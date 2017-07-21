推广|史上最完整的地推方案

推广人员在准备前期一定要策划好整个地推流程以及关键时间点，根据APP特有属性做一些前期调研，例如从分析商圈不同（场景选择）、勘察交通要道（场地位置选择）、选择人流时间（活动时间安排）、考虑活动中的下载环境（抓猫WiFi设备）以及什么时间点在什么地点什么人愿意听什么话）等等，都是一个调研过程，通过调研数据反馈再对地推做一个规划就万无一失了。

下面是整理的地推方案：

地推的三个阶段

简单分为三个阶段：种子用户阶段、活动促销阶段、烧钱砸市场份额阶段。看你公司处在什么阶段合适什么样的推广方案：

第一阶段：种子用户阶段

对于初创企业（种子/天使轮）来说资金有限，第一批种子用户的定位一定要足够精准，这样后期运营才能成为核心用户，这个时间阶段用户获取成本可以稍微昂贵一些，一是为了给你的用户初体验和接受会有一个比较高逼格的期待值，另一方面高成本挖取用户比较容易。

根据行业的不同，京东前一段时间按照消费频率来分类，大致分为5层。第一层外卖，第二层休闲食品和生鲜，第三层为家政类，第四层为药类，第五层为频率低的（教育、鲜花等等）。

按照你的消费频率去择选你第一批种子用户，当用户量达到预定目标的时候停止地推，把这批种子用户运营成核心用户（死忠粉），快速优化你的产品或平台。

第二阶段：活动促销阶段

第一个阶段完了之后当你的融资（A轮、Pre-B轮）的时候，这个阶段应该是主靠活动来吸引用户的阶段，根据活动主题做事件营销，针对某个地点进行地推，这个阶段的地推成本整体上也不会太高。

第三个阶段：烧钱砸市场份额阶段

这是拿到更多的钱的阶段，你要和你的竞争对手拼市场份额，这个时候就是要根据前期的经验进行优化，迅速把模式复制到全市-全省-全国。

上线准备

一个地推方案在推之前就应该把问题想全面，这次地推的目的是什么，关注，下载，激活等，地推时间，地推地点，地推网络环境，奖品，人员等。我们详细说一下：

一、地推的目的是什么？

带来用户量的深度（日活、订单、下载…）

向用户展示产品的功能属性

推广产品，牛皮癣式地推

跟风营销，借势吸引眼球（重大事件、节日）

明确目的后，还要有更多的思考，来保证活动能够达到相应的目标

投入多少精力资源？

活动预期带来什么效果？

这样的效果是否有实际意义？

考虑短期/长期效益如何？

爆点是什么？

二、从用户的角度思考？

这是什么活动？怎么参与？下载 激活成本？

奖品是否足以吸引用户去下载或者关注 激活等

用户是否愿意自发性的去分享到朋友圈等社群

用户哪里奖品下载之后会不会卸载 怎么去留住用户 有没有二次营销

三、地推活动结束统计？

发出去的奖品能不能达到预期值

是不是要在短时间内对此次活动的用户进行二次营销

地推几大类

校园地推、小区地推、商场地推、商业区广场地推、工业园科技园地推。

校园渠道是最有效的线下推广方式之一，常用推广渠道：

1、基础手段：宣传册、海报、传单、卡片、楼栋号、日历、课程表、标尺、友情提示等，这些属于基础设施建设。楼栋号用来提醒大家到了几楼，友情提示一般为：“请保持安静、中午休息时间请勿打扰、保护环境等”。

2、策划活动：比如校内网曾经成功策划了免费包车送学生到火车站的活动，再比如有的SNS网站在大学校园举办娱乐活动、爱心活动等等。

3、冠名活动：与策划活动不同的是，冠名活动不是自己举办的。一般形式为：“**网预祝*****活动圆满成功”。

4、网络宣传：比如通过学校论坛、百度贴吧、QQ群发等。

5、软文推广：每个学校都有自己的杂志、报刊、网络媒体等，为了让网站有更多的宣传机会，校园大使通常会选择写一些软文发表在相关媒体上。

6、班级演讲：一个班一个班巡回演讲的方式，虽然比较累，但是效果往往很好。一是受益面广，而是具有直接性。

7、行政手段：部分校园大使在学校人脉很广，或者自己本身就是团委学生会、社团主要干部，所以采用行政手段，强制他人注册。

8、口碑宣传：见到人就提起该网站，比如，有的校园大使在重要会议、演讲要展示幻灯片的时候，往往附带宣传网站。

9、炒作宣传：校园大使有条件的，往往喜欢在特定条件下制作炒作事件。这样的情况往往以事件为标志。

10、促销手段：即注册送礼品、或者注册可以获得优惠之类。很多人都知道，校内网当初是用鸡腿和可乐换来的用户。

11、横幅宣传：横幅不是每个校园大使都有这个关系可以挂好，但是还是有不少人采用这个手段。主要在于横幅的宣传效果往往很大，尤其挂在主干道路上的横幅，更是能吸引人群的目光。

12、校园通勤车宣传：比较大的学校往往有专门的通勤车或者校车，主要供学生上下课乘坐。在车体做广告往往能够收到不错的效果。因为通勤车每天都在学校穿梭。

13、注意力宣传：比如，校内网有专门的T恤，学校里面经常可以看到穿着校内网服装的人在校园里面逛来逛去。由于服装的特殊性，所以很容易吸引人的注意力。

14、网吧宣传：通常的手段为海报、制作临时上机卡、友情提示、电脑号、设为浏览器主页等。

15、其他特色手段：

（1）图书馆杂志厅插书签。图书馆里面的杂志厅通常比较火爆。插入一张精美的书签往往能够起到不错的效果。

（2）学校周末放电影，中途插入FLASH宣传片。此手段收益面广，而且刺激性很大。

（3）发展院系大使。每个校园大使下面又发展了院大使、系大使。此手段实践性很强。

（4）学校举办报告报告会、演讲、大型活动，在活动开始前，每张桌子上放上一张精美的广告。通常，在这种环境下，大家有更充分的时间。

（5）学校餐厅开餐前，放上一张小广告，让大家吃完饭小憩时刻有个东西可以阅读。

（6）黑板宣传，在教室黑板上写宣传标语。

商场地推、商业区广场

地推门槛相对是最高的，场地入驻困难，资源 “匮乏”。采用的很少。一般都是和商场提前协商。中间牵扯到费用就不用多说了。还有人力资源成本，场地成本等等。设摊应该在通道要点、电梯口之类。

小区和工业园科技园：

相对们肯就会降低很多，小区要分析人流的情况，选择交通要道，做进一步的地推方案优化。而且从人流里，要了解到，人群结构、男女比例、等，比如母婴类软件很适合在妈妈的群体里推广，而O2O软件很适合在写字楼下面做活动 。

具体执行细节：

1、 地推时间：

是工作日还是周末，这个做过地推的人都知道商圈基本是周末人流量大于工作日的，这个就不细说了，这次选择的也是周末两天，那么具体的时间点呢，选择上午十点到下午六点（包含了工作人员摆摊、吃饭、收摊的时间）。

2 、 关于选址：

地推讲究造势，但第一要务是人流，而且必须是无痛的！人流大，才能保证转化率的基数。

（1）结合人群结构进行推广

当然一味求两大也是不行滴，还要结合人群结构进行分析，选择目标群体多的场所。商圈比如名店街，比较吸引的是娱乐、旅游、影音类的APP或网站，又比如，在影院推广时，优惠、影音、休闲类的APP是吸引度很高的、社区比较适合理财、教育、汽车保养、医疗，高校符合：优惠、点餐、生活、社交、创意等，不同产品最好选择比较适合的推广渠道，自然是相得益彰。

（2）分析人流的情况，做进一步的地推方案优化

而且我们从人流里，要了解到，人群结构、男女比例、场地类型等，比如医生问答软件很适合在妈妈的群体里推广，而汽车类保养软件很适合在写字楼下面做活动 。

（3）选择交通要道

此外，他们还很聪明的把摊位设在电梯口的交通要道，进出的人群都能看见此次活动；

3、现场宣传物料的准备

一场活动最基础的就是懂得如何造势，易拉宝、海报、单页通通做起来！现场拉人参加活动，到哪都能看见该旅游APP的宣传。如果你有小蜜蜂，那就更好了！

4、保证现场人气(造势)

有没有发现 用户都有跟风心态 地推只要送的礼品不是很差 一堆人围在那里就有想去了解的欲望。如果这样你还担心没人参加？表怕！要知道人都是群居性动物，总喜欢往人多的地方走，担心现场冷清就让工作人员排队当托吧，总会有好奇心强的人过来一探究竟的！

5、礼品的选择保证一定的量

关于礼品，谁说礼品就一定高大上，如果你觉得3元的礼品太Low没法做活动礼品，那只能说明你并非一个优秀的推广人员！我是不会告诉你那些精美礼袋里都是放有3块钱的小礼品的！一句“扫码送礼品！”一定有人来！

6、优质体验

人多了，稳定的网速自然也要跟上，这直接关乎到用户体验！试想一下，如果当时网络卡顿，不知要流失多少想要下载的用户，又会引发怎样的骚乱，这画面太血腥了，我不敢想。

所以在地推前，一定要确认推广区域内是否具有良好的WIFI信号覆盖，并且网速OK。如果先天条件不足，那么也可以用抓猫盒子这类的工具，自建高速WIFI，并且自动导入下载页面，省去中间转换，这对于用户的下载体验而言是极为重要的！

7、联合推广

APP的目标推广用户本身具有较高的重合度，在人群上具备互推能力，可以采取同时抱团联合推广的方式，更重要的一点，推广的礼品叠加被送出，吸引的用户自然更多啦！

8 人力资源成本

线下活动一般是周末节假日进行，周末加班工资2倍，国假3倍，咱就按照周末算，假设正式员工平时平均一天200元工资，活动期间就是每天400元。

降低人力成本，提高活动效果，这里有三个小tips，

（1) 兼职学生划算一些，统一150元一天;

（2）选人的时候有帅哥靓妹那就千万别放过啦；

（3）配合如果再来个吸睛的cosplay，嘿嘿~~那画面太美，我不敢看！





