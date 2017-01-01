eMarketer：59%的营销人员认为广告流量欺诈亟待解决

根据InMobi在7月进行的一项调查，广告流量欺诈已经成为全球大多数应用程序营销人员的主要关注焦点。InMobi的调查发现，59%的营销人员认为广告流量欺诈是广告平台需要解决的严重问题。

此外，调查显示，40%的应用程序营销人员认为，他们已经掌握了广告流量欺诈行为的发生情况及其广告活动的潜在影响。但是，还有44%的受访者虽然知道什么是广告流量欺诈行为，但是想了解更多信息；或者了解这个概念，但不知道它是如何影响网络广告的。

近一半（48%）的受访者发现机器人和脚本的无效流量是他们遇到的最常见的广告流量欺诈类型。其次是未经授权的重新定向（13%），点击量欺诈（13%）和广告堆栈（10%）。

另一方面，InMobi的调查显示，广告客户正在采取各种措施打击广告流量欺诈问题，但是，并没有依靠技术方案。InMobi发现，58%的受访者与更可靠的广告平台进行合作，以确保他们不会成为流量欺诈的受害者。

但是，其他技术并没有被营销人员广泛采用，只有1/3的受访者使用IP地址黑名单来遏制流量欺诈，27%的营销人员直接利用与发布商的合作伙伴关系来虚弱中间商带来的流量欺诈。还有27%的企业将其广告系统与独立的防欺诈工具相结合，约1/4的营销人员要求广告平台提供全面的透明度和报告。