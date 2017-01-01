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Selligent：2016年营销趋势调查报告

爱运营 8小时前 营销知识 阅读 6

数据显示，2016年营销预算还在增长，56%的企业会增加营销预算，35%的企业将维持当前水平。增加预算的企业比例比2015年的调查增长2个百分点。减少预算的企业比例从2015年的6%增长至9%。电子邮件营销仍然是最吸引预算的营销渠道，紧随其后的是社交媒体和展示广告，移动下降至第四位。对社交媒体兴趣增长反映了企业对一些趋势的响应。

参与度、整合和数据将成为2016年营销的核心。“提高用户的参与度”是2016年最重要的营销目的（34%），响应率是第二位“改善用户细分和定位”的两倍。营销人员选择“改善数据分析以更好地理解消费者”作为第三重要的营销目的。品牌继续致力于整合数据和渠道，这也是2016年的最大挑战——“利用多渠道和数据源的消费者数据”。

2016年调查主要发现：

营销预算：

  •         增加56%；
  •         减少9%。

营销渠道：

  •         电子邮件60%；
  •         社交媒体56%；
  •         展示广告56%；
  •         移动52%。

2016年电子邮件营销三个主要目的：

  •         提高用户参与度34%；
  •         改善受众细分和定位14%；
  •         改善数据分析以更好理解消费者12%。

2016年电子邮件营销三大挑战：

  •         利用多渠道和数据源的消费者数据27%；
  •         改善受众细分和定位18%；
  •         内容创建方面的数据和分析能力不足12%。

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