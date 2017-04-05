要想做好互联网推广，先要避开这些误区

今天想谈一谈，互联网推广的一些误区。

1、很多公司老板只有销售概念，没有推广概念。一上来就希望利润高于CAC，但很显然这不现实。你卖大米的，一单赚10元，你能10元带来一个付费用户？找人刷单还得给个10块八块的。所谓推广，先打开市场是核心。

2、太过看重推广，尤其是效果广告，而忽略了转化。针对转化，品牌内容塑造，媒体公关，临门一脚的促销，植入感的场景体验，都是导致购买效果好坏的关键。关于这个问题，可以想一想，传统商超是如何设计好转化环节的。

3、内容和互动能激发消费者的热情，尤其是能提供持续价值的社群，但硬广依然是促进销售的核心手段，因为消费者总是惰性的，需要你做出购买提醒。所以要带来更多的用户和销售额，你依然需要在媒介上花许多功夫，但这并不妨碍我们在社交媒体上花更多的心思去和用户沟通。

4、关于推广，过去的思路是占据全部的消费入口，从线下到线上，但随着消费入口的分散，想要占据全部的入口不现实，效果也不理想。变局在于社交消费入口。

总结来说，市场的核心分为三部分：

1、推广

以媒介小组为主要执行方，商务小组和新媒体小组为辅，以市场营销小组为核心发起方与决策方。

2、转化

以市场营销小组为主要执行方，尤其是媒体公关，产品包装，活动促销为主，以媒介小组、商务小组、设计小组、数据小组为辅。

3、品牌

以市场营销小组和新媒体小组为主，主要通过内容营销，社交传播、品牌公关等手段来构建品牌力量，激发消费者的参与和热情。

作者：刘渝民