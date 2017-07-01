理解心理学概念，让广告营销变得更自然

洞察用户心理，确实可以让你的产品更深入他们的心，形成更好的购买力。

现在的广告可以说是无处不在，你的眼睛看到哪，广告就能打到哪；一天有意无意的接触上千个广告，即使你在主观完全不愿意接受，但是广告本身已经潜移默化的影响到你。

在这里晓洋仔送您一句话：不研究心理学的文案，不是个好策划！

心理学研究涉及知觉、认知、情绪、人格、行为等，广告中许多营销案例都能用心理学知识合理的进行解释，那么怎么利用心理学知识写广告，做营销呢。

心理学概念1：描述发生的事情

心理学的第一个任务是对行为进行精确的观察。行为数据（behavior data）是关于机体的行为和行为发生时环境的观察报告。

广告很早就被纳入心理学研究范畴，得益于前辈的研究，诸多广告人也把广告和消费心理学紧密联系到一起。于是就有了用户思维，对用户的行为，心理，需求方向调研，收集行为特性，并对特性进行总结，拿出数据，对产品改良和提升有重要帮助。

策划人员首先要定位目标用户：

用户会做什么？

用户除了用产品还会做什么？

举个案例，某饭店老板发现：店里A、B两个菜品很受顾客喜欢，于是老板就让大厨把A、B两个菜品进行融合得到了C，当然后来C也受到了热捧，并且成为本店特色菜；基于C菜品的成功，店里又推出了D，E，F等。

这个案例是个典型的用户洞察，显然已经把用户喜好牢牢掌控。

心理学概念2：解释发生的事情

描述必须忠实于可知觉到的信息，而解释却谨慎地超越了能够被观察到的现象。在心理学的许多领域中，中心目标都是找到行为和心理过程的常规模式。（做销售就希望能找到一个营销规律，或者说是窍门，不用每次都费劲脑筋想创意，如果你能在自己的行业中，找到规律，试图提高工作效率，那就一定能称得上行业的精英）

总结行业规律，试图对一个普遍现象找到一个合理的解释，让世界变得轻松，人类始终是在一直探索自然规律，你能找到一条，也是很有价值的。

某天晚上经理在加班，这时一位长相甜美的姑娘走了进来。开始为经理泡茶，并向经理介绍了泡茶技能，开水要几分汤，如何才能让茶更融入水……说的经理是心潮澎湃，赞叹姑娘人美，也懂茶道。

姑娘顺势指着墙上的名画，这种画作手法及画家背景，介绍的出神入化，经理对这位姑娘很是有好感。

姑娘拿出一张纸，在纸上画了7个0。说到：经理，您的财富不止这些吧，经理微笑的点点头，姑娘又在0前面加上1。说到：如果没有1，那么有再多的0都没用。

这个1就是健康，如果没有健康，有再多的钱也没用。经理马上给姑娘竖起了大拇指。

姑娘说：经理，你愿意与我做朋友吗？

经理说：我也正有这个意思，姑娘你是做什么的？

姑娘：我有困难，您愿意帮助我吗？

经理：只要在我能力范围之内，包在我的身上了。

姑娘：拿出一张纸，上面写着**保险，今天是28号了，我这个月还差3万元的业绩，如果玩不成，我可能就要失业了。

经理愣了一下，想想刚刚自己承诺，3万对自己不算什么，也算每份平安。拿起笔就签下名字。

姑娘拿到着纸，对经理表示了感谢，并说已经很晚了，我要回家了，作为朋友，有空再联系。接着兴奋的出了门。

这位姑娘可以说是个成功的营销达人，通过用她对经理的洞察力，完全掌握了经理这类人群的心理特征，所以做成了一个成功的销售单。

经过多次的尝试，这些广告形式依然有效：火爆热销，饥饿营销，特价打折，免费试用，限时优惠，资质证明，更快更强，谁谁谁都在使用等。这些本质来说都已抓住用户某种心理，并且屡试不爽。

心理学概念3：预测将要发生的事情

心理学中的预测是对一个特定的行为将要发生的可能性和一种特定的关系将要被发现的可能性的陈述。对一个潜伏于特定形式行为下的原因的精确解释，常常能让研究者对未来的行为做出精确的预测。

商家如何让用户花更多的钱：

据研究揭示：反复展示奢侈品，会诱导消费者产生高额消费的意识，消费者潜意识觉得自己就是富人了。

商家要洞察到消费者的购买欲，顾客出现前就要想清楚整个售卖流程。

心理学概念4：控制发生的事情

控制是核心的、最激励人的目标。控制意味着使行为发生或者不发生——引发它，维持它，停止它，并且影响它的形式、强度或者发生率。如果一个对行为原因的解释能创造控制行为的条件，那么这个解释就是有说服力的。

控制行为的能力很重要，因为它为心理学提供了帮助人们改进他们生活质量的途径。

心理学者通常使用科学的方法对个体的行为和心理过程得出结论。心理学者有这样几个目标：在适宜的水平上客观地描述行为，解释产生行为的原因，预测行为何时会发生，以及控制行为以改进生活质量。

人们的行为是由思维潜意识控制，如果广告能深入走进消费者的生活场景，成为生活中元素之一，那么产品就已成功了。现在的智能手机、微信等都已走进平常大众的生活中。家庭中使用的油盐酱醋，米面洗护用品等，这类品牌一旦被认可，就很难离开消费者的生活。

所以最牛的广告，就是要让消费者看到不厌恶，长此以往，消费者习惯以后，广告的潜移默化的作用变产生，这便是成功的广告。

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