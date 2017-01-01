投稿

eMarketer：59%的营销人员认为广告流量欺诈亟待解决

爱运营 7小时前 营销知识 阅读 4

根据InMobi在7月进行的一项调查，广告流量欺诈已经成为全球大多数应用程序营销人员的主要关注焦点。InMobi的调查发现，59%的营销人员认为广告流量欺诈是广告平台需要解决的严重问题。

此外，调查显示，40%的应用程序营销人员认为，他们已经掌握了广告流量欺诈行为的发生情况及其广告活动的潜在影响。但是，还有44%的受访者虽然知道什么是广告流量欺诈行为，但是想了解更多信息；或者了解这个概念，但不知道它是如何影响网络广告的。

        近一半（48%）的受访者发现机器人和脚本的无效流量是他们遇到的最常见的广告流量欺诈类型。其次是未经授权的重新定向（13%），点击量欺诈（13%）和广告堆栈（10%）。

另一方面，InMobi的调查显示，广告客户正在采取各种措施打击广告流量欺诈问题，但是，并没有依靠技术方案。InMobi发现，58%的受访者与更可靠的广告平台进行合作，以确保他们不会成为流量欺诈的受害者。

但是，其他技术并没有被营销人员广泛采用，只有1/3的受访者使用IP地址黑名单来遏制流量欺诈，27%的营销人员直接利用与发布商的合作伙伴关系来虚弱中间商带来的流量欺诈。还有27%的企业将其广告系统与独立的防欺诈工具相结合，约1/4的营销人员要求广告平台提供全面的透明度和报告。

推荐运营文章:

很多营销人员会犯的6个常见错误 Kantar： 2017年美国营销人员信心指数增长至69分Kantar： 2017年美国营销人员信心指数增长至69分 营销人员管理数据和提高预测性分析ROI的三种方式营销人员管理数据和提高预测性分析ROI的三种方式 半数东南亚营销人员表示社交媒体正在吸引营销预算半数东南亚营销人员表示社交媒体正在吸引营销预算 全方位数字化营销人员如何养成？这八种能力一个都不能少！全方位数字化营销人员如何养成？这八种能力一个都不能少！ Signal：全球只有6%的营销人员实现了消费者跨设备独立洞察Signal：全球只有6%的营销人员实现了消费者跨设备独立洞察 Econsultancy：8/10的营销人员认为标签管理提高了项目效率Econsultancy：8/10的营销人员认为标签管理提高了项目效率 eMarketer：技术整合促使营销人员关注云计算eMarketer：技术整合促使营销人员关注云计算 营销人员需知：移动端和网页端转换率的3大不同 ANIMOTO：84%的营销人员在过去12个月只做过视频广告ANIMOTO：84%的营销人员在过去12个月只做过视频广告

本文转载于eMarketer，本文观点不代表爱运营立场，转载请联系原出处。如内容、图片有任何版权问题，请联系爱运营处理。

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫
爱运营 爱运营 运营编辑
0 0

推荐资讯

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

187-1891-2971

在线咨询：点击这里给我发消息

邮件：admin@iyunying.org

工作时间：周一至周五，9:30-18:30，节假日休息

推荐运营文章:

很多营销人员会犯的6个常见错误 Kantar： 2017年美国营销人员信心指数增长至69分Kantar： 2017年美国营销人员信心指数增长至69分 营销人员管理数据和提高预测性分析ROI的三种方式营销人员管理数据和提高预测性分析ROI的三种方式 半数东南亚营销人员表示社交媒体正在吸引营销预算半数东南亚营销人员表示社交媒体正在吸引营销预算 全方位数字化营销人员如何养成？这八种能力一个都不能少！全方位数字化营销人员如何养成？这八种能力一个都不能少！ Signal：全球只有6%的营销人员实现了消费者跨设备独立洞察Signal：全球只有6%的营销人员实现了消费者跨设备独立洞察 Econsultancy：8/10的营销人员认为标签管理提高了项目效率Econsultancy：8/10的营销人员认为标签管理提高了项目效率 eMarketer：技术整合促使营销人员关注云计算eMarketer：技术整合促使营销人员关注云计算 营销人员需知：移动端和网页端转换率的3大不同 ANIMOTO：84%的营销人员在过去12个月只做过视频广告ANIMOTO：84%的营销人员在过去12个月只做过视频广告
QR code