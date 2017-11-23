10条营销血泪感悟，只有顶级玩家才懂！

原标题：营销的10条碎碎念

1、要为企业制定营销打法的风格，请先搞搞清楚老板的性格

附赠：一位专家看到果农正在修剪果树，便走过去说，“照你现在的修剪方式，到了秋天满树能结三两颗苹果就不错了，不如试试花钱跟我学新的方法吧。”果农转过头淡淡地说，“要是秋天能结出三两颗苹果我还挺高兴的，因为这TM是棵梨树！”

2、很多市场细分并不是延展出新市场，只不过是把原有市场中的一些亚需求Highlight出来而已

附赠：老板，这张披萨还是切4片吧，切8片肯定吃不完！

3、在营销中，别总想着颠覆经典和规则，先能把利基市场和细分市场的区别搞清楚再说

附赠：这个馒头太难吃了，要不咱们研发一款带馅儿的馒头吧！

4、当你在营销领域混上五六年后就会发现，构建出知识体系结构，远比追逐一些网红营销概念更有价值

附赠：名震一时的神曲小苹果，现在大爷大妈跳广场舞都不用了。

5、所谓消费升级，就是将产品从性价比提升到物超所值

附赠：你的产品，是价值决定价格，还是价格塑造价值？

6、营销真正的发力，其实是从消费者和你的老板都不再轻易痴迷和上当那一刻才开始的

附赠：颜值高的小鲜肉才不会学搭讪指南。如果当年24小时无休追过的热点、不是为何就降生出来的H5项目、只会发鸡汤早安的企业微博，都还管用的话，还要营销人干什么？

7、世界上不仅仅是只有一二线城市的，各种企业和品牌要总跟一二线城市的白领过不去，他们已经被逼疯了，并没那么想做你的目标受众

附赠：之所以那么多人喜欢研究一二线城市是因为他们只了解且懒到只肯了解一二线城市而已。

8、为什么APP的拉新成本会越来越高？因为对用户而言，那是APP迁移成本

附赠：许多微创新APP所圈定的新用户，其实早就被其它品牌和产品喂养过一次了，没有一个手机或电冰箱的企业会痴迷于寻找从没用过手机或电冰箱的消费者，但为何互联网中的创业者就如此痴迷自己的产品举世无双呢？

9、很多企业（尤其是餐饮），你的品牌出现差评，很有可能是因为你的某项产品/服务做得太出色了

附赠：很多被高端形象吸引过，穿着晚礼服过来的消费者，是不会想要并爱吃你提供的10元一份的高性价比盖浇饭的。

附赠：当你在市场中手撕鬼子（经验）三四年后，才突然发现，老子其实有枪（知识）！

没看懂或不过瘾都没关系，可以留言告诉我，我们拿出一条都能讲成一篇推送，要相信我话痨的实力。

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本文由骂我（ID:mawo178）