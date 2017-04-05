要想做好互联网推广，先要避开这些误区

不避开误区，很多都是无用功。
今天想谈一谈，互联网推广的一些误区。
1、很多公司老板只有销售概念，没有推广概念。一上来就希望利润高于CAC，但很显然这不现实。你卖大米的，一单赚10元，你能10元带来一个付费用户？找人刷单还得给个10块八块的。所谓推广，先打开市场是核心。
2、太过看重推广，尤其是效果广告，而忽略了转化。针对转化，品牌内容塑造，媒体公关，临门一脚的促销，植入感的场景体验，都是导致购买效果好坏的关键。关于这个问题，可以想一想，传统商超是如何设计好转化环节的。
3、内容和互动能激发消费者的热情，尤其是能提供持续价值的社群，但硬广依然是促进销售的核心手段，因为消费者总是惰性的，需要你做出购买提醒。所以要带来更多的用户和销售额，你依然需要在媒介上花许多功夫，但这并不妨碍我们在社交媒体上花更多的心思去和用户沟通。
4、关于推广，过去的思路是占据全部的消费入口，从线下到线上，但随着消费入口的分散，想要占据全部的入口不现实，效果也不理想。变局在于社交消费入口。
5、大多数企业市场部门过于依赖媒介，从线上到线下广告，过于强调知名度，即有多少用户看到了我，但忽略了新形势下的内容营销。所以我建议建立以市场营销组为核心，并增加新媒体组的新的市场架构，这样能让媒介的硬广和内容营销的软广达成一致性，即从营销的起点——品牌出发。
6、一般企业认为运营是运营部门的事，实际上在市场的概念里，基于社群的用户运营对提高产品知名度和忠诚度都有很大帮助，譬如找到关键影响人，如KOL，大V，活跃粉丝，拉近用户认同感。
总结来说，市场的核心分为三部分：
1、推广
以媒介小组为主要执行方，商务小组和新媒体小组为辅，以市场营销小组为核心发起方与决策方。
2、转化
以市场营销小组为主要执行方，尤其是媒体公关，产品包装，活动促销为主，以媒介小组、商务小组、设计小组、数据小组为辅。
3、品牌
以市场营销小组和新媒体小组为主，主要通过内容营销，社交传播、品牌公关等手段来构建品牌力量，激发消费者的参与和热情。
作者：刘渝民
来源：公众号：刘渝民
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