时尚电商如何组建高效的市场部？

专栏第一期：时尚电商，如何组建一个高效的市场部？
我们会分为2篇 来讲
做事篇：市场部如何做事，合理配置资源
用人篇：市场部需要哪些人
适合用户：
在时尚品牌／时尚电商，负责市场推广的总监以下层级
营销和电子商务学生，希望入行的新人
本文约4000字，阅读约8分钟。适合收藏起来找完整时间看。
第1篇：市场部如何做事，合理配置资源
目录：
- 如何定义时尚电商
- 市场部的价值与工作目标
- 市场部有哪些推广渠道
- 市场部的资源错配
- 营销规划，监测和调研
Q：如何定义时尚电商
为了大家好理解，瓜瓜先为时尚电商作一个界定。
- 从品类界定：特指服饰、鞋包、奢侈品、珠宝类。不包括美妆、家居，泛生活方式领域。
- 从销售渠道界定：指通过网站，APP，微信销售
- 从品牌数量界定：包括单个时尚品牌官网；多品牌平台；时尚内容导购网站
Q：时尚电商市场部价值与工作目标
- 市场部的价值：1，当期带来销售；2, 远期塑造品牌
- 相应的工作目标：1，为网站引客流，促进销售；2, 宣传品牌，提升品牌知名度和美誉度。
Q：时尚电商市场部有哪些推广渠道
为了这两个目的，市场部可以用的手段非常多。分为8大类：
Q1与用户通过社交媒体沟通
Q2明星、博主合作
Q3娱乐节目植入
Q4购买线上广告为网站引流
Q5推广APP，增加新激活
Q6时尚媒体公关传播
Q7通过异业合作获得新粉丝
Q8建立、维护核心粉丝群
如果是市场总监，需要统领以上模块。如果是新人，就从其中某个模块做起。下面咱们看看每个模块具体做什么。请跟上老司机的进度啊
Q1与用户通过社交媒体沟通
社交媒体是时尚品牌最常用的渠道，在中国是微博和微信（当然还有其他可选。 在海外主要是Facebook；Instragram；twitter）
随着移动互联网发展，双微渠道已经演变成另一种形式的网站。很多新的时尚品牌在创业开始，都不做网站或者app，但是一定会开通微信、微博。
与用户通过社交媒体沟通，包括3个部分
1, 日常沟通
就是每天发布微博和微信。
日常沟通需要制定沟通的主要内容和频率。沟通内容除了上新，营销活动，品牌故事以外，完全可以自主发挥，空间很大。
2，活动推广
在节事期间，品牌上新或促销期，双微渠道要制定专门的方案。主要目标是吸引新粉丝，增加商品曝光，吸引粉丝互动。最考验能力的就是互动方案的策划。利益、趣味性是关键。
在这里要特别提出关注下美图。美颜滤镜可以根据品牌的需要定制，上亿的使用用户，是非常有潜力的推广渠道
3, 社交媒体广告
在活动推广时，可以配合购买社交媒体的广告，增加曝光力度。微博和微信都有几种广告形式，以曝光数量来收费。
新媒体团队，既要负责日常发布，也要负责活动策划。
Q2与明星，博主合作
这是时尚营销非常依赖的一个营销渠道。也有很多种形式。
与明星合作，不一定是要签代言人。可以是签微代言，项目制合作。与明星经纪人建立关系，把衣服借给明星，使用明星的街拍，节目图片宣传也是一种方式。
博主的合作在前两年是性价比很高的方式，而现在排名在前的博主价格越来越高。所以不太有钱的时尚电商要维护自己的博主库。挖掘哪些“还在成名路上的博主”。给博主独家优惠，展示自家的服装。
如果是品牌知名度很高，重点宣传的系列，那可以直接使用最知名的博主，甚至和博主做联名款。包先生，黎贝卡都已经有先例。
要特别注意的是明星博主的调性、风格和自家品牌的诉求是否一致。甄别博主是非常重要的。
博主维护团队需要挖掘博主，和博主保持沟通，执行合作项目，并监测效果，优胜劣汰。
Q3娱乐节目植入
娱乐植入也是时尚品牌推广可以采用的形式。不论是电影，电视，网综。特别是时装剧，植入得当，会有大批博主扒剧里的穿着，品牌就火了。
但怎么能保证，你植入的剧会火呢？这就考验眼力和运气了。
娱乐植入是一种低成本的获得曝光的机会。也是需要持续经营的。娱乐营销团队需要不断挖掘合作机会，策划合作形式。
以上三种手段，是时尚电商做市场推广非常重要的手段，并且经常配合使用。
Q4购买线上广告，为网站引流
购买线上广告是一种常规的做法。
其优点是，广告收费都是按照广告展示次数或者广告被点击的次数计算，效果和成本容易预估。也就是一分钱，一分货。
因为技术控制，投放都已经可以做到细分人群属性。
缺点是，广告收费由广告平台控制，成本越来越高。并且，广告曝光和点击，并不一定能带来购买。
为网站引流的最常用广告就是 搜索广告和展示广告。
搜索广告就是百度的广告位置（或许因为医疗广告事件，很多人已经知道，广告占据了搜索最上面的位置）
展示广告，则出现在各大网站，你出没的地方。可以根据用户的兴趣标签和cooki定位。比如你前脚刚在某网站看完一个Prada的新包，后面就发现不论你去哪个网站，都能看见这个包的广告，这就是如影随形的定向展示广告了。
媒体采购团队负责购买广告，并优化广告效果。执行上可以找广告代理公司；也可以inhouse自家操作。
还有一个不用广告费也能引流的办法是 SEO，搜索引擎排名优化。需要有专业的SEO团队来优化网站结构，提高被百度收录的机会。
Q5推广APP，增加新激活
对于较大的时尚电商，通常在网站之外还有一个APP。而新创业的电商，则要么只有微信，要么是微信＋APP。所以APP的推广也是重要的工作。
以下是市场上主流的，可以直接带来app下载激活的广告形式：
今日头条的原生广告／微信内的广点通广告／各大应用市场推广／APPstore 榜单优化（冲榜）／锁屏广告
当然，推广APP并不是只有买广告。社交媒体，异业合作也可以。只要营销活动能巧妙引导下载APP就可以。
App推广团队，需要购买app广告，设计广告样式，和开发团队设计引导流程，并随时调整。
Q6时尚媒体公关传播
是在时尚行业相关的网站或平面杂志，发布新闻，内容包括：开新店，引入新品牌，CEO重要发言等。
对小时尚电商来说，公关传播的主要目的，是要消费者看到企业的正面形象，既‘我还好好的活着那，没倒闭’。
对大的时尚电商，则突出重大的品牌活动，产品发布，提高品牌美誉度。
当有大营销活动时，品牌搜索量会猛增，新闻稿被搜索的几率就很大。所以在预热阶段，公关团队要备好稿子，选好媒体。营销活动，公关先行。
Q7通过异业合作获得新粉丝
异业合作是一种很好的补充手段，特别对于小型时尚电商。因为不需要广告费用。异业合作的目标通常是获得微信粉丝，推广APP，发放优惠券。
常用的合作对象有两种
1 餐饮，打车这样O2O企业，用户量巨大；
2 化妆，造型，鲜花，旅行，穿搭等 女性用户的小而美APP
异业合作团队需要拓展合作伙伴，策划合作方案；
3 优惠券，折扣导购站点。
Q8建立、维护核心粉丝群
很多小的时尚品牌，最开始是从维护种子用户开展业务的。不论是初创品牌，还是已经很知名的品牌。维护社群，都有很多好处，可以及时获得用户真实反馈。也是免费的口碑传播渠道。
社群团队，需要想办法让更多的粉丝加入社群。设计互动和奖励维护社群活跃。
——中场休息一下——
工作好多啊，先缓缓。
以上就是时尚电商市场部的主要推广手段了，每项都是一个专业序列，潜心钻研都能有上升空间。并且在甲方和乙方之间做职业转换。
我们会在［用人篇］里讲需要的工作能力。
然而这么多手段，如何取舍？我们并不需要把上面的事都做一遍。难点在于如何更合理的配置市场资源
Q市场部的资源错配
咱们先来拆解，市场推广成本＝媒体费用＋物料费用＋市场部人员成本＋推广机会成本
资源错配包括：选择了错误的媒体；传达了错误的推广信息；市场工作能力和岗位要求不匹配；宣传时机不对，内外部没有准备好。
错误的资源配置，不止是媒体费用浪费，包括物料和人员成本都会浪费。而且还浪费了推广机会，给竞争对手机会。
为了避免资源错配。我们要进行营销规划；效果监测；用户调研
Q1 营销规划
我们以月度规划为例，讲下步骤和重点考虑因素：
1, 品牌／商品卖点。这需要和买手或者商品管理团队沟通。是否有知名度，在国内市场是否被熟知，在哪些群体中最受欢迎。受欢迎的原因是什么。
2, 品牌调性和主打的客户群体是什么，一般时尚电商的核心人群，都是25－40岁的女性（如果是男性品牌就是男性），因为品牌调性的不同，可以再细分用户特征。
3, 品牌的销售渠道和地区。是线上官网；app；还是微信。线上为主力还是线下为主力。主打一线城市还是其他。
4, 设计营销主题。营销主题既要参考时尚品本身的季节性，也考虑到电商的节事。时尚品的特点就是，一年要分为4个季节出不同的系列；在同一季，又要分为上新、销售旺季、打折季。可以设计不同的营销主题。
5,适合的推广渠道。我们前面提到了8种推广渠道，里面会有各种层级的资源可以使用。经过多次拓展和试验，一个特定品牌就会有自己常用的资源库。
6, 确认推广目标和预算。
推广目标有新顾客数，销售额；APP新激活。市场部一般不承担销售任务，或者是部分承担。但仍然要对销售额敏感，并据此制定销售预算。
销售预算可以参考销售额比例制定，并根据对商品的重视程度和公司财务预测来调整。制定预算是个反复的过程，需要几轮调整。
总结一下，市场营销规划考虑的要素是：
用户特点＋商品特点＋营销主题＋推广渠道＋推广目标＋推广预算。
Q2 建立监测报表，评估推广效果
数据监测分为一般是分日，周，月，活动期。
数据监测的范围是单个推广渠道；所有渠道整体。
数据报表采取系统＋人工的方式做。对于数据化程度比较高的公司，有自家的数据系统可以看数据报表。如果数据化程度比较低，要手工excel汇整。
社交媒体；博主；网站广告；APP推广这些外部推广数据都需要从投放渠道获得，再和自家的销售数据整合。经过长期积累，就形成了推广的benchmark。
Q3 用户调研
用户调研是时尚电商比较忽视的。其实用处非常大。
调研包括顾客需求和生活方式，品牌，商品，服务满意度。
调研的方式也很灵活。如果没有费用，可以采用社交媒体、网站发放问卷来收集回复。也可以在核心用户群内收集。
如果有费用，就可以用正规的调研公司，进行大样本量的问卷调查，和多个纬度的焦点小组访谈。对整个行业的发展，用户生活态度和购买偏好做调研。
Q市场部不只花钱买广告就可以
最后我们纠正一个误区，就是市场部只懂花钱推广就够了。
错！我们上面提到的工作内容，是时尚电商市场部的主要职责。除此之外，成为一个好的营销师，还需要了解其他部门的工作，以及如何协同工作。这些包括：
1，多和买手或运营部门沟通，了解你推销的时尚品牌有什么卖点，文化，他吸引什么用户。如果不懂时尚内涵，平时多补课
2， 与网站运营团队沟通，一起讨论合适的营销主题
3 ，与产品经理讨论网站用户购买流程和体验。网站体验会影响到客流转化率，也就是市场推广的效率
4 ，大活动时需要和技术、物流部门讨论 承接能力，避免宕机和爆仓
第一期，做事篇的内容就介绍到这里。你对这个新栏目有什么期待？有哪些问题希望老司机来解答？欢迎在后台和瓜瓜互动。
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