Klear：品牌利用Instagram故事营销情况调查

Instagram已经成为网络营销的一个重要平台，Klear调查了品牌在Instagram上的营销情况，并提供了一些有益见解。

目前，Instagram上的品牌链接主要有5个类别：

1.购买页面，通常是公司的网站，让消费者购买Instagram营销故事或广告中的商品；

2.其他社交平台，如YouTube、Twitter和Facebook等，扩大内容的覆盖范围；

3.博客文章，链接到品牌博客或其他文章；

4.活动页面，邀请品牌关注者提交自己的内容或参与赢得品牌发起的比赛；

5.应用程序，提示用户在设备上下载品牌应用程序。

调查结果显示，大多数Instagram营销故事以电子商务为目的，引导消费者购买故事中的商品。另一个流行趋势是在故事中插入短视频，并将关注者引导到其他社交平台，收看更长的视频内容。链接到博客的方式以健身行业为主。而品牌最不常用的就是将关注者引导到活动页面或应用下载。

Klear还分析了品牌在Instagram故事中都发布了什么内容。从整体来看，品牌故事的内容可以分为7个主题，产品促销、业内人士观察、意见领袖见解、现场活动、教程和指南、品牌粉丝创作的内容、比赛和其他内容。产品促销方面的内容占有绝对优势。事实上，教程和指南更能吸引消费者。

从Klear调查的八个行业来看，健身和时装行业发布Instagram故事的频率最高。虽然食品行业在Instagram上很流行，但是，似乎并不喜欢使用Instagram故事。