不会EDM运营，怎么成为运营专家？

EDM邮件应该是市场/最经常使用触达用户的手段之一了。

可惜在实际的操作中，还是有很多同学不断的踩坑。俗话说的好，前人种树后人乘凉。今天我们就来讲一下EDM运营规范技巧，看看以下这些你是否都做到了？

一、邮件规划与发送策略



1、基于用户生命周期的全链路邮件规划设计



2、单封邮件的发送策略-时间选择参考

收件人时区计算好

周二到周四效果较好

上午效果最佳



二、邮件信息撰写规范



1、发件人/发件邮箱

a、发件人建议同一业务统一使用公司邮箱后缀，例：“umeng.com”，前缀名以业务名命名，特殊业务可以以统一对外的品牌名；

b、发件邮箱，统一使用公司统一后缀的邮箱，部门使用需要提前申请公共邮箱在平台报备使用；

c、不要使用非公司的发件人或者个人邮箱发送。

2、标题和预览文案



1、清晰、有吸引力的标题和预览文案对用户打开邮件起关键作用；

2、标题建议不要超过50个字符，尽量避免添加特殊字符，预览文案建议85-100字符左右；

3、不要在标题用各种无用词（例如：free，hello等）不要使用过多感叹号！！！！，以及其他特殊字符；

4、标题不要重复发件人，避免浪费字符，预览文案一样；

5、不要使用非用户所在国家语言；

6、考虑移动端，写好已经要手机端测试下显示是否完整；



3、邮箱内容

1、邮件内容格式要统一；

2、同一类型邮件要有落款，退订按钮，页头和页尾；



三、邮件设计特殊注意事项

1、让用户能快速获取所需要的信息

重要信息和核心行动点在打开邮件一瞬间就能看到，毕竟用户看一封邮件可能短短几秒钟你要留住他。



2、用户能顺利阅读和操作邮件

核心行动点在长邮件中建议重复出现，重要事情说三遍！！！！



3、要做好移动端的适配，越来越多人在手机端看邮件，尽量简单



4、尽量不要做纯图片的，特别很长的纯图片，如果非要做建议切片，单个图片不要超过20k。最好是图文结合效果最好。

5、图片多的邮件，特别是营销邮件，建议加上浏览器预览链接，所有图片加上alt备注名，以便未加载图片的时候传达图片信息，纯图片邮件，重要信息不要放在图片内。



6、品牌身份能有效的识别

统一的邮件模板，能保证全链路的一致体验，建议单独业务线统一设计一套；



四、其他注意事项

1、疲劳度控制，除特殊事件，72小时内建议只发一封，并且发送前设计周期，不要重复发送，以免对用户造成骚扰，增加退订率；

2、发送邮件务必保持信息准确，并检查内容无误；

3、大批量邮件出发，特别1w以上的邮件尽量提前沟通，保证发送效果；

4、因各公司情况不同，月/季度的发送额度做好计划提前申请，以免发生没有预算或资源无法协调的情况；

5、发送前建议做好A/B test测试保证最好的一封发送，发送前一定测试给自己发一封看下效果，是否有异常，测试：pc，移动端，不同邮箱的效果；

6、在发送列表加上自己的各种邮箱，这样好测试，发送完毕也可以提前知道；

7、chrome浏览器最小显示字号是12px，12px以下会强制12px字号，所以设置字号要大于等于12px；

8、邮件宽度650px-850px，邮箱大小500k以内，html页面20k内；

9、尽量不要使用锚记，大多数邮箱不支持此功能；

10、特别提醒，凡是对外发送，您的行为均代表公司行为和您所负责的品牌，请务必谨慎，信息无误！！！

作者：卫铮

来源：友盟数据服务