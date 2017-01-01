Selligent：2016年营销趋势调查报告

数据显示，2016年营销预算还在增长，56%的企业会增加营销预算，35%的企业将维持当前水平。增加预算的企业比例比2015年的调查增长2个百分点。减少预算的企业比例从2015年的6%增长至9%。电子邮件营销仍然是最吸引预算的营销渠道，紧随其后的是社交媒体和展示广告，移动下降至第四位。对社交媒体兴趣增长反映了企业对一些趋势的响应。
参与度、整合和数据将成为2016年营销的核心。“提高用户的参与度”是2016年最重要的营销目的（34%），响应率是第二位“改善用户细分和定位”的两倍。营销人员选择“改善数据分析以更好地理解消费者”作为第三重要的营销目的。品牌继续致力于整合数据和渠道，这也是2016年的最大挑战——“利用多渠道和数据源的消费者数据”。
2016年调查主要发现：
营销预算：
- 增加56%；
- 减少9%。
营销渠道：
- 电子邮件60%；
- 社交媒体56%；
- 展示广告56%；
- 移动52%。
2016年电子邮件营销三个主要目的：
- 提高用户参与度34%；
- 改善受众细分和定位14%；
- 改善数据分析以更好理解消费者12%。
2016年电子邮件营销三大挑战：
- 利用多渠道和数据源的消费者数据27%；
- 改善受众细分和定位18%；
- 内容创建方面的数据和分析能力不足12%。
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