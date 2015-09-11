每个运营人都该知道的短信营销知识

如今EDM邮件营销基本被放弃，电话营销基本是骗子在用，短信也在浪潮中日渐式微，目测不久短信营销会成为失落的技能。

如验证码等产品功能类短信不是本喵势力范围，这里讲的营销性短信，是在未征得用户同意情况下，主动发送给用户的信息。

一、内容

在短信内容这里首先阐明，内容≠文案。文案的目的是道明来意，不会让用户反感，且让TA对本条短信产生兴趣；而内容要表达我是谁、你是谁、我来干嘛、你需要干嘛等信息，显然内容包括文案。

我是谁：自报家门

用户看到短信后第一反应是：谁发来的？所以自报我是谁是最重要的信息。把我是谁的信息放在短信末尾不是啥好习惯，因为用户在预览模式下没看到你是谁，有3/4的可能直接删掉信息而不会费力解锁打开仔细查看。

你是谁：用户归属

运营者还可以把用户在网站的用户ID带入短信中，可能用户会立即想起与网站的故事，召回率理然提升。当然，最好隐藏部分用户ID，保证信息不会泄露，降低用户反感程度。

我来干嘛：文案/说明来意

最想要与用户诉说的都在这里，运营喵可以充分施展自己的才华，相信大家也是将大部分精力放在这部分，领导更是一改再改，喵哥只想说一个点，天马行空时不要出现自嗨文案，用户不知所以然。

你需要干嘛：引导

短信带链接可唤醒浏览器，让用户来到您准备的落地页，为了用户留存，落地页最好能引导下载APP，毕竟使用APP更稳定，触达0成本.

长度

每条短信70字，最好留出1~3个空字符以防各种原因把你千辛万苦精简的短信劈成两条发送。

二、对象

喵哥长期短信营销实战就得到一个总结：要精准。大量的短信轰炸并没有什么卵用，投诉率倒是升高不少，可能会导致渠道被封，又会浪费好几个工作日寻找新的通道。

细分用户

运营目的决定你对用户分类标准，这一类用户拥有相同的特点，投其所好总不会错，小范围推送也可以把风险降到最小。另一个分类标准是短信打开意愿。如果以往的触达你会在链接上做标记，那么容易得到用户打开短信的比例、以及对啥文案关键词有敏感度，结合TA在网站的行为，可以反推出相似用户。

AB测试

AB测试同样可以运用到短信上：同样指标的两组用户对不同短信的反应，和两组不同的用户对同一条短信的反馈，都会体现在数据上。有意思的数据还体现在手机号码上，可以观察不同号段用户的打开率、付费能力等。

三、时间频率

推送频率

为了把骚扰降到最低，朋友圈广告48小时最多只能展示一条，由彼及此，我们发现有时候自己的短信、PUSH推送竟然如此密集。通道发送能力也是重要考量，通道单位时间内发送过多、通道对单一手机号码发送过多会被管制

推送时间

一个栗子足够，喵哥曾在凌晨两点收到过Uber的营销短信，不知道他们是不是美国发来的短信，为嘛会在中国的凌晨收到。不合时宜的营销，会让用户厌烦你。

四、退订&屏蔽

近年工信部对商业短信管制加强，【回复TD退订】俨然短信标配。规范有利用户体验，对运营人来说一减少了订阅用户，二又少了8个字写营销文案。不必担心用户退订，退订的用户极大概率不是你的目标用户，在这8个字符上是不是可以做文章？回T退订？或者给出退订链接、方式，引导用户到指定页面，顺道还能在页面做营销。

屏蔽方式有一被用户拉入用户黑名单，二被系统标记到黑名单。被系统标记到黑名单，可以通过如小米黄页等查看，只要公司配备足够的测试机，就能发现通道被封；被用户拉入黑名单，只能通过多次测试用户是否登录等数据判断。

五、其它

高打开率不一定表示营销成功。用户打开落地页，发现跟文案风马牛不相及，极容易出现心里落差。

诚意，别来虚假的。通过营销而来的用户，大多为了利益。如果您没有实在的利益支撑，普通用户会关掉了事，较真的用户来投诉你，或者在社交网络进行负面宣传，导致用户跑到竞争对手那里就不好了。

统计。数据统计是衡量短信营销成功与否的标准，相信领导们也会拿数据来给你的KPI打分。一份靓丽的数据统计，是经过艰苦奋斗来的，虽然在短信通道这么不起眼的小事上，也是能挖掘出很多内容来的。







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转载请注明: Luffy 2015年09月11日 于 网站运营 发表