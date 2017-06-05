你必须要掌握的5项嗅觉和能力（市场推广人必读）

从思维转变和趋势判断的角度，和大家一起交流交流，移动互联网时代的推广人员，需要具备的嗅觉和能力。

看过很多营销类的书籍，发现都是上个时代的产品。传统的推广，换句话就是做广告，推广是把自己的产品、服务、技术、文化、事迹等等通过传统的四大媒体（报刊、广播、电视、网络）广告让更多的人和组织机构等了解、接受，从而达到宣传、普及的目的。

但是时代在变，移动互联网时代的推广是一门苦力活，不像传统时代，只需要将文章写出来，找媒体发布即可。如今的时代，各种媒介，每一个渠道你要提供的传播素材都不一样，每一个渠道面临的人群都不一样，每一个渠道传播数据都不一样。作为一个合格的推广人，你需要监测和评估每个渠道的传播效果，实时的调整文字、图片等素材。

笔者作为一名从业7年以上的品牌推广老兵，对于具体的推广方法就不讲了，我主要从思维转变和趋势判断的角度，和大家一起交流交流，移动互联网时代的推广人员，需要具备的嗅觉和能力。

基本功：能够2小时快速写一篇文章么？

面试市场推广类职位的时候，文案能力是一个基础能力，一般都要看看应聘者写过的文章，看看风格。见过的几类文章，一般有3种风格：

第 一种是记者文体，俗称新华体，有明显的格式讲究，标题党（很吸引人的标题），这类文章很侧重于讲故事，一般内容较多，3000字左右，这种适合人物专访；

一种是记者文体，俗称新华体，有明显的格式讲究，标题党（很吸引人的标题），这类文章很侧重于讲故事，一般内容较多，3000字左右，这种适合人物专访； 第二种是所谓的小清新文艺范，以女作者为主，写点服装、美食、旅游类的软文，找这种人准没错；

第三种是目前的互联网体，侧重于观点、数据，符合互联网的传播口味，文章1000字左右，短小精悍，观点清晰。

写这种文章，我问过不同的应聘者，一般要多长时间，有的说要2天，一般的要6小时到一天。我能做到的是2-3小时一篇软文，一般1500-2000字左右。

怎么能做到这么快，又能保证质量呢？

首先搭框架。在写之前，先规划好标题、大致几个观点。

其次搜集资料，填充内容，将一些数据和信息，整理好，二次加工，填充在写好的框架里面。

最后，就是顺文章，改细节，对文字加以修饰和补充完整。

简单三个步骤，可以快速的出一篇软文稿件。当然，人物类的深度稿件，可能耗费的时间稍微长一点。但是总体的方法都是一样的。

跟着热点事件学推广

我在两个单位的工作经验，都培养了我非常关注社会热点的事件。在湖南卫视芒果V基金担任品牌总监期间，基金的本身职能就是配合湖南卫视的节目、栏目做公益活动支持，加上2012年时候，新浪微博的火热，基本上，芒果V基金的对外品牌推广就是围绕热点的人物和事件来做，一方面热点来自于湖南卫视的节目，制造的话题和明星，另一方面是及时关注新浪微博的热门话题和热门微博，针对各种话题及时的做出各种策划。

如今我身处一个互联网创业公司，没有了背后强大的资源支持，很多传播都需要自己去做，而且还需要付费。导致一个时间段，非常的不适应，从原先的高举高打，到现在的零启动，宣传没有基础用户，导致没有任何反应，心理落差会很大。恐怕这也是很多BAT的员工出来创业也会有的感受吧。

但是在做竞品调研的时候，还是能学习到很多互联网打法。其中互联网公司使用最多的就是公关热点的炒作，甚至是联合炒作。比如阿里旅行的“去阿”，去哪儿，携程、途牛等都相继炒作。比如360儿童卫士，不仅仅是利用热点，还善于制造素材，利用强大的公关和传播能力，制造热点，多半与民生和老百姓关心的话题有关，容易被转发，被议论。如春运高峰期，他们在火车站炒作一个父亲给孩子戴了防丢手表还不放心，还要用手铐铐住孩子防丢。这样一个话题出来之后，加上360浏览器、安全卫士的推送，很快就会发酵形成社会热点。

同样的，优衣库事件、刘翔退役、李娜退役等等，只要和名人、热点、综艺节目有关的热点，都会有一大批公司及时跟进。

公关热点事件的炒作和跟进，需要长时间的积累，尝试，包括敏锐的洞察力和预测能力。建议初学者，可以尝试先做资料搜集，复盘别人的整个过程，然后依葫芦画瓢，尝试着几次小规模的，从中找到感觉和门道。在合适的时间，配合一定的投入，做一次成功的有影响力的热点事件出来也不是什么难事。

广告代言人很贵？有便宜的模式！

广告和代言人，这个我单独拿出来讲，是因为我觉得有必要，又没有必要。要看你公司现在的状况。

在湖南卫视的时候，做公益，找明星说句话，占个台、录个视频，觉得理所当然。但是到了互联网公司之后，发现明星代言的成本极其高昂，高达几百万一年，而随着互联网的发展，越来越多的公司开始不再选用明星做代言，或者开始创新广告代言人的方式。

这里要重点讲3类广告代言人。

第一类是利用企业自己的创始人或用户做代言，典型的是陈欧的聚美优品，格力空调的董明珠，还有选择用户来做代言的，比如梦洁的“家”广告。

第二类是目前移动互联网的一种创新模式。让明星参股公司，然后免费利用明星资源去做社会化营销和推广。最典型的是达令电商和鹿晗的案例，还有明星star VC，黄晓明、李冰冰、任泉投资的坚果投影仪。

第三类也是一种创新的资源互换模式，或者叫分享经济模式。比如我要拍一个广告片，我不去找明星拍，我去找几个APP的创始人，告诉他们，我们要拍一个有创意的广告片，在哪里哪里会播，给你一个机会，把你拍进去，介绍你是XX APP的创始人，你在片子里面只要给我们代言就行。这种是一种很讨巧的方式。因为用户和观众很多是这些APP的使用者，很容易有代入感。

如果你的公司不是土豪，那么请参考以上三种方式，用一些创新的方式去做。如果是土豪公司，那以上的方式就更好了，更是可以拿来作为经典案例来执行和包装，还可以作为教科书和MBA讲堂的学习案例。

把握早期红利，成为大V不难！

我的一个观点是，做推广的，不能只把自己做成一个内容生产者，然后付费找渠道帮你做传播；而是要把自己做成一个平台或者媒体，最好能够在社会化媒体上建立自己的自媒体渠道，我的公司和产品新闻，一部分付费去找外面的渠道帮我发，一部分能够用我们的自媒体去外发。而且要努力把自己的自媒体有意识的打造成一个大号。

这些年，各大平台都陆续开通了媒体开放平台，鼓励自媒体的发展，如今日头条、百度百家、搜狐、网易、腾讯、一点等等，这是给做推广的一个大号的机会。

而且最重要的是要学会抢注，占据早期红利！这些媒体开放平台在早期的时候，都会有很多红利，账号少用户多，还有官方帮你推荐扶持，想一想微博大号的诞生，就是这个道理。一定要时刻关注大平台的信息，社会化媒体不仅仅只有微博微信，而且随着互联网发展，一定会有新的平台替代他们的地位。保持敏锐的嗅觉，很重要。

下一站爆发：年轻人的兴趣社群

社群经济，大家都知道的案例可能是罗辑思维，罗胖子怎么在微信公众号上聚集了上百万粉丝，然后通过卖东西来赚钱。这个是已经被说烂了的案例了，大家可以百度一下，看看案例。

有个微信公众号叫做“颠覆式创新研习社”（现更名混沌研习社），是酷六的创始人李善友创办的，把酷六卖掉后，在中欧商学院做起了教授，他对社群经济有很透彻的研究，写了好几篇长文章，深度剖析了社群经济的模式以及案例。

从推广的角度，一是可以从社群的角度，组建自己的用户群，二是可以利用现有的社群来合作做推广。社群集中的一般是最精准的人群，减少了我们传播过程中的损耗，转化率较高。

最高级的模式，就是面向你的用户，和他们一起打造社群，然后社群里面反馈的信息等，又能反向的反馈到产品开发上和推广上，相辅相成，相互促进。比如，手机QQ打造的兴趣部落，一些大的部落，聚集的粉丝已经上千万，其兴趣号也可以像微信公众号一样推送消息，试想，微信公众号如此激烈竞争情景下，如果通过兴趣部落合作，转化率是不是更高！

作者：杨浩