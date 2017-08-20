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9月公关日历，你值得收藏！

爱运营 3小时前 营销知识 阅读 4
火热的8月走了，凉快的9月终于来了。营销人快跟着梅小花来关注一下9月公关日历吧。让我们准备好，迎接9月节点们一个一个一个的到来……

火热的8月走了，凉快些的9月终于来了。

虽然8月是忙忙忙，但是你以为9月就能轻松了吗？NONONO！

梅小花很负责任的告诉大家，这个9月依然不轻松啊！还是有好多好多的营销节点需要咱们广告人追啊！

为此梅小花整理了一份9月公关日历，找出了几个最值得追的热点，以及对应的借势热招，你值得收藏！

图片来源：梅花网MICE


关键词：学生、购物

9月就是开学季了，9月的开头我们就可以来一波借势营销。针对学生、购物等关键词，咱们可以做什么呢？

套路一：开学季，品牌主可以推出有关开学的H5（例如回到儿童时代）、海报和广告TVC。

套路二：和学生有关的产品，例如书本、纸笔、手机、电子产品等，可以开始促销优惠。

套路三：开学季段子手们都会借势热点，新媒体小编可以盘点几个搞笑段子。

套路四：品牌主推出海报文案，也可以整理各大品牌的借势海报文案。


关键词：老师、花束、情感

教师节，一个提升品牌形象的好时机。在这个9月最大的节日热点里，如何借势热点？

套路一：教师节，品牌主可以推出有关教师节的H5、海报以及广告TVC，品牌借势宜抒发感情为主。

套路二：很多学生都会选择给老师送小礼物，例如花束，有关商家可以促销优惠。

套路三：段子手可以从以下几点着手：谈谈你最爱的老师、最搞笑的老师等等。

套路四：可以整理一些品牌借势的海报，段子手的有趣或者感动的段子等。


关键词：战争、和平、军事

9月3日是抗战胜利72周年，这样一个爱国心满满的节日，品牌自然不能错过。借势可以从以下几点出发：

套路一：品牌主可以推出有关战争、和平、军事的H5、海报以及广告TVC。

套路二：新媒体小编可以推出相关文章，例如《抗战老兵，他们现在怎么样？》、《和平年代，回顾慢慢抗战之路》、《2017年的中国，我们有信心向世界证明自己》等等。

套路三：可以盘点各大品牌的借势海报文案。


关键词：张国荣、怀旧、歌曲

1956年9月12日，神话张国荣出生了。虽然短短几十载，但是留在人世间的精彩太多，12日张国荣的生日，广告人也可以借势一波。

套路一：品牌可以借缅怀发挥，推出自己的借势海报文案，以怀念的情感为主。

套路二：网络段子手们，可以从几点出发：《张国荣传奇的一生》、《张国荣的歌曲》、《张国荣和唐鹤德的爱情》等等。

套路三：可以盘点品牌的借势海报，以及张国荣经典的歌词文案。


关键词：旅游、优惠

9月27日是世界旅游日，经济高速发展的中国，渐渐成为了旅游第一大国。正值世界旅游日，咱们可以从以下几点借势：

套路一：品牌可以从旅游的角度出发，推出借势海报、H5以及TVC等，以旅游的主题为主。

套路二：旅游APP、网站以及线下店面，可以开始优惠促销了。

套路三：旅游日，类似携程、去哪儿一般都会有大动作，可以寻求品牌合作。

套路四：可以盘点相关海报文案，或者推出旅游相关的文章，例如《全世界最美的十个地方》、《中国最值得旅游的地方》、《最全的XX旅游攻略》等等。

暑期档刚过，火热的9月档也不乏超多大片。据悉，今年的9月有超多的大片上映，《敦刻尔克》、《蜘蛛侠：英雄归来》、《猩球崛起3：终极之战》等外国大片，以及国产影片《心理罪之城市之光》、《芳华》和关注度较高的《羞羞的铁拳》、《空天猎》、《降魔传》、《缝纫机乐队》都将在9月上映。

套路一：品牌可以借势强势大片，推出自己的借势海报。

套路二：针对热门大片，我们有很多方面可以着手，例如海报文案的盘点，剧情的解析，大片的对比，该电影台词广告人版等等。

套路三：品牌可以寻求与大热影片的合作，大热主演们也可以拿来借势一番，例如代言人。

熬过了9月，10月的任务更不轻松啊！

依然满满都是热点！痛哭流涕。

10月营销节点提醒，梅小花在呢。

·END·

原文：http://www.meihua.info/a/70070

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