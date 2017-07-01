8个案例道出内容营销的的通关秘籍，你学到了吗？

喜消费者所喜，才能被消费者喜爱。而携手处于潮流前线的内容，无疑是保持“品牌魅力”的捷径。

HI，营销官们：

作为一个营销号的小编，每天在选题的时候我都觉得十分头疼，内容营销千千万，怪我怎么也看不穿？在这个内容信息爆炸的时代，各路大咖给出众多营销方法论，可真到应用的时候小编还是一脸懵逼。于是今天我们给大家带来几个案例，祝大家看完之后周六加班愉快～



最“心机”：AGM提前布局植入《战狼2》

内容营销千千万，以小博大是关键。而今年AGM借《战狼2》一炮而红，则给出了教科书级别的示范。





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瞄准潜力股《战狼2》，AGM在电影开机前就开始布局：签下吴京当代言人。一年间，AGM通过推出内置特种兵户外工具的AGM X1随吴京“出征”，到非洲探班剧组，配合电影宣传等配套营销，与《战狼2》建立强连接。

最终，AGM作为吴京御用手机出现在电影中。随着电影爆红，片中冷锋在雪地里用来和老首长视频通话的“三防手机”AGM怒刷存在感，成功把自己从手机界的小透明打造成硬汉手机届的扛把子选手。

营销圈从不缺少爆款，而缺少发现爆款的眼睛。发掘潜力股并提前布局，才能事半功倍。



最嘻哈：麦当劳牵手《中国有嘻哈》

同样押中爆款的，还有签下“吴制作人”做代言并赞助《中国有嘻哈》的麦当劳。

随着“你有freestyle吗”表情包走红，瞄准小众音乐领域的《中国有嘻哈》逐渐进入大众视野，成为喜欢“潮”、“酷”、“个性化”的年轻人的心头好。

麦当劳紧随其上，携手代言人吴亦凡拍摄嘻哈广告片《我们的嘻哈食光》，通过情景植入、口播等方式怒刷存在感。单是吴亦凡“霸气”地和队员说“我们队的（麦当劳小食）是无限提供，你们可以随便吃。”就帮麦当劳在年轻消费者中拉了不少好感，其新推出的“嘻哈小食盒”也销量可观。

喜消费者所喜，才能被消费者喜爱。而携手处于潮流前线的内容，无疑是保持“品牌魅力”的捷径。



最穿越：人人贷上演新《军师联盟》

不久前，《军师联盟》在网络上热播。除了烧脑的权谋之争和说不清的爱恨情仇，更亮眼的还有看点十足的创意中插，而让人印象最深刻的，无疑是穿越感十足的“人人贷版军师联盟”。

创意中插里，人人贷“穿越”回古代，走入军师们的生活，让精明睿智的郭嘉化身“人人贷市场推广”，含情脉脉地讲述自己与人人贷“七年不痒”的原因。让向来隐忍的徐庶忽然“暴躁”，挥剑毁掉沙盘上的一众将士，只为“种草”人人贷。脑洞大开中，人人贷的卖点悄然传播。





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随着符合年轻人口味的网综、网剧的兴起，视频网站逐渐成为品牌内容营销的黄金阵地。平台方也不断放大招，po出创可贴、创意压屏条和创意中插等新玩法。最近，展示空间大、趣味性强的创意中插备受品牌青睐。



最暖心：I Do 携手5位顶尖歌手主办致·爱演唱会

内容营销中，受众会因为有趣被吸引，也会因为被情感戳中而被打动。珠宝品牌I Do瞄准这一点，用音乐玩得一手好情感营销。继携手华语歌神陈奕迅推出品牌同名歌曲《I Do》后，又放出大招：I Do致•爱演唱会。





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与“品牌冠名”的传统形式不同，I Do致·爱演唱会由I Do品牌策划主办，因此拥有更多主导权，在其间策划打造很多“有爱”的活动，让消费者在I Do品牌构建的演唱会场景中，体验品牌倡导的正能量情感价值观。如只售情侣票，针对单身人群策划“爱，从一场偶遇开始”的爱情梦想众筹，并帮助素人情侣在演唱会高潮环节现场求婚，同时巧妙植入I Do珠宝，彰显品牌情感价值观。





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借力IP提升影响力固然高效，但围绕品牌价值主张，打造自身IP更能加持品牌资产，是更高段位的内容营销。



最混搭：京都念慈菴借《吐槽大会》年轻化

最近，《吐槽大会》原班人马打造的《脱口秀大会》上线，冠名商延续之前的京都念慈菴。念慈菴之所以会二次冠名笑果文化（《吐槽大会》制作公司）的节目，之前与《吐槽大会》“混搭出奇效”的合作功不可没。

300年老品牌和“年轻人都在刷”的《吐槽大会》，看似“气场不和”，却让京都念慈菴焕发“第二春”。节目中经常“猝不及防”塞你一嘴广告，“大笑养肺，不笑浪费，宇宙养肺老字号”等魔性口播让人印象深刻，不断被嘉宾cue到的品牌吉祥物菴菴更随着节目走红，成为品牌自有IP。





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对于面临品牌年轻化的“老品牌”，网综无疑是“圈粉神器”。借力节目打造品牌自有IP，更是抓住内容营销精髓的聪明打法。

最能搞事情：雷军去《奇葩说4》当男神

同样是携手网综搞事情，小米显然比京都念慈菴放得更开，不仅推出“掏出来搞事情”这句让人浮现连篇的魔性口播，还直接让自家掌柜雷军现身节目做主嘉宾。





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“雷军综艺首秀”、现场重现“Are you OK”梗，马东、蔡康永、何老师三位主咖“明目张胆”地跪舔金主爸爸让节目看点十足，点击率飙升，直接冲上热搜榜，小米的热度和销量也随之飞涨。

企业领导人无疑是品牌形象的化身，打造、运用好这一IP，往往可以以一当百，一招制敌。



最立竿见影：泸州老窖为《 三生三世》定制桃花醉

正所谓不以销售为目的的营销都是耍流氓。上半年在带货上最立竿见影的，当属泸州老窖借势《三生三世》推出桃花醉。





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瞄准桃花醉这一天然植入点，泸州老窖推出全新品牌“桃花醉”（分时尚版和仙侠版）。随着剧的大火，桃花醉几度卖到断货，新品牌也在几十天内立足市场。

虽然桃花醉这样的巧合可遇不可求，但借势内容热度定制产品，将流量转化为产品销量的打法还是可以学习滴。

最具争议性：e代驾《欢乐颂》打人风波

当然，并不是所有的内容营销都会一帆风顺，就像砸了不少银子植入《欢乐颂》的e代驾竟然要面对“打人风波”。

《欢乐颂2》中，公司破产的王柏川做起了e代驾的代驾员，好巧不巧撞见多金客户追求自己女朋友的一幕，于是怒从心起打了“情敌”。





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这个“殴打顾客”的情节迅速引发热议。虽然增加了曝光度，但处理稍有不慎就会影响品牌形象。好在e代驾迅速反应，以小编口吻写出《看到王柏川打人，我瞬间给跪了》，用调侃的方式淡化事件的不良影响，顺便引发新一波讨论，成功给自己加了戏。

由于涉及剧本、表演、拍摄和剪辑等各个环节，内容营销通常具有不可控性。临时状况发生时，既可以变成减分项，也可以演变为加分项。而走向如何，则取决于品牌的综合营销实力。

上述八个案例，似乎道出了内容营销的通关秘籍！



作者：TopMarketing

来源：领英营销官（ID：LinkedInCMO）