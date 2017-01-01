AdRoll：2017年北美和欧洲营销效果报告

AdRoll最近发布了“2017年北美和欧洲营销效果报告”，希望了解在整个营销渠道中，营销人员是如何接触潜在客户的。调查的目的是发现营销人员如何协调各种不同的渠道和技术来实现他们的目标。

归因是王

为了更好地评估效果并优化决策过程，人们对营销测量的兴趣越来越高。虽然大多数营销人员依靠第一次点击或最后一次点击模式，近60%的受访者表示，今年将改变这种做法。为了强调归因的重要性，40%的受访者将其大部分预算用于测量。

电子邮件营销变成动态

最初，电子邮件营销就是写一个广告然后发给所有的人。但是，随着时间推移，电子邮件营销已经演化为根据触发行为将相似的用户建组后发送个性化内容。现在，这个趋势仍在继续，电子邮件营销已经实现向个人用户动态提供个性化内容。事实上，大多数营销人员表示，今年电子邮件营销活动主要集中在用户行为上。

广告程序化购买仍然很重要

除了新的趋势，报告还显示了一些几年前就开始盛行的趋势。例如，营销人员已经对广告程序化购买非常熟悉了（80%），并且他们继续在网络营销中使用广告程序化购买。超过50%的受访者表示，当前超过半数预算用于广告程序化购买。此外，超过2/3的营销人员表示广告程序化购买比传统购买方式带来更好的投资回报（66%）。

另外，移动仍然是重要的营销渠道之一，68%的营销人员计划增加移动重定向预算。