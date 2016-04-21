我用了两个月，做死了六次热点营销

写给奋斗在追热点前线的文案汪和运营狗们：我在2个月内写了6篇热点文章，结果都失败了。思来想去，还是决定把原因整理出来，分享给你们，希望你们吸取教训，在热点营销这条路上走的顺一点。

我做的热点营销，也许正在看这篇文章的你有扑面而来的熟悉感。没错，都是那些年我们一起追过的。现在，我选了4篇自身的例子，从失败的前因后果剖析热点的典型陷阱与出路。

做品牌热点借势分析的得与失

开春三月，刘诗诗和吴奇隆的大婚攻占了各大媒体，刷爆了社交平台，热点来的毫不意外，善于捕捉信息的文案和运营早已摩拳擦掌，蓄势待发。

因为3月20号大婚的时候正好是周末，不用干活的日子，我纯粹带着八卦的心围观了一通，并没有要在当天或者前一天就准备热点文章的想法。

婚礼的第二天，3月21日，周一，上班时间到。事件的热度还在维持，顺势搜索的一些借势文章，阅读量都相当不错，于是有了写一篇热点文章的念头。因为是偏私人娱乐性，角度比较局限，最后选取了品牌借势的方向写作，既结合了热点又符合公众号本身的定位。

但心有余而力不足，一个人完成选角度、找资料、找图片（没有头绪到处乱找的）、修改、排版的全过程，等发布出去，已经是晚上9点。热点早已消退，看的人寥寥无几。

问题出在哪里：

热点即将或者已经爆发的时候，没有第一时间把握住，甚至没想法；有团队的时候仍坚持单打独斗，资源没利用好；写作资料的查找杂乱无章法，浪费掉大量时间。

品牌热点借势分析的正确打开方式：

运营人员必须具备敏锐的洞察力、反应能力。明知道是引起广泛关注的事件，却不作借势的考虑，无疑犯了身为运营人员的大忌：没有做好随时随地进行创作的自觉，把握热点的意识薄弱，最终只会错失良机。 运营团队的沟通合作很重要，认为什么都只能自己干，不想麻烦别人，或者害怕自己的功劳被分享的想法都是不可取的。俗话说：众人拾柴火焰高，让其他人帮忙找找图片，商量一下写作角度，给点内容的意见，或许，时间能减少一大半。 做品牌热点借势分析时，最重要的就是找到足够多有代表性的品牌，了解它们为这个热点所做的一些文案、营销、活动。去哪里找？如今，绝大部分的品牌都有自己的官方微博，微博就成了品牌追热点最常用的平台。我们找借势的品牌时，微博是首选与主要途径。怎样才能快速准确地找出借势品牌呢?请花一点时间关注那些频繁做热点借势的品牌，比如杜蕾斯、htc等等，给它们做好标签分类。以后，一有任何的热点，想写借势分析的文章，就不会像我这次那样，无头苍蝇乱找一通；只需要到微博关注里面找就可以了，能省下相当多的时间。 学会看图说话。品牌借势的分析，说白了，看的就是你有多能吹，你的看图说话能力牛不牛。因为，品牌发布的一张图片，里面带有的一两句文案，就是它全部的借势。你必须根据这样的图片和文案，快速组织语言，扩展它的内涵，提升它的层次。既是凑字数，又是表达作者个人的观点解读，进一步点题。

所以，务必多涉猎不同的书籍，有空的时候写点文字，锻炼表达能力，也能为快速高效成文打下坚实的基础。

面对不可知的突发性热点无法把握

4月12日，小伙伴们又一次感受到了个人的魅力。这次的主角是位被称作活在教科书里的科学巨匠——英国物理学家霍金。没有任何预兆，一条发布在10：12的微博引来数以百万计中国网民的响应。

我很快就关注到这个消息，这也是经常刷微博看朋友圈的意外收获—通过新浪微博的信息推送获知。但开始的半小时，还不太敢确定是否会形成传播形势。直到不断刷新的过程中，发现粉丝数以万为单位增长时，终于意识到热点就要来了，马上着手准备文章。

当时出了好几篇相关文章，但内容普遍简单，所以，我决定写全面一点，深入一点。然而，等我详细地写完一篇文章，已经是6个小时之后的事情了，再加上排版，发布出去是下午5点。在这期间，文章再次泛滥成灾，没有突出亮点的只能石沉海底。

问题出在哪里：

有做出“是否会成为热点”这样的思考，但缺乏主见，不够果断，最终没下定论；过于追求内容的完美，忽略了时效性。

不可预知的突发热点，该如何把握好：

作为运营人员，多点自信，不要让犹豫不决占了先机。对于突发事件，当看到任何蛛丝马迹，自己觉得有向热点方向发展的，果断写起来，或者至少留意并了解它的经过，看看相关资料，一旦真成热点了，你就先人一大步。 突发性热点，抢的就是时间，争的就是速度。所以，我当时犯的最大一个错误就是，在争分夺秒的时候刻意追求完美。其实，在突发事件出现时，大多数受众还处于不知的状态，他们最需要的也仅仅是获知有这么一件事发生了，其次才是更深层次的了解。所以，运营人员在追突发性热点时，请记得把时效性放第一位，内容放第二位。 如何快速写一篇突发性热点文章：资讯+引用，这是最简单粗暴的方式。具体来讲，就是写一段介绍这个热点事件始末的文字，然后几句话亮出自己的观点，最后大量引用网友粉丝的评论或者某些意见领袖的看法。 短时间内找不到角度入手怎么办？去”搜狗微信“搜热点相关的文章，选两篇题目比较吸引的，点进去，快速浏览小标题，从中借鉴它们的选题角度，并以此得出自己的入手点。

可预知的热点被搞砸了

4月14日，科比职业生涯的最后一场比赛，世界瞩目。从去年11月份发布的退役声明中，可以准确推算出科比正式退役的日子，并可预见热点爆发的必然性。

这时候，就是“发布时间”以及“内容吸引力”的角逐。

但，我在科比比赛的当天才知道该信息，因为兴趣使然，从不会主动关注篮球甚至是体育资讯，在时间上输了一大截。然后，在写作过程中，花了好几个小时去了解科比此人。最后，鉴于对篮球知识的欠缺以及主人公的陌生，走情怀的角度完全表达不出该有的感情，写的生硬。发布时间也已经是下午5点，时效性完全没把握好。

同样是追科比的热点，公众号“i黑马”这篇文章却无比成功。首先，文章推送的时间把握的恰到好处，下午1点左右，正是科比最后一场比赛结束的时间点，话题讨论被推向高潮，热度达到最高峰，是传播的最佳时机；其次，标题极具时效性，“60分完美逆转“新鲜出炉就被嵌入其中，传达一种最及时最热的信息；最后，选题戳中G点，”不求10W+,只为了对他的感情“，直接一针见血，引起球迷感情的共鸣。

图片来源：i黑马

对于可预知的热点，该怎样把握？

已经获知热点爆发时间，并决定做相关借势的，请提前准备一篇内容完整、做好排版、具备发布性的文章。必须全面剖析这个热点的特征，试着从多角度选题，比较分析选出最适合的入手点，并且不要把文写死，预留随时加入、减少、改变某些内容的空间，以防热点爆发时出现意想不到的情况。 文章发布时间紧跟热点的变化，善于从热点的性质和发展趋势洞察爆发点，要么在即将爆发前要么在爆发的最高潮做推送，达到博取最大关注度的目的。 追热点要有个度，那种“宁可错杀一千不可错过一个”的盲目思想是不可取的。什么时候该追，什么时候该放弃，都该有所考虑，并不是所有的热点都追。那些已经过时、热度消退、文章泛滥、毫无头绪的热点，不追也罢。 各类节假日、新品发布会等等都有可能成为热点，它们的时间是固定或者早知的，想要先人一步抓住时机，最有效的方法就是整理一份潜在热点爆发的时间表，按月份顺序标记。这样一目了然的方式，时刻提醒着运营人员未来将要到来的热点事件。 运营人员应该对所有的资讯都有所涉猎， 不能因为不是自己感兴趣的东西，就毫不关心。

具有长时间持续性的热点或许该这样追

4月14日，太阳的后裔迎来大结局，再次掀起热议狂潮。这部韩剧，你或许没有看过，但一定听说过，它的热浪足足持续了2个多月，让无数自媒体人、段子手、运营人为之疯狂，数以万计的文章铺天盖地般袭来。

然而，真正把热点借势做好的，少之又少，大部分都被淹没在泛滥的热潮中。我就是失败者之一。

作为韩粉加运营，写这样的热点再适合不过了。但是，对于这部隔几天换个话题占据热搜的韩剧，我没有抓住特定时间段的爆发点，只是随意选择了开始的时间；另外，在已经知道有非常多同角度热点文章的情况下，还是选取了营销分析为入手点。文章在大结局的前一天发布出来，本该是热点爆发的小高潮，却意外的冷清，效果甚差。

再看看公众号“王左中右”这篇10W+的文章，选题切入的角度神乎其神，当所有人都议论这部剧有多好看、长篇大论它如何爆红的时候，这篇热点文跳出已有的模式，从另类角度出发，写别人没有写过的，新鲜感十足。其实里面的内容和《太阳的后裔》这部剧毫无关联，但它确实又借了这么一个热点，虽然仅仅是表面。

图片来源：王左中右

因此，对于长时间持续性的热点，可以这样做：

由于持续的时间过长，内容能想到的都已经被写过了，受众早已视觉疲劳，接受无能。这时，最有效的方法，就是挖掘新角度，选题立意出乎意料但仍在自己可以把握的范围内。做不到最快的，就做最特别的。 长时间的热点没有消退，说明它不仅仅只有一次性的高潮，它必须是在每个不同时间点由不同的小高潮延续。就像太阳的后裔，就出现了“宋仲基撩妹”、”太阳的后裔第x集“等等热门话题。对此，要清楚你想借势的主题是综合的，还是分段的，选好那个时点对应的传播热潮，并在这个小热潮消退前做好发布，才能达到应有的效果。 如果，热点开始已经过了比较长一段时间，又实在想不到独特的、新颖的话题，建议放弃追热点，因为无法引起兴趣的热点借势，纯粹是浪费时间和精力。

最后，重要的就是吸取经验和教训，看完这篇文章，如果能够引起你些许的深思，并在往后的热点路上不重蹈覆辙，也不枉我把失败毫无保留的展露出来。

作者：草莓君，广州麦多网络科技有限公司新媒体运营人员，负责运营微信公众号“活动盒子”（huodonghezi_com），致力于做有节操的运营汪、优雅的文案狗，正在努力成长中。







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转载请注明: 爱运营 2016年04月21日 于 网站运营 发表