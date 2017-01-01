如何以低成本玩转营销？

作为一个营销圈的老司机，对于如何做营销，特别是数字营销，我来分享一下。

咳咳

下面进入正题。

我推荐几种低成本的、有效的营销方式，

社群营销

SEO优化。

下面讲解实操步骤。

社群营销怎么做？——简单易上手的营销好技巧

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僵尸粉刷量、取关率高、内容管理成本高……微信公号一片红海的现状下是哀鸿遍野。反之，基于相同或相似兴趣爱好而产生的强关系链——“社群”则离用户更近了一步，甚至超过公众号成为了粉丝互动最多的地方。基于社群产生的一种营销模式——“社群营销”应运而生。

掌握了“社群”就掌握了离用户最近的“媒体”

第一，用户流失率低、成本低。社群只需要把成员拉进来，稍加维护、引导就行。但APP需要下载、安装，开发成本高；公众号容易运营不佳，难以产生价值，即使试图用小游戏增加活跃度，效果依然不佳。

第二，用户活跃度高。用户能产生互动、产生内容、产生价值，也就是UGC路线。

第三，销售转化率高。因为互动，成员信任度高，容易形成转化。同时跟用户示范效应（也就是托儿）有关系，成员效仿他人消费行为，促进转化。

第四，社群不易被封。社群是隐蔽的，隐私性较好；不容易受政策影响，易于转移于其他平台。

哪些行业适合社群营销，它能带来哪些收益？

传统运营是偏线上的，社群营销在某种环境下可以说是偏线下的，能够产生线下的深度互动。适合社群营销的产品或服务有两个特征，一是中低频的产品，二是用户偏中高端、在线上无法完成交易闭环。

社群营销的客单价一般在1000元-100万元之间，主要为中产阶级。金融、私人银行、车企等低频业务，服装、3C等中频业务都比较适合做社群营销。快销品就不太适合做社群营销，它本身在线上可以完成交易闭环。

做社群营销一是为了获取新用户，二是提升留存、活跃度，进而提高复购率。

到底怎么做社群营销？

第一，通过存量交易获取社群会员。用户存量有两方面的来源，一是自己产品的交易用户，二是其他场景里面的高频交易用户。这两方面都可以变成你以后社群会员的来源。

第二，提高认知，通过互动加深信任感。有了用户之后应该考虑怎么去提高认知，具体做法是“用中频的互动带动中频的交易”，中频独立去做一个认知场景是非常贵的，所以要依附在高频的交易中。比如你在使用“钱方好近”时会有一些现金贷的推送，它能很精准的找到支付后的用户。

具体有几下几种表现形式：

试用券。比如罗莱家纺改名为罗莱生活，它是这样做的。罗莱通过会员体系积累了忠实用户，罗莱对这些忠实用户做了一些新品的免费派发（代表罗莱生活的一些新品），对于新品忠实用户起码是会用的，尝试后就形成了种子体验用户，由此达到“破冰”的效果。

买一赠一。比如你是做鼠标的之后转成做音箱的，硬转是不可能完成的，用户的认知是不能轻易被改变的。但你可以通过鼠标建立一个类似“高端数码”的一个会员身份，然后再去卖100块钱音响，100块会员里面既包括一百的会员身份，又包括一百的音响，这样能提高用户的接受度。

包装明星会员&和KOL产生联结。首先，你要讲一个新的故事，因为社群营销其实是把一些原来的中间用户挑出来，包装成未来之星的那种感觉，在旧的故事里面你是老二就是老二，你不可能变成老大，所以一定要有新的故事、有一个新的身份。有了新身份之后，你需要找老的大咖给你站台。

第三，交易，其实交易也是围绕新的社群身份标签来做的。比如一个月做一次线下活动就是一种交互形式。至于促成交易可能还是传统的渠道建设，只是说你有认知深度和这个交互之后会让这个转化率变高。

社群营销要避免哪些坑？

第一大坑，利用流量做电商平台。

不经过会员营销直接做电商变现，转化率会很差。原因是你想通过老用户自己产生认知是不现实的。当你把这个品类的认知转移到其他品类认知的时候，你会发现还不如正常转化率高，这里存在一个先入为主的概念。

第二大坑，利用流量做微商。

很多人利用社群进行信任变现，但这是不可持续的，用户可能因为信任产生一次性购买但可能没有第二次。

第三大坑，社群营销是成本中心。

很多人认为社群营销是成本中心，但是它将来也将是一个利润中心。

第四大坑，社群未必是交易环节。

很多人认为自己是做社群的，属于交易环节，其实未必是。还不如说你把交易环节放在用户已经接受的那个地方，然后你只是传递这个新品。

比如说有一家做儿童手表的到幼儿园里去推，它卖得比京东便宜30块，但没几个人找他买手表，京东上的销量反而提升了。大家可能不太认可你的销售渠道，但是你用户教育的工作加深了幼儿园这个社群对你产品的认知。后来买家改变策略，在幼儿园推产品的时候顺便发京东的优惠券，便宜20，这样比纯粹自己卖变现大一些。

社群运营的市场现状

目前有百万计企业在做社群，涉及各行各业。社群早期用户目标明确：为了销售和拓展新渠道。只要有人的地方，就适合做社群营销。

对2C类客户来说，主要涉及用户规模和管理效率。运用强关系获取用户，让用户达到一定规模；同时运用相应软件，工具，方便管理。

对2B类客户，主要涉及精准问题。了解客户需求，解决用户问题。

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如果不做SEO，我会替你觉得亏。SEO你都不做，这意味着你把主动搜索你的客户拒之门外，不亏得慌么！在众多渠道之中，SEO算是最基础的渠道了，易上手、转化率高、投入成本较低，但即使这样，还有很多人不做、不会做！

SEO怎么做！此处敲黑板！！

新网站SEO九步曲

第一，在技术上下功夫。网站要做自适应网页，PC、移动端页面差别还是蛮大的。我建议做自适应的网站，这样对用户或搜索引擎来说都是比较好的。

第二，一定要在测试环境里把SEO的元素都搭建进去。比如我们的页面分为head、body、footer三部分，从头到尾我们都要做好优化和处理，包括我们的一些核心产品，都要做快速的入口。

第三，做相应的测试。一些测试工具比如站长之家，都用蜘蛛模拟进行测试一下。

第四， 做好提交的准备工作，提交网站的所有链接，而不是只提交首页。第一，不要只提交首页；第二，把各个栏目的首页、list页面都提交，时间允许的话各个页面都提交，这种情况要用URL批量提交工具。

第五，做好内容的更新和bug修改。更新分为真更新和假更新，假更新就是随机推荐，真更新就是根据用户去匹配，或根据后台的监测搭配数据去推荐。UGC也是一种更新，比较讨巧的方式是利用开放性平台的代码来加强我们自适应网页的更新。

第六，适当对关键词做好SEO技术性的工作，内链、外链、锚链接都要做好。实际运营过程中，根据目前搜索量、关注点的变化，也要适当做一些调整。

第七步，做好数据检查和统计，这非常重要。说白了就是周报、月报，网站日志，每周都要做一次，尤其是新网站搜索引擎来爬行的时候，日志一定要去查看，否则你不知道蜘蛛来的时候在你网站上干什么了。

第八步，做好内容填充。一定要坚持去做，保持内容的新鲜度和质量度。

第九步，根据实际情况实施作业调整。比如根据搜索引擎算法做一些调整。

欢迎评论，PK.

作者：镖狮

链接：https://www.zhihu.com/question/19629608/answer/229511151