。”

作者：金刚福禄蛙，公众号：圈叔道馆，ID: xinladaoIT