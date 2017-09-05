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生活即营销之三盏灯的营销启示录

陈小布 2小时前 营销知识 阅读 19

数字联通力使我们消费者的行为方式逐渐由个体性向群体性演变!三盏灯透析社群经济的魅力！

生活的魅力在于只要我们用心思考，就能处处发现所需要的东西！

营销这东西不是商人专属的，你去面试找工作，找投资，其实都在营销。你首先需要营销自己，创造信服力让别人信赖你，再去谈其他。

昨晚躺在床上看天花板，卧室的灯只有一盏，外面客厅的是多盏小灯，加上一盏吊灯。在这里我把灯从KOL与agents以及消费群体俩个角度,浅析下社群经济！

1：KOL与agents角度

一盏灯就像一个KOL，很多现在做社区运营的都是这个模式，利用KOL的影响力，去达到所想要的营销效果！但是一个KOL的影响力就像这盏灯一样所能覆盖的面积是界限的。况且由于人兴趣或者其他的影响，所传播的效果也大不一样。就向这盏灯所照射的不同地点，灯光的亮度都是不同的。

2：消费者属性

每一个个体都像一盏灯，但不是在影响别人。我们只能被动的被选择开灯（消费）还是关灯（不消费），外在的天明程度（宣传力度等）决定了我们的消费行为。房间阻隔了我们与他人的交流。

1：KOL与agents

多盏小灯，每一盏灯都是agent(中间人）。微商能火，这也确定了这个模式的可行性！我们每个人在这里都是传播者，信息分享者，大家共同探讨。因为统一的目标，即使意见不一也能像这些小灯组合到一起，绽放魅力色彩！

2：消费者

我们不再孤独，或许共同的兴趣让我们聚集在一间屋子里。我们相互交应，不再单纯的接受传统的广告，探讨使我们能最大话去了解产品信息，并最终完成购买意愿。

1:KOL与agents

这个模式算是目前做社群的完美模式，有KOL有众多agents。我们做运营呢，需要一个有绝对领袖意见的人，然后众多忠实传播者，通过层层传播来自KOL的专业的可靠的知识，利用每个agents的覆盖面，达到最佳效果

2:消费者

我们每个人都是独立的灯，但是我们的群体中有敢于去试水的人，所以他就是那盏最闪联的吊灯。通过尝试，再分享，最终会决定是否进行够吗。

生活像是一汪水，如此清澈。我们营销的最终还是要回归生活，无论多少手段，了解了用户的真正需求点，你离成功就不远了！

作者：陈小布。微信chenfei654321 欢迎交流探讨，运营！

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评论列表（6条）

  • 陈小布
    陈小布 2017年9月5日 上午11:56

    图片不是灯的吗，后台换掉了？？？

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    • 爱运营
      爱运营 2017年9月5日 下午12:58

      没有换啊。默认通过的，没有做修改。

      回复
    • 爱运营
      爱运营 2017年9月5日 下午12:58

      奇怪。我预览的时候没问题的哈。

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    • 爱运营
      爱运营 2017年9月5日 下午1:00

      奇怪。发图片到我邮箱admin@iyunying.org 我来修改下。奇怪

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      • 陈小布
        陈小布 2017年9月5日 下午2:05

        好的这个还能修改吗，稍后图片发个你

        回复
  • 陈小布
    陈小布 2017年9月5日 上午11:57

    还有这种操作吗 ，，，，，，

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