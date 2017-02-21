运营真的需要懂流量投放吗？

每掌握一种新领域的操作方式，思维的空间就会大大的延伸，用另一种角度去解读专项的事情，真的有种开拓新世界的感觉。

其实这个问题，曾经对我来说是一个特别纠结的问题。当然里面有很大一部分是因为本身的个性造成的，还有做站内运营比较长的时间而积累的思维习惯。

关于流量投放、流量运营这类型的工作，其实并不是所有运营都会涉及到，特别是对于更加需要专注在产品、内容、用户等方面的运营来说。身边很多做这方面工作的朋友，其实对于流量投放类型工作的态度还是很纠结的，只是，我会想，这其中的本质原因又是什么呢？

做不好推广的运营不是一个好产品

对运营来说，通常都有自己所擅长的某些领域，这是跟过往的经历，个人的性格，能力，认知等多个方面有关的。运营需要打破原有的组合方式，或者从零开始，整合组建一种更优化效率的方式，所以说，对于高效组装运营的能力要求会比较高。

而流量投放，涉及的是创意内容价值的最大化，渠道效益的最大化，同时，不可控的显性风险也会更大。一个投放错误，可能就会导致了费用资源的浪费了。

但是，运营还是会需要不断去提升自己的角色，还有在工作中需要承担运营的价值体现。就比如说，做内容运营，总需要涉及到吸引了多少用户量，转化了多少的流量……运营会在转化率上深挖，一步一步的推动量变到质变。

只是…

大部分人都很浮躁，可能是因为投入产出的压力，毕竟别人家的高回报消息在不断的曝出，这种比较而来的压力总会有的。另外，就像是一个公司往往对于新进的同事容易寄予厚望，然后如果短时间内没有出想象中的成绩，就会考虑更换，却不是先去想想如何一步一步成就一个人。而且每一个事情总会有发展的规律，只是运营有时候就会不得不处在这种投资与规律的博弈中。

如果这时候有一个合作的部门伙伴，专注的优化流量的开拓，精准有效而又适度有节奏的引入外部流量，这种闭环就可以很好的流畅下去了。流动的用户，流动的优质流量下，产品会开始进入相对健康的发展状态。

只是…

这种伙伴真不经常有，而且大部分公司因为各种主客观的限制，总会寄托运营能够承担起这两类角色。就像很多做微信公众号的运营，在关注内容、粉丝粘度、做活动的同时，不得不去承担外部引流，快速增加粉丝以完成KPI。或者在运营一个产品的时候，也需要考虑更多流量导入的情况，用来支撑因为公司整体资源运作不合理而产生的结果，那些需要短期虚高的数字。

当然，运营不仅仅只是一个专员，可能会变成项目经理，甚至更高的职位。这时候，更多考虑的就是投入产出，回报的时长…..这些直接牵涉到流量运作的目标。流量的获取变成了最普通不过的一项工作职责。

想要在那么多竞争的深水池里捞出鱼儿不容易，这个过程中，运营的经历会让人知道有一些水到底有多深，自然就更明白其中的风险，这种思维会容易担忧投入后的不可控感，当然这是性格跟习惯一起作用下的心理。但是，流量投放开拓的事情还是需要做的。

为了职业空间上的突破

深度运营的产品想要有节奏的推进，必然需要新鲜血液的进入，这就需要去开拓更多的流量。这是对项目突破必需的助推。不知道怎么找流量，可以说是很多公司/项目的最大痛点之一，而这有时候说跟有没有钱关系并不大。

想要把控项目，把控产品的发展进度，如果能掌握甚至熟练流量操作的方式技巧，这对运营来说，是非常宝贵的技能。记得我曾经的工作中，流量的缺失总会在某个时间里变成特别难过的一道坎，如果那些时候能利用流量去冲破一些坎，或者所付出的成本会更优。

当有流量获取的思路之后，对于运营的把控力会增强很多，甚至可以成为运营职业空间扩展的重要能力之一。

为了自我思维的突破

克服内心纠结、逃避的领域，这不是容易的事情。当初接触投放工作的时候，我真的是抗拒的。只是当真正去做这个事情的时候，在投放的过程中会出现一些出乎意料的的结果，投放所带来直观的数据变化，真的会让人对事情的看法变得越来越乐观。

在克服不确定感带来的恐惧的过程中，因为数据持续产生，技巧不断积累，更多感觉层面的经验开始出现。这样来回不断提升的过程中，原来保守，局限的自己也开始变得充满了某种冲劲，其实，我还蛮喜欢这种状体下的自己的。

每掌握一种新领域的操作方式，思维的空间就会大大的延伸，用另一种角度去解读专项的事情，真的有种开拓新世界的感觉。

作者：粉小圆