Salesforce：2016年营销趋势报告

Salesforce发布了第三个年度“营销状态报告”，调查了全球4000名营销人员。

报告发现网络营销和社交媒体营销越来越受重视，2016年营销人员将2/3的营销预算投向网络渠道（70%）。

社交媒体尤其受到重视，大部分营销人员计划未来12个月增加社交媒体广告预算。

营销人员也从社交媒体营销中得到更多的投资回报，目前，82%的营销人员认为社交媒体营销是其工作的核心。

2015年，27%的营销人员表示社交媒体终将产生投资回报，28%的受访者表示社交媒体营销已经产生了投资回报。今年，75%的受访者表示社交媒体目前正在产生投资回报。

Salesforce还发现高效的销售团队擅长通过社交媒体提高销量，强调了社交媒体在最大化营销效果方面的重要作用。

高效的营销团队更可能利用社交监听和发布工具，Salesforce发现这些团队使用社交媒体监听工具的可能性是低效团队的8.6倍。

超过3/4的受访者认为内容营销是营销工作的核心，高效的营销团队也很擅长利用用户原创内容。

社交媒体广告正在崛起，2016年2/3的营销人员表示会提高社交媒体营销预算。

数据使用也变得更普遍了，91%的受访者表示使用数据细分广告。





