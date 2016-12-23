圣诞创意营销全洞察，揭开圣诞节红遍全球的秘密

还有不到3天就迎来了2016圣诞节。圣诞节本身有着浓厚的宗教色彩，然而即使是对基督宗教不甚看重的国家，也热衷于过圣诞节，为圣诞节举办各种营销活动。圣诞节为什么会成为一个全球知名的节日？它到底抓住了用户什么样的痛点？

一、圣诞元素的强烈辨析度

1、视觉元素

人类对外界事物的感知，至少有80%以上是通过视觉而获取的，视觉是人类最为深刻的五感。而圣诞节有其极具辨析度的专属元素，很容易就对人类产生强烈的视觉冲击，如圣诞老人、圣诞树、驯鹿等，尽管设计风格各异，但那标志性的红绿色调已然在我们脑内烙下深深的印记，以致于我们一看到就会不由自主地联想到圣诞节。这些形象鲜明而无可复制的节日元素，自然造就了圣诞节的家喻户晓，无人不识。

所以品牌也乐于将圣诞元素活用在营销海报上，不只是背景装饰或气氛渲染，而是将圣诞老人、圣诞树、驯鹿与产品形象完美结合在一起，圣诞里有产品，产品里有圣诞，玩出了精彩纷呈的创意。

圣诞老人和驯鹿这对好基友在举杯痛饮~

偶然也会闹闹别扭，同为座驾，看来驯鹿的地位受到威胁了~

其实即使分开了也各有精彩。看沙拉酱画出圣诞老人的眼睛和白胡子，驯鹿也上了老司机的车，反正车子的天窗够大。

2、听觉元素

如果说眼不见为干净就可以逃离圣诞的“荼毒”那就大错特错了，因为圣诞节还有洗脑神曲“蒸糕包”，传唱程度同样也是不容小觑。俗语说先声夺人，不少品牌也在语音、音乐上做起文章。

Leo Burnett的圣诞星曲，在深蓝星空中，伸手摘取七色星星，以点亮星星的形式来录一首圣诞星曲。

植村秀的轻复古电音派对派队，选取“微燃腮红”、“微醺眼妆”、“漆光唇妆”任一圣诞妆容，然后生成自己的复古电音，打造个性音乐大碟，Let’s rock！

京东发布鬼畜神曲《京东BUY》，正是改编自《Jingle Bells》，有着不亚于原曲的易唱度和杀伤力，朗朗上口的歌词与欢快活泼的曲调不由让人会心一笑，再加上网友自发剪辑成多种魔性版本，有趣的UGC更是助燃了疯狂的病毒传播。

二、极具童话感的过节风俗

1、圣诞老人的惊喜礼物

圣诞节会有圣诞老人从烟囱爬进屋子，把你想要的礼物放在你床边的袜子里，他是一个能满足愿望的善良老爷爷。这个富于奇幻色彩的节日风俗，小孩子就不用说了，即使是作为成人，心底也抹杀不了对美好童话的向往。另外，圣诞老人自由穿梭在传奇与现实，他的真实身份、足迹行踪、奇妙能力都带着一种神秘的未知感，以致于他送礼也是那么的不可预测，这种惊喜不也是我们最期待的么。

圣诞送礼是要独一无二的，是要惊喜感爆棚的，所以品牌会抓紧这个时节推出圣诞定制的限量产品，或者是在现有产品加上彩蛋。

AKQA在圣诞之际献上了一份别出心裁的礼物——水晶球贺卡。制作者选择任意一个城市雪景，写上祝福语送给朋友。而收到的对方将看到一个梦幻的水晶球，随着镜头的推近，你也将走进水晶球的微观世界，360度无死角地欣赏水晶球里的精致景观。摇一摇手机，顿时雪花纷飞，十分的浪漫唯美。结合了重力感应、3D等技术，无论在视觉还是交互上都呈现出惊艳的效果。如今重力感应类H5越玩越HIGH，但制作上来却是越来越低门槛，通过凡科微传单之类的H5制作工具也能轻松打造出重力背景的效果。这也证明了重力感应技术已不再曲高和寡，而是更接地气地被更多人更多场景所应用。

对于咖啡发烧友来说，最期待的莫过于星巴克每逢圣诞都会推出的节日新品，就连限定咖啡杯也让人爱不释手。像今年的三款圣诞季特供太妃榛果风味糖脆拿铁、红石榴抹茶拿铁、圣诞快乐黑魔卡，味蕾君表示已经把持不住了。还有圣诞系列甜点和星杯，真是外有颜内有料，怎一个“美”字了得。

可口可乐向来喜欢给包装瓶动“大手术”，昵称瓶、歌词瓶、台词瓶、自拍瓶……根本就阻止不了瓶子被玩坏的节奏，分分钟就瓶子的演变就可以码上洋洋洒洒的万字论文。而在圣诞推出的限量包装版，丝带瓶可谓是实力抢镜，只要轻轻一拉瓶身的包装纸就可以形成一朵精巧的丝带拉花，这创意也是逆天了。

2、漂亮的圣诞装饰

圣诞节各大实体店都会各出奇招地制造节日氛围，这些环境装饰，这些橱窗陈列，真的可以媲美于一个微型艺术展，成为大街上的一道漂亮的风景线，哪怕你行色匆匆无意购物，也忍不住驻足而望。其实，这也是品牌感染用户的一种对话方式，用户的一个随手拍，对品牌来说就是最好的传播助力。

时装百货公司Bergdorf Goodman以2017年流行色草木绿打造的清新素雅风。

珠宝公司Tiffany & Co以珠宝打造的野餐场景极尽奢华。

精品百货店Saks Fifth Avenue的糖果之城缤纷魔幻，童趣感十足。

三、清算一年的年末狂欢

圣诞节在每年的12月25日，这个时机相当有天然优势，因为年终总是离不开回顾与反思，挥别旧的一年，迎来新的一年，过圣诞节就好比是一个欢送仪式，我们要纵情玩乐，买买买吃吃吃，好好褒赏自己，为这一年画上完满的句号。

总之，用户的消费欲望在此时到达了峰值，品牌商家也不遗余力地来一大波促销宣传活动强势曝光，进一步地活跃用户的消费行为。

1、利益效应

不得不承认，这是个功利的社会，打折优惠、分享抽奖、卡券礼品等利益因素更能调动用户消费的积极性。劲霸男装的“礼从天降”圣诞系列活动，线下通过快速戳爆气球的H5游戏来派发圣诞礼物，礼物中的“一元夺宝币”，凭此在劲霸男装网上商城付款1元即可换购精美礼品，达到商城引流的目的；线下门店也同步展开抽奖活动，刺激用户消费，拉动销售增长。

必胜客的圣诞“哇哇机”不怕手残，不用投币，不用隔着玻璃叹息，就隐藏在店内，把它找出来就能抓取限量泰迪熊、圣诞大餐现金券等多重好礼。

2、场景效应

刺激消费，除了物质利诱，还可以“触景生情”。把产品融入生活场景，当你的产品有了故事，有了温度，才能跟用户打通情感关联，唤起用户对产品的诉求。

360安全路由器为圣诞节上市的5G路由器作新品推广时，细心洞察了两大维度。其一，是WIFI的信号灯酷似倒过来的圣诞树；其二，圣诞虽是结伴欢庆的节日，但城市中也不乏一群孤独的人，也许是异乡打拼的北漂狗，也许是孓然一身的光棍狗，也许是挑灯加班的奋斗狗，外面举世欢腾，而他们独自一人度过漫漫长夜。所以，360安全路由器捕抓了一个人在火锅店、一个人等公交、一个人加班、一个人宅在宿舍等生活镜头，针对这个群体打出“最强信号点亮你的WiFi圣诞树”的SLOGAN，产品、场景、情怀的完美融合，温馨而感人，毫不意外地获得用户的共鸣和认同，其产品也在开售当天31秒内售罄。

四、冬季散发的柔软情感

圣诞节处在隆冬，一个身与心都渴求温暖的季节。在圣诞推出应节广告已是外国品牌的约定俗成，无论是催泪走心，或是幽默逗逼，都能让你暖起来。

1、温暖，源于泪点

英国百货商John Lewis在2015年推出的圣诞短片《The Man on The Moon》，讲述了一个小女孩无意中通过家中的望远镜看到了遥远月球上的一位独居老爷爷，老爷爷寂寞而哀伤的神色深深触动了小女孩。

小女孩努力地想与老爷爷交流，她折纸飞机，射箭，想把自己的画送到月球上，但都一一失败了。

最后在圣诞那天，她利用升气球给老爷爷送去了圣诞礼物。老爷爷拆开礼物，原来是一只望远镜，他通过望远镜看到了地球彼方的张灯结彩，也看到了同样拿着望远镜，对他微笑招手的小女孩……

无法突破的时空距离，并不能阻挡两颗靠近的心，最后广告打出“让每个人都在圣诞感受到被爱”的主旨，淡淡的温情感人肺腑。

2、温暖，源于笑点

同样也是John Lewis的出品，今年的圣诞短片《Buster The Boxer》则换了逗趣画风。圣诞前夕，一位普通家庭的爸爸努力地搭好了一张圣诞蹦床，这可是明天要送给小女儿的圣诞礼物。

谁知这张蹦床被一群“不速之客”捷足先登了，呆萌可爱的小动物玩蹦床玩得不亦乐乎，那欢脱的神态都可以贡献为表情包了。

宠物狗玩蹦床时的一脸二逼，还有主人看着宠物狗蹦床的一脸懵逼，真的是喜感十足，让人忍俊不禁。

综上，元素、风俗、时机等客观因素为圣诞节打下了走红的基础，但真正将其发酵到白热化，归根到底在于圣诞节高度迎合了受众心理。你手上已有圣诞节这么一幅营销好牌，就看你懂不懂得把它打到用户痛点，赢得够不够漂亮。







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转载请注明: 爱运营 2016年12月23日 于 网站运营 发表