时尚电商如何组建高效的市场部？

专栏第一期：时尚电商，如何组建一个高效的市场部？

我们会分为2篇 来讲

做事篇：市场部如何做事，合理配置资源

用人篇：市场部需要哪些人

适合用户：

在时尚品牌／时尚电商，负责市场推广的总监以下层级

营销和电子商务学生，希望入行的新人

本文约4000字，阅读约8分钟。适合收藏起来找完整时间看。

第1篇：市场部如何做事，合理配置资源

目录：

如何定义时尚电商

市场部的价值与工作目标

市场部有哪些推广渠道

市场部的资源错配

营销规划，监测和调研

Q：如何定义时尚电商

为了大家好理解，瓜瓜先为时尚电商作一个界定。

从品类界定：特指服饰、鞋包、奢侈品、珠宝类。不包括美妆、家居，泛生活方式领域。

从销售渠道界定：指通过网站，APP，微信销售

从品牌数量界定：包括单个时尚品牌官网；多品牌平台；时尚内容导购网站

Q：时尚电商市场部价值与工作目标

市场部的价值：1，当期带来销售；2, 远期塑造品牌

相应的工作目标：1，为网站引客流，促进销售；2, 宣传品牌，提升品牌知名度和美誉度。

Q：时尚电商市场部有哪些推广渠道

为了这两个目的，市场部可以用的手段非常多。分为8大类：

Q1与用户通过社交媒体沟通

Q2明星、博主合作

Q3娱乐节目植入

Q4购买线上广告为网站引流

Q5推广APP，增加新激活

Q6时尚媒体公关传播

Q7通过异业合作获得新粉丝

Q8建立、维护核心粉丝群

如果是市场总监，需要统领以上模块。如果是新人，就从其中某个模块做起。下面咱们看看每个模块具体做什么。请跟上老司机的进度啊

Q1与用户通过社交媒体沟通

社交媒体是时尚品牌最常用的渠道，在中国是微博和微信（当然还有其他可选。 在海外主要是Facebook；Instragram；twitter）

随着移动互联网发展，双微渠道已经演变成另一种形式的网站。很多新的时尚品牌在创业开始，都不做网站或者app，但是一定会开通微信、微博。

与用户通过社交媒体沟通，包括3个部分

1, 日常沟通

就是每天发布微博和微信。

日常沟通需要制定沟通的主要内容和频率。沟通内容除了上新，营销活动，品牌故事以外，完全可以自主发挥，空间很大。

2，活动推广

在节事期间，品牌上新或促销期，双微渠道要制定专门的方案。主要目标是吸引新粉丝，增加商品曝光，吸引粉丝互动。最考验能力的就是互动方案的策划。利益、趣味性是关键。

在这里要特别提出关注下美图。美颜滤镜可以根据品牌的需要定制，上亿的使用用户，是非常有潜力的推广渠道

3, 社交媒体广告

在活动推广时，可以配合购买社交媒体的广告，增加曝光力度。微博和微信都有几种广告形式，以曝光数量来收费。

新媒体团队，既要负责日常发布，也要负责活动策划。

Q2与明星，博主合作

这是时尚营销非常依赖的一个营销渠道。也有很多种形式。

与明星合作，不一定是要签代言人。可以是签微代言，项目制合作。与明星经纪人建立关系，把衣服借给明星，使用明星的街拍，节目图片宣传也是一种方式。

博主的合作在前两年是性价比很高的方式，而现在排名在前的博主价格越来越高。所以不太有钱的时尚电商要维护自己的博主库。挖掘哪些“还在成名路上的博主”。给博主独家优惠，展示自家的服装。

如果是品牌知名度很高，重点宣传的系列，那可以直接使用最知名的博主，甚至和博主做联名款。包先生，黎贝卡都已经有先例。

要特别注意的是明星博主的调性、风格和自家品牌的诉求是否一致。甄别博主是非常重要的。

博主维护团队需要挖掘博主，和博主保持沟通，执行合作项目，并监测效果，优胜劣汰。

Q3娱乐节目植入

娱乐植入也是时尚品牌推广可以采用的形式。不论是电影，电视，网综。特别是时装剧，植入得当，会有大批博主扒剧里的穿着，品牌就火了。

但怎么能保证，你植入的剧会火呢？这就考验眼力和运气了。

娱乐植入是一种低成本的获得曝光的机会。也是需要持续经营的。娱乐营销团队需要不断挖掘合作机会，策划合作形式。

以上三种手段，是时尚电商做市场推广非常重要的手段，并且经常配合使用。

Q4购买线上广告，为网站引流

购买线上广告是一种常规的做法。

其优点是，广告收费都是按照广告展示次数或者广告被点击的次数计算，效果和成本容易预估。也就是一分钱，一分货。

因为技术控制，投放都已经可以做到细分人群属性。

缺点是，广告收费由广告平台控制，成本越来越高。并且，广告曝光和点击，并不一定能带来购买。

为网站引流的最常用广告就是 搜索广告和展示广告。

搜索广告就是百度的广告位置（或许因为医疗广告事件，很多人已经知道，广告占据了搜索最上面的位置）

展示广告，则出现在各大网站，你出没的地方。可以根据用户的兴趣标签和cooki定位。比如你前脚刚在某网站看完一个Prada的新包，后面就发现不论你去哪个网站，都能看见这个包的广告，这就是如影随形的定向展示广告了。

媒体采购团队负责购买广告，并优化广告效果。执行上可以找广告代理公司；也可以inhouse自家操作。

还有一个不用广告费也能引流的办法是 SEO，搜索引擎排名优化。需要有专业的SEO团队来优化网站结构，提高被百度收录的机会。

Q5推广APP，增加新激活

对于较大的时尚电商，通常在网站之外还有一个APP。而新创业的电商，则要么只有微信，要么是微信＋APP。所以APP的推广也是重要的工作。

以下是市场上主流的，可以直接带来app下载激活的广告形式：

今日头条的原生广告／微信内的广点通广告／各大应用市场推广／APPstore 榜单优化（冲榜）／锁屏广告

当然，推广APP并不是只有买广告。社交媒体，异业合作也可以。只要营销活动能巧妙引导下载APP就可以。

App推广团队，需要购买app广告，设计广告样式，和开发团队设计引导流程，并随时调整。

Q6时尚媒体公关传播

是在时尚行业相关的网站或平面杂志，发布新闻，内容包括：开新店，引入新品牌，CEO重要发言等。

对小时尚电商来说，公关传播的主要目的，是要消费者看到企业的正面形象，既‘我还好好的活着那，没倒闭’。

对大的时尚电商，则突出重大的品牌活动，产品发布，提高品牌美誉度。

当有大营销活动时，品牌搜索量会猛增，新闻稿被搜索的几率就很大。所以在预热阶段，公关团队要备好稿子，选好媒体。营销活动，公关先行。

Q7通过异业合作获得新粉丝

异业合作是一种很好的补充手段，特别对于小型时尚电商。因为不需要广告费用。异业合作的目标通常是获得微信粉丝，推广APP，发放优惠券。

常用的合作对象有两种

1 餐饮，打车这样O2O企业，用户量巨大；

2 化妆，造型，鲜花，旅行，穿搭等 女性用户的小而美APP

异业合作团队需要拓展合作伙伴，策划合作方案；

3 优惠券，折扣导购站点。

Q8建立、维护核心粉丝群

很多小的时尚品牌，最开始是从维护种子用户开展业务的。不论是初创品牌，还是已经很知名的品牌。维护社群，都有很多好处，可以及时获得用户真实反馈。也是免费的口碑传播渠道。

社群团队，需要想办法让更多的粉丝加入社群。设计互动和奖励维护社群活跃。

——中场休息一下——

工作好多啊，先缓缓。

以上就是时尚电商市场部的主要推广手段了，每项都是一个专业序列，潜心钻研都能有上升空间。并且在甲方和乙方之间做职业转换。

我们会在［用人篇］里讲需要的工作能力。

然而这么多手段，如何取舍？我们并不需要把上面的事都做一遍。难点在于如何更合理的配置市场资源

Q市场部的资源错配

咱们先来拆解，市场推广成本＝媒体费用＋物料费用＋市场部人员成本＋推广机会成本

资源错配包括：选择了错误的媒体；传达了错误的推广信息；市场工作能力和岗位要求不匹配；宣传时机不对，内外部没有准备好。

错误的资源配置，不止是媒体费用浪费，包括物料和人员成本都会浪费。而且还浪费了推广机会，给竞争对手机会。

为了避免资源错配。我们要进行营销规划；效果监测；用户调研

Q1 营销规划

我们以月度规划为例，讲下步骤和重点考虑因素：

1, 品牌／商品卖点。这需要和买手或者商品管理团队沟通。是否有知名度，在国内市场是否被熟知，在哪些群体中最受欢迎。受欢迎的原因是什么。

2, 品牌调性和主打的客户群体是什么，一般时尚电商的核心人群，都是25－40岁的女性（如果是男性品牌就是男性），因为品牌调性的不同，可以再细分用户特征。

3, 品牌的销售渠道和地区。是线上官网；app；还是微信。线上为主力还是线下为主力。主打一线城市还是其他。

4, 设计营销主题。营销主题既要参考时尚品本身的季节性，也考虑到电商的节事。时尚品的特点就是，一年要分为4个季节出不同的系列；在同一季，又要分为上新、销售旺季、打折季。可以设计不同的营销主题。

5,适合的推广渠道。我们前面提到了8种推广渠道，里面会有各种层级的资源可以使用。经过多次拓展和试验，一个特定品牌就会有自己常用的资源库。

6, 确认推广目标和预算。

推广目标有新顾客数，销售额；APP新激活。市场部一般不承担销售任务，或者是部分承担。但仍然要对销售额敏感，并据此制定销售预算。

销售预算可以参考销售额比例制定，并根据对商品的重视程度和公司财务预测来调整。制定预算是个反复的过程，需要几轮调整。

总结一下，市场营销规划考虑的要素是：

用户特点＋商品特点＋营销主题＋推广渠道＋推广目标＋推广预算。

Q2 建立监测报表，评估推广效果

数据监测分为一般是分日，周，月，活动期。

数据监测的范围是单个推广渠道；所有渠道整体。

数据报表采取系统＋人工的方式做。对于数据化程度比较高的公司，有自家的数据系统可以看数据报表。如果数据化程度比较低，要手工excel汇整。

社交媒体；博主；网站广告；APP推广这些外部推广数据都需要从投放渠道获得，再和自家的销售数据整合。经过长期积累，就形成了推广的benchmark。

Q3 用户调研

用户调研是时尚电商比较忽视的。其实用处非常大。

调研包括顾客需求和生活方式，品牌，商品，服务满意度。

调研的方式也很灵活。如果没有费用，可以采用社交媒体、网站发放问卷来收集回复。也可以在核心用户群内收集。

如果有费用，就可以用正规的调研公司，进行大样本量的问卷调查，和多个纬度的焦点小组访谈。对整个行业的发展，用户生活态度和购买偏好做调研。

Q市场部不只花钱买广告就可以

最后我们纠正一个误区，就是市场部只懂花钱推广就够了。

错！我们上面提到的工作内容，是时尚电商市场部的主要职责。除此之外，成为一个好的营销师，还需要了解其他部门的工作，以及如何协同工作。这些包括：

1，多和买手或运营部门沟通，了解你推销的时尚品牌有什么卖点，文化，他吸引什么用户。如果不懂时尚内涵，平时多补课

2， 与网站运营团队沟通，一起讨论合适的营销主题

3 ，与产品经理讨论网站用户购买流程和体验。网站体验会影响到客流转化率，也就是市场推广的效率

4 ，大活动时需要和技术、物流部门讨论 承接能力，避免宕机和爆仓

第一期，做事篇的内容就介绍到这里。你对这个新栏目有什么期待？有哪些问题希望老司机来解答？欢迎在后台和瓜瓜互动。